Por: Gisella Abarca.

Este miércoles 10 de noviembre a las 5 am Pichilemu retrocede a Transición, mientras que Pichidegua y San Vicente retroceden a Preparación en la misma fecha. Por su parte, ese mismo día avanza a Apertura Inicial Paredones.

Con estos cambios la región cuenta con 27 comunas en fase de Apertura Inicial, 5 en Preparación y una en Transición.

Cabe recordar que el cambio de fase significa una reducción en los aforos y una mayor restricción en espacios cerrados (ver recuadro)

Respecto a los cambios en el Plan Paso a Paso, el Seremi de Salud de O’Higgins, Pablo Ortiz detalló que en relación a Pichilemu, la tasa de casos activos confirmados es de 201,3 x 100 habitantes, mientras que el promedio de la región es de 38,2 x 100 habitantes. Los casos activos de la comuna son 36 casos y la positividad comunal es de 11,2% mientras que la positividad regional es de 2,4%.

“Hemos monitoreado a la comuna de Pichilemu durante las últimas semanas y en base a las desfavorables cifras que registra decidimos generar distintas actividades de prevención con el fin de evitar la diseminación del virus. Es por esto que realizamos en diferentes puntos de la comuna operativos de Búsqueda Activa de Casos (BAC). Les recuerdo que el cambio de fase significa una reducción en los aforos y por supuesto mayor restricción en espacios cerrados”, indicó.

La autoridad sanitaria detalló que el retroceso de la comuna está justificado ya que en las últimas semanas se observó un aumento pasando de 17 contagios durante la semana del 25 al 31 octubre, a 42 casos la semana del 01 al 07 de noviembre. Lo que corresponde a un aumento de un 174% de casos.

En el caso San Vicente, indicó que tiene una tasa de incidencia de 71,1 x 100 habitantes, el doble de lo que tiene la región de (38,2%) y 36 casos activos. Respecto a los casos confirmados se observó un aumento en las últimas semanas pasando de 28 contagios durante la semana del 25 al 31 octubre a 36 casos la semana del 01 de 07 de noviembre. Lo que corresponde a un aumento de un 32% de casos.

En tanto Pichidegua, su tasa de incidencia es de 48,2 x 100 habitantes, tiene 10 casos activos, la positividad comunal es de 5,4%, mientras que la regional es de 2,4% y los casos aumentaron de 9 contagios durante la semana del 25 al 31 octubre, duplicándose a 17 casos la semana del 01 al 07 noviembre. Lo que corresponde a un aumento de un 89% de casos.

En cuanto a Paredones, que Avanzan a Apertura Inicial, Ortiz explicó “ésta comuna nos da cuenta que es posible controlar los contagios y hoy tiene 3 casos activos, una tasa de positivad del 1,7x 100 habitantes, se observó un descenso paulatino desde hace algunas semanas”, argumentó.

52 NUEVOS CASOS Y 2 FALLECIDOS

52 nuevas personas contagiadas con Covid 19 fueron informadas este lunes y el deceso de 2 personas llegando a 70.752 casos en lo que va de la pandemia y el fallecimiento de 1.579 personas. De ellos, el 40% son asintomáticos 21 asintomáticos y 31 sintomáticos.

Los casos nuevos por comunas son Rancagua 11 casos, Nancagua 5, Pichilemu 5, San Vicente 4, Las Cabras 4, Graneros 3, Rengo 3, Peralillo 2, Marchigue 2, Lolol 2, Un caso en Chimbarongo, Codegua, Litueche, Machalí, Mostazal, Olivar, Paredones, Peumo, Placilla, Requínoa y uno en Santa Cruz.

Con 2.132 muestras analizadas las últimas 24 horas, la región marca una positividad del 2,4%.

TRANSICIÓN

Asistencia voluntaria a clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar Permitidas las clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior. Reuniones en residencias particulares: Máximo 5 personas y un máximo de 10 si todas tienen Pase de Movilidad. Atención presencial a público:

Ejemplos: comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales.

Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 10 m2. Mínimo 3 clientes.

Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda:

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad y un máximo de 2 personas por mesa. Siempre debe haber 2 m. entre los bordes de las mesas.

Actividades en gimnasios y similares:

Siempre debe haber 2 m. entre máquinas.

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Actividad física y deporte:

Lugar abierto: máximo de 10 personas.

Lugar cerrado: máximo de 5 personas y sólo si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción entre asistentes:

Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m. entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos. Ejemplos: seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Lugar abierto: 30% del aforo total definido. Máximo 100 personas, con Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 20% del aforo total definido. Máximo 50 personas, con Pase de Movilidad.

Prohibido el consumo de alimentos.

Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad (por ej., 15% del aforo y un máximo de 50 personas en espacios abiertos).

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Ubicación de asistentes permanente y a 1,5 m. de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 8 m2.

Lugar abierto: 50 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 25 o 50 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Prohibido el consumo de alimentos.

Actividades con interacción entre asistentes:

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 10 m2, sólo en espacios abiertos, y con máximo de 20 personas, solo con Pase de Movilidad.

Prohibidas en residencias particulares.

Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor y Centros Día

Centros Día:

Solo para actividades individuales con agendamiento previo.

Asistentes sólo con Pase de Movilidad.

Clubes de Adulto Mayor:

Máximo 5 personas y 10 si todas tienen Pase de Movilidad.

379 PERSONAS CON PATOLOGÍA ACTIVA

Rancagua: 113

San Vicente: 36

Pichilemu: 36

Nancagua: 21

Machalí: 20

Las Cabras: 16

Graneros: 15

Santa Cruz: 14

Rengo: 14

Pichidegua: 10

San Fernando: 10

Requínoa: 8

Codegua: 7

Chimbarongo: 6

Lolol: 5

Peumo: 5

Marchigue: 5

Mostazal: 4

Malloa: 4

Peralillo: 4

Chépica: 4

Olivar: 3

Palmilla: 3

Paredones: 3

Navidad: 2

Placilla: 2

Pumanque: 2

Quinta de Tilcoco: 2

Coltauco: 2

Coinco: 1

Doñihue: 1

Litueche: 1

La Estrella: 0