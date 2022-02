COLMED llamó a las autoridades que aumenten los puntos de procesamiento de muestras para agilizar los resultados de PCR.

Por: Gisella Abarca.

Para nadie es un misterio que el alza de las últimas semanas ha sido impulsado por la propagación de Ómicron, que se caracteriza por ser tres veces más contagiosa que otras variantes de Covid aunque menos letal, lo que ha hecho que los testeos en el país y la región se hayan disparado, trayendo como consecuencia tardanza en la entrega de los resultados de PCR que se estarían demorando por lo menos 5 días en la entrega según lo reconoció el director Atención Primaria del Servicio de Salud O´Higgins, Gonzalo Rodríguez, tiempo en que pierden la vigencia y efectividad del proceso, reconoció.

“Necesitamos que nuestras muestras estén realizadas ojalá dentro de las 48 primeras horas, evidentemente que el proceso dentro de 4 días pierde la vigencia y la efectividad que queremos”, dijo explicando que desde la entidad pública de salud trabajan en “implementar y aumentar la capacidad que tiene hoy el Servicio de Salud en toda la región en tomar muestras de Test de Antígeno, que tienen una respuesta inmediata de 15 a 20 minutos de tal forma que la persona rápidamente sabe si se encuentra o no con el virus”, expuso.

UNA SEMANA ES LA TARDANZA DE LOS RESULTADOS DE PCR

Ante estas declaraciones salió al paso la Presidenta del Colegio Médico (COLMED) de O’Higgins, Leslie Salvatierra para aclarar que no son 5; si no 7 los días los que se demora la entrega del resultado de un PCR “Hace dos semanas nos dijeron que la espera era de 3 días, la semana pasada nos dijeron que 5 días; y ahora los pacientes nos indican que se demoran 7 días en la entrega de resultado, incluso algunos pacientes cuando reciben su resultado están saliendo de su periodo de cuarentena”, aclaró.

La galena detalla que el ideal para tratar de manejar los contagios es que una persona debiera iniciar su cuarentena una vez tomado el examen de PCR, mientras espera el resultado de éste. No obstante, agrega actualmente “las personas hacen fila para hacerse el examen, le toman la muestra, en una hora se agotan los insumos y los pocos que alcanzaron a tomarse el PCR en una semana se enterarán recién si fue positivo o no, y no se pueden aislar de inmediato porque no tienen las herramientas para decir en su trabajo si está contagiado o no”.

Salvatierra agregó “Estamos con el mismo desfase que tuvimos en mayo- junio del 2020 cuando la gente estaba esperando muchos días para tener su resultados y se las arreglaba como podía para justificarse ante sus empleadores”.

En esta línea la doctora añadió “Los afectados están yendo a consultas médicas privadas, buscar licencias de otras maneras, algunos hasta están tomando “vacaciones” para cubrir sus días de cuarentena, otros con teletrabajo, hay temor de perder los trabajos, hay retrasos de cirugías programadas que necesitan un PCR negativo para realizarlas y otros sencillamente por falta de resultados no pueden cumplir sus cuarentenas y seguimos aumentando la bola de nieve, porque seguimos generando contagios, y todo apunta a la falta del procesamiento de muestras, estamos muy al debe. Incluso hasta en el sistema privado se están demorando en entregar los resultados”, detalló Salvatierra.

COLMED LLAMA A AUMENTAR PUNTOS DE PROCESO DE MUESTRAS DE PCR

La galena recordó los esfuerzos para educar y concientizar a la gente de la importancia de testearse “Hicimos tanta campaña, presionamos tanto para que se tomaran más muestras, se incrementaron los dispositivos BAC (Búsqueda Activa de Casos), la gente se está testeando, se han hecho todos los esfuerzos para las tomas de muestras; pero si no hay suficiente capacidad de procesamiento ¿de qué sirve todo ese trabajo?, ¿De qué sirve tomar tantas muestras si no se alcanza a procesar lo que se toma? y es mucha la gente que necesita saber si es negativo o positivo a Covid para continuar o no su aislamiento. Estamos prácticamente abandonados, cada uno se las arregla como puede para tener sus resultados o justificarse en los trabajos, esto ya no da más”.

En este contexto, la presidenta de COLMED O’Higgins expuso “Lamentablemente esto es un tema país, pero como Colegio Médico pedimos que se amplíen los convenios que estaban anteriormente para poder procesar más muestras (de PCR), que se aumenten los Test de Antígeno para poder hacer búsquedas o validar otros tipos de test para dar respuesta a los aislamientos efectivos. Se debe abrir otros puntos de procesos de muestras, ampliar los laboratorios para la entrega de resultados, porque no hay otra manera”, subrayó.

Y es que a juicio de Salvatierra el peak de contagios de Covid 19 está lejos de ir en retirada “Estamos viendo números de hacer 7 días y estamos trabajando en base a cifras de desfase de una semana y el Ministro (de Salud) habla que empezó a haber un leve descenso ¿de qué estamos hablando? si son números de lo que ocurrió hace una semana y así no se puede proyectar. No podemos decir que estamos avizorando una disminución de casos si estamos trabajando con números rezagados”, remató.

Por congestión en laboratorios de Atacama suspenden búsqueda activa

Este martes, por órdenes del Servicio de Salud Atacama se suspende la búsqueda activa de casos Covid-19, con el objetivo de acelerar los tiempos de espera en la entrega de resultados y descongestionar a los laboratorios regionales que se encuentran procesando la alta demanda de muestras de PCR realizadas en la Red Pública de Salud y operativos Móviles, señalaba el servicio público a través de un breve comunicado de prensa. Lo anterior ya que al igual que en O´Higgins en Atacama no tienen capacidad de procesar las muestras de PCR.