“Desde la evidencia a la docencia: Investigaciones en el aula en pandemia en la Región de O’Higgins” y “Desde el aula a la naturaleza: Propuestas de indagación sobre la biodiversidad en la Región de O’Higgins” son los dos libros que el Programa ICEC, implementado por la Universidad de O’Higgins, lanzó el pasado mes de septiembre, los que son puestos a disposición de toda la comunidad docente interesada, como material de apoyo para la asignatura de Cs. Naturales, en sus distintos niveles, desde Educación Parvularia hasta Enseñanza Media.

Los libros están disponibles en su versión digital en www.icecohiggins.cl y prontamente se distribuirán en formato impreso a distintos Daem y Corporaciones de la Región de O’Higgins.

Los textos fueron editados por los especialistas Marco G. Araya C. y Juan E. Salazar y cuentan con las ilustraciones de Pamela Rojas, doctora en Ciencias, quien además es integrante del equipo ICEC de la Región de O’Higgins. Cabe destacar que los contenidos desarrollados en los libros están basados en las experiencias y trabajo de aproximadamente 30 docentes de Educación Básica, Media y educadoras de párvulo de la región de O’Higgins que participaron en los cursos del Programa ICEC, Universidad de O’Higgins.

Reseña Libro “Desde la evidencia a la docencia: Investigaciones en el aula en pandemia en la Región de O’Higgins”

La capacidad de reflexionar sobre la propia práctica, tomando decisiones a partir de la evidencia recolectada en el aula para abordar las distintas problemáticas que emergen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es una competencia central de la profesión docente.

Este libro sintetiza una serie de propuestas de observación, reflexión y abordaje de dificultades nacidas en el aula, realizadas por docentes en ejercicio de la Región de O’Higgins, en el contexto del curso de Especialización en Indagación Científica para la Educación en Ciencia, del Programa ICEC de la Universidad de O’Higgins.

El trabajo buscó compartir las experiencias de aquellas y aquellos docentes al analizar la realidad de sus propias prácticas en la Región de O’Higgins, constituyéndose como una referencia para el apoyo del proceso de investigación en el aula, considerando a su vez los nuevos desafíos que la pandemia trae al ejercicio profesional docente.

Reseña Libro “Desde el aula a la naturaleza: Propuestas de indagación sobre la biodiversidad en la Región de O’Higgins”

Reconocer las características propias del entorno natural e identificar sus diversos componentes, así como las relaciones que existen entre ellos, resulta de particular relevancia para promover la conservación de la biodiversidad, especialmente en el contexto de la educación.

Este libro sintetiza una serie de propuestas de indagación del espacio local, centradas en la biodiversidad animal, además de sus relaciones con manifestaciones culturales y problemas socio-científicos, realizadas por docentes en ejercicio de la Región de O’Higgins, en el contexto del curso de Profundización en Indagación Científica para la Educación en Ciencia, del Programa ICEC de la Universidad de O’Higgins.

El texto se constituye como un apoyo para el diseño e implementación de propuestas didácticas orientadas hacia la comprensión de la biodiversidad local, asentadas en el currículo nacional, y que consideran las características propias de la fauna de la Región de O’Higgins, así como los nuevos desafíos que la pandemia trae a los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la indagación del entorno natural.

¿Qué es el Programa ICEC?

El Programa ICEC , es una iniciativa de carácter nacional del Ministerio de Educación, que ejecuta en nuestra región desde el año 2019 la Universidad de O ́Higgins y que tiene como objetivo, mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, siendo un esfuerzo concreto por aportar a la mejora de la calidad de la educación en ciencias, integrando en su tarea a cuatro perfiles profesionales del sistema escolar; Educadoras de Párvulos, Educadoras/es Diferenciales y Docentes de educación básica y media, a la vez que focaliza su quehacer en el trabajo de las escuelas y liceos urbanos, las escuelas rurales y las escuelas especiales.

