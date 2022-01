En etapa de campaña, independientemente del sector, se manoseó de sobremanera poner fin a la centralización, pregonando que ahora todas las regiones recibirían la misma atención, tanto del gobierno central como a nivel mediático, porque cada cual es igualmente valiosa. Fue un lindo discurso, apropiadísimo para captar votos, pero, lamentablemente, quedó ahí, en meras palabras y nada de hechos.

Los grandes medios y las diferentes autoridades viven el día a día como si nada ocurriera a nivel medioambiental, inclusive, dándose licencias para hablar del presidente electo Gabriel Boric y su ida a comprar algo de comer. Sin embargo, al lado de la Región Metropolitana (RM), en la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, los Bomberos y las brigadas de CONAF luchan hora tras hora para apagar el incendio forestal que inició hace varios días en Pidihuinco (Chimbarongo), el cual hasta este lunes había avanzado a la precordillera sanfernandina, sin parar su escalada.

En el incendio forestal distribuido entre las comunas de Chimbarongo y San Fernando, las llamas llevaban consumidas una superficie total de 2.411 hectáreas, conforme al informe CONAF del lunes 24 en horas de la tarde. Aquello equivale a 24.11 km2, es decir, más que si se quemaran por completo las comunas de Independencia (7 km2) y Recoleta (16 km2). No obstante, al ser un incendio que no afecta viviendas ni tampoco a locales comerciales, – como lo fue el del Mall en San Bernardo el pasado 10 de enero cuando se hizo cadena nacional- sino que, por el contrario, daña gravemente a la flora y fauna, el hecho se remonta a flojas respuestas por parte de autoridades y solo una cobertura de medios de comunicación locales, porque los grandes noticiarios no se interesan del tema ni les importa ejercer presión para una mejor y más ágil respuesta, con miras a evitar mayores daños.

Resulta decepcionante, por decir lo menos, que el ser humano se preocupe más de viviendas y grandes locales comerciales, por sobre la naturaleza que lo cobija. Prefiere una estructura, la llamada “jungla de cemento”, antes que velar por el cuidado del planeta, omitiendo que los incendios forestales son uno de los principales factores que contribuyen a la desertificación y sequía, o sea, a la desaparición de flora y fauna. Asimismo, cabe preguntarse: (I) ¿Dónde quedó el discurso de prestarle más atención a las regiones?; (II) ¿La RM es más valiosa que las demás?; Y (III) ¿Realmente importa el planeta, o solo es una “jugada electoral”?

Javier Osorio O.

Ex Vicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago

Estudiante de Derecho UAH