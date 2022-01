Por: Camila González Villarroel

Durante este martes se dieron a conocer los números correspondientes a la situación sanitaria del país en las últimas 24 horas, los que siguen siendo muy preocupantes y no tienen tendencia a la baja. A lo largo del territorio nacional se registraron 7.533 nuevos casos de coronavirus, de los cuales solo 169 corresponden a la región de O’Higgins. Estas cifras no se veían desde el invierno del 2021, época en la que se dispararon los contagios. Del total de casos informados por el Ministerio de Salud, 3.971 contagios tuvieron con síntomas, mientras que 1.040 personas no los tuvieron, además de esto, 2.522 test PCR positivos no fueron informados. Es importante resaltar que los días martes y miércoles los números suelen bajar debido a que corresponden a los muestreos tomados durante los fines de semana.

En cuanto a los contagios informados solo en O’Higgins, comuna por comuna, se desglosan de la siguiente forma: Rancagua (37 casos), Santa Cruz (15 casos), Rengo (14 casos), Graneros y San Vicente (12 casos), Requínoa (8 casos), Chépica, Las Cabras, Machalí, Mostazal, Nancagua y San Fernando (4 casos), Doñihue y Olivar (3 casos), Paredones y Pichilemu (2 casos), Chimbarongo, Codegua, Coinco, Coltauco, Lolol, Navidad y Peralillo (1 caso), otras regiones (2 casos) y sin notificar (28 casos).

El índice que se robó las miradas durante este martes fue la tasa de positividad, la que llegó a un 9,9%, correspondiendo a la realización de 1.315 exámenes PCR en las últimas 24 horas. Este porcentaje es preocupante, por que a pesar de encontrarse bajo el promedio nacional, sobrepasa a la región Metropolitana. Lamentablemente, también se debe informar de los datos entregados por el DEIS, los que indican que 1 persona perdió la vida producto de enfermedades asociadas al virus, llegando a 39.427 personas fallecidas en el país.

En lo que se relaciona con la cantidad de ocupación de los recintos hospitalarios de la región, en la actualidad hay 22 personas hospitalizadas, lo que sigue siendo un número bajo para el aumento exponencial de casos positivos en la última semana. Dentro de la mayor concentración en los centros asistenciales están los siguientes: Hospital Regional de Rancagua (10 pacientes), Clínica Red Salud (2 pacientes), Hospital de San Fernando (4 pacientes) y Hospital de Santa Cruz (2 pacientes). De forma adicional y también ligado a la información de ocupación, está la disponibilidad de camas críticas en nuestro país, la que llega a 306 espacios para quien lo necesite, sin discriminar la región a la que pertenece, pero también lamentando que 421 personas se encuentran en UCI.

Sumado a lo anterior, en todos los informes diarios también se da a conocer la cantidad de personas que se encuentran con la patología activa en la región, es decir, que aún se encuentran contagiando el virus. Hace algunas semanas, este índice se encontraba fluctuando entre las 200 personas, hoy, la realidad es totalmente distinta. El número de estos casos llega a 1.134 personas a nivel regional. Es con esta información que se indica que en las siguientes comunas existe una mayor concentración de casos activos: Rancagua (404 personas), Machalí (80 personas), Rengo (76 personas), Graneros (63 personas), San Vicente (58), Las Cabras (54 personas), San Fernando (54 personas), Santa Cruz (48 personas) y Mostazal (37 personas).

Finalmente el informe indicó la cantidad de camas disponibles en las distintas residencias sanitarias de todo el país y que ya tienen un 91% de ocupación producto de esta nueva ola de contagios. Al día martes, 292 camas son las que existen disponibles.

La voz del colegio médico

La doctora Leisli Salvatierra, quien se desempeña como presidenta del Colmed en O’Higgins analizó las nuevas cifras y la difícil situación sanitaria por la que atraviesa el país, puntualizando que “durante los últimos días los números de casos positivos han ido aumentando en la región de O’Higgins y en el país por lo tanto es importante mantener todos los cuidados adecuados para no repetir escenarios del 2021. Las medidas de distancia física, los aforos, las mascarillas y el lavado de manos son herramientas importantes”.

Sumado a lo anterior, la dirigente gremial comentó cuáles deben seguir siendo los estrictos cuidados que debe tener la población para evitar que los casos sigan aumentando: “Estamos con las campañas de vacunación para evitar que los casos de contagios queden en camas UCIS o queden mucho más agravantes. Los números van a seguir aumentando de acuerdo a como se presenten en otros países, por lo tanto, no debemos dejar los cuidados de lado. Durante este verano hay que actuar responsablemente en las actividades que participemos y evitar al máximo posible las actividades de riesgo”.

Finalmente, Salvatierra puntualizó que la pandemia se encuentra aún en pleno desarrollo por que aún “debemos seguir atentos a como se van desarrollando los contagios en los últimos días de este enero que ya empezó. La pandemia no ha terminado y por lo tanto, el cuidarnos es sumamente importante para el desarrollo de lo que viene en este año 2022 en torno a la pandemia”.