Marco Araya

Editor del libro “Desde la evidencia a la docencia” y docente del Módulo ICEC “Investigación en el aula”

“Guiar y aportar en el desarrollo de la curiosidad de las y los docentes en torno a su propia práctica pedagógica, es sin duda, uno de mis principales logros durante la ejecución del Programa ICEC. El texto es la demostración de una transferencia de aprendizajes plasmados en un documento cuidado y de alta calidad”

Juan Salazar, editor del libro “Desde el aula a la naturaleza” y docente del Módulo ICEC “Indagación Científica en el Espacio Local”

“Agradezco a los docentes que participaron activamente en la realización de este trabajo. sin ellos difícilmente podríamos haber creado estos libros. Sobre todo considerando que, al momento de desempeñarse en los módulos, todos los y las docentes se encontraban en situaciones muy complejas en términos de tiempo: haciendo muchas actividades, gestionando las emociones de sus estudiantes y lidiando con sus problemas familiares, aun así lograron gestionar un producto de muy buena calidad y, por ello, les agradecemos de todo corazón, ese temple y esos trabajos que realizaron en sus aulas, que son tan importantes para el desarrollo del aprendizaje y la alfabetización científica.

Pamela Rojas, ilustradora del libro, docente del módulo Comunidades de Aprendizaje

La creación de estos libros ha sido un trabajo multidisciplinario, que unió la labor de docentes, la ciencia y el arte. Participé como autora e ilustradora, mezclando la ilustración naturalista y el cómic. La imagen representativa de los libros es un ave llamada «Turca», que es propia de esta región, muy difícil de ver, por ello un poco desconocida. Se hace el símil con las aulas de la región de O’Higgins ¡Hay una labor enorme de los y las docentes que no hemos visibilizado!

El libro «Desde la evidencia a la docencia» descubre el espíritu de investigación docente, con genuinas preguntas que tienen que ver con el contexto de pandemia y cómo poder realizar mejoras en la práctica docente. El libro «Desde el aula naturaleza» es una invitación a descubrir la biodiversidad de la región en torno a actividades indagatorias, donde las ilustraciones son parte importante para realizar la actividad en el aula.

ICEC UN PROGRAMA QUE ACERCA LA CIENCIA A LOS DOCENTES DE OHIGGINS

Hernán Castro, Director Programa ICEC, Universidad de O’Higgins

Los libros «Desde la evidencia a la docencia: Investigaciones en el aula en pandemia en la Región de O’Higgins» y «Desde el aula a la naturaleza: Propuestas de indagación sobre la biodiversidad en la Región de O’Higgins», son dos obras que relevan el trabajo de los docentes de ciencias en indagación científica. Ambos libros fueron escritos por docentes participantes de los cursos de «Especialización en indagación científica» y «Profundización en indagación científica» y nos muestra los trabajos realizados por los docentes en dicho curso y las actividades desarrolladas al interior del aula.

Los textos son relevantes para el sistema escolar, ya que nos demuestran que en un contexto adverso de pandemia, pudieron sacar adelante el curso y además implementar experiencias pedagógicas para actividades on line y presenciales con estudiantes.

Asimismo, permite dar a conocer que la ciencia no es lejana y no se requiere de un «laboratorio» para hacer una buena clase de ciencias que impacte en los estudiantes. También es un aporte concreto al desarrollo profesional de los docentes, no solo de sus autores, sino que para aquellos docentes lectores, que estamos seguros, les aportará a su práctica pedagógica.

Creemos que este programa en indagación científica que lidera el Ministerio de Educación a lo largo de Chile, permitirá desarrollar mejores herramientas pedagógicas en los docentes de ciencias, educadoras de párvulo, docentes de educación básica y docentes de educación diferencial, lo que redundará en mejores aprendizajes de sus alumnos, acercándolos a la ciencia, contextualizando a la realidad donde están insertos los respectivos establecimientos educacionales.

Finalmente, agradecer enormemente a los académicos Pamela Rojas, Marco Araya y Juan Salazar, quienes en su rol de docentes en ambos cursos, motivaron a los docentes a realizar una sistematización de sus experiencias pedagógicas.

Reiterar el compromiso de la Universidad de O´Higgins, a través del Programa ICEC, con los docentes de la región, especialmente con aquellos que se desempeñan en establecimientos educacionales alejados de grandes centros urbanos, en apoyarlos en este desarrollo profesional docentes