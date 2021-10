Fotos: Nico Carrasco.

Desde el pasado 4 de octubre y hasta el 18 del mismo mes estará disponible la muestra A Media Luz en la Biblioteca Pública Eduardo de Geyter de Rancagua. Esta es la primera exposición de una extraordinaria mujer, Patricia Terán Moreno, quien, tras perder la visión de su ojo izquierdo y parte importante del derecho en marzo del 2020, comenzó a plasmar sus sentimientos en diversos trazos durante la pandemia.

Desde ese momento a la fecha, ya ha creado 280 obras, utilizando diversas técnicas y utensilios del hogar. La artista señaló de su primera muestra que “la exposición se llama A Media Luz porque perdí la visión, empecé a pintar como fue una inspiración del momento que se fue acentuando cada día más. He llegado a hacer tres pinturas el día”, indicó.

La muestra es símbolo de sus emociones y expresan una brillantes y colores que nos recuerdan que nada es imposible. “Estoy feliz, voy a seguir pintando, ceo que, dentro de esta oscuridad, de esta sombra aparece la luz, que me hace sentirme feliz y transmito todas esas cosas positivas a mis pinturas”, detalla Terán.

Sobre su inspiración la pintora de 58 años explica que “no podría decirte en que me inspiro, porque empiezo a pintar pensando en una cosa y después aparece otra que me gusta más, entonces ha sido maravilloso. Siempre parece el sol, aunque no lo veamos, aunque este nublado, aunque este ojo este ciego, aunque este otro vea así un poquitito”.

Un ejemplo de seguir y una muestra que usted no se puede perder ubicada en la biblioteca pública Eduardo de Geyter, donde encontrará arte abstracto, mujeres y figuras de la naturaleza.