Por: Patricio Miranda Humeres.

Fotos: Marco Lara.

Como parte y también impulsor de un “despertar regionalista”. Así define Pablo Dintrans algunas de las motivaciones y razones que hoy lo llevan a erigirse como uno de los candidatos al Senado por el Frente Regionalista Verde Social.

Y es que el periodista, de 44 años, es el candidato más joven a la Cámara Alta en la región y siente que hoy, a raíz de los movimientos y nuevas configuraciones que se generaron con el Estallido Social, es un momento clave para generar cambios concretos desde el Parlamento.

“Todas las veces que estuve rozando o viendo cómo funcionaba la política cuando trabajé en servicios públicos, me fui dando cuenta cómo funcionaba ese mundo. Hoy, uno se da cuenta que sí vale la pena involucrarse, porque la ciudadanía despertó de un letargo de muchos años y que está abierta a nuevas formas de conducir el país”, afirma Dintrans. “Ya no es tabú decir que hay que acabar con el modelo. Antes uno decía eso y te decían que eras anarquista comunista marxista leninista. Hoy ya se puede hablar de no más AFP, no más isapres, repartir bien la torta, cosas que si las decías antes te tildaban de extremista”, añade.

-Es un año complejo en materia electoral. Siendo una cara nueva sin haber estado en otros cargos de representación ¿Cómo crees que eso le juegue a tu candidatura?

“Ahí tengo un tema súper especial, que tiene que ver con que me comprometo a hacer todo lo posible por ser el último senador que represente a la región. Entiendo que los cambios profundos que va a tener Chile van a llevar, y así espero, a la unicameralidad.

Hoy el Senado es grasa en el Estado. Es una instancia superior que se ha instaurado con cierto grado de superioridad no correspondiente al sentir ciudadano. Este escalar, que fui alcalde, diputado, senador y Presidente (de la República) después, responde a las conductas políticas que ya se acabaron”.

En esa línea, Dintrans plantea que aunque no califica como algo malo el tránsito de un cargo de elección popular a otro, “tampoco es una carrera política que deba respetarse. A mí, no me tienen por qué exigir no haber sido algo antes, lo importante para esto es tener las ganas y las ideas. Me han dicho que por qué postulé a senador y no partí desde más abajo y para mí es súper simple. Si quiero conseguir cambios de verdad, no puedo hacerlo de otra forma”.

-¿Cuáles van a ser los focos de tu trabajo legislativo en el Congreso?

“Podría dar cinco mil temas, pero hay unos que son transversales. Uno es la equidad. El problema de este país es gigantesco respecto a la equidad, en salud, educación, etc. Otro muy fuerte es el medioambiente y el tercero la regionalización”.

En cuanto a medioambiente, el candidato postula que se debe poner sobre cualquier normativa legal, premisa laboral o económica. “No podemos decir que porque algo nos va a dar trabajo o dinero, vamos a hacer una zona de sacrificio. Si a estas alturas no somos capaces de entenderlo, es para agarrarnos a cabezazos en la muralla”, señala enfático. “Cuando se pone primero al planeta, se pone primero a las personas, a las generaciones que vienen. Es un mínimo de empatía”.

Y respecto de la regionalización, Dintrans no esconde que es un tema que lo apasiona: “Siempre ha sido parte de algo que he soñado. Incluso me podría considerar federalista. Creo que la mejor construcción de Chile es empoderar a las regiones de la manera más óptima posible”.

Si bien reconoce que la elección de gobernadores regionales fue un “primer paso muy bien dado” con la articulación que hizo su compañero de tienda Esteban Valenzuela como presidente de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, Dintrans también postula que hay temas pendientes.

“Fue una lucha que no salió como queríamos, porque finalmente la ley es tan a medias, que el gobernador pelea con el delegado presidencial, que fue una figura impuesta para no perder el control desde Santiago”, sostiene.

Por ello, asegura que es necesario avanzar “a un empoderamiento de las regiones y que sean capaces de administrar sus propios recursos. Basta de que las lucas de la agricultura, de nuestra minería, de nuestras procesadoras se vayan a hacer más líneas del Metro. Me parece absurdo y creo que nadie piensa que eso está bien. Es indefendible”.

-¿Dónde consideras que están los otros pendientes en materia descentralizadora?

“Uno es las rentas regionales. Eso está durmiendo en el Senado hace muchísimo y hay que sacarlo rápido. Es algo que urge, hay muchas personas que no creen en las rentas regionales. De hecho, toda la camada de la exconcertación no cree en las rentas regionales.

Todavía tenemos el yugo de Santiago muy puesto, se piensa que aprobar algo como las rentas regionales podría traer desestabilidad, inequidad entre las regiones, pero básicamente lo que mueve a no querer aprobar estas rentas regionales es que Santiago no quiere perder el control básicamente”.

Dintrans también hace referencia a algunos puntos en materia económica. “Considero que el costo de vida en Chile está muy por sobre el promedio, respecto de nuestros sueldos promedio”, apunta. “Comprar en un supermercado en Inglaterra, Francia, España e incluso en Estados Unidos, los productos cuestan lo mismo o menos, siendo que nosotros tenemos un ingreso tres, cuatro o cinco veces menor ¿Cómo es posible que se nos vaya la vida en el supermercado? Si está costando tanto dinero alimentarse, es que algo está mal”.

De ahí que el periodista propone un impuesto progresivo. “Tenemos que tener un IVA diferenciado. Vale decir, un impuesto de 5% para la canasta básica de alimentos y que el 19% o 20% sea para las clases de golf. No se puede estar pagando el mismo impuesto para esas dos cosas”, critica.

Anticipándose a los cuestionamientos a una medida de tal magnitud, el candidato del FREVS responde que “los críticos tradicionales van a decir que no es posible porque va a crear especulación, mercado negro. Mentira, eso es miedo a lo nuevo, por algo se llaman conservadores”.

Dintrans menciona, además, herramientas como las bandas de precio. “Son súper efectivas y este gobierno lo acaba de comprobar con Cenabast, se hizo con los medicamentos. O sea, un gobierno de derecha está imponiendo bandas de precios ¿y nos van a decir a nosotros, que somos del otro lado, que no se puede? Por favor… Esto es urgente para bajar el costo de vida”.

-¿Cuál es tu postura respecto a cómo debería ser la relación entre el gobernador regional y el delegado presidencial?

“Creo que la relación debiese ser directa. Al delegado no lo eliminaría 100%, pero lo minimizaría muchísimo. Debiese ser un administrador, alguna persona que esté bajo el mando del gobernador, que se coordine y sea el nexo entre el gobernador y el Palacio de Moneda, pero de forma gradual. Decir que se vaya mañana, es populismo”.

La mirada del rancagüino también implica que cargos como las seremías se planteen de forma distinta, con un trabajo directo con el gobernador regional y que dejen de ser nombradas por el nivel central. “La idea es que no venga más la información desde Santiago, sino que el gobernador le diga al seremi de Salud esta es su cartera, con esto tiene que moverse este año y estas son las políticas a implementar en esta región”.

-Le mencionaré algunos temas para que responda sí, no, o si está de acuerdo o no. Matrimonio igualitario

“Sí, por supuesto”.

Adopción homoparental

“Por supuesto”.

Aborto libre

“También, la mujer es la que decide. Me parece que es una falta de respeto hacia las mujeres que a un hombre le pregunten”.

Royalty minero

“Por supuesto, es urgente”.

Reforma al sistema de pensiones

“Un cambio al sistema de pensiones”.

Cuarto retiro

“Sí”.