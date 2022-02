Por: Tomás Arcas

La situación del COVID-19 es crítica, tanto a nivel regional como en el resto del país. Sumado al generalizado retraso de la entrega de resultados de exámenes PCR, que oscila entre cinco y siete días, están las proyecciones de una cuarta ola prácticamente segura, según declaraciones del propio ministro de Salud, Enrique Paris, en un contexto donde se aproxima el retorno a clases y la reanudación de las actividades económicas.

Así lo considera el diputado y senador electo en la Región de O’Higgins, el doctor Juan Luis Castro, quien aseguró que “estamos en una situación epidemiológica bastante compleja, porque todos los buenos augurios de que esto era algo casi superado jamás fueron así”. “El Gobierno se está equivocando al hacer llamados livianos a volver a clases, sin precaver la realidad de los niños, que los aforos no bastan y sin tener normas de seguridad que permitan retomar la normalidad en plena ola pandémica”, opinó.

El político socialista señaló, con respecto a los informes diarios, que “los indicadores muestran un subreporte, hay a lo menos un 20% más de casos que lo que se conocen, porque el sistema de cobertura de PCR no da abasto y los test de antígenos son muy incipientes aún en cantidad”. “Estamos conociendo muy por debajo lo que realmente ocurre y eso lleva a sacar cuentas alegres cuando no las hay. Ese es el profundo error de la autoridad sanitaria, que noto que está abandonando antes de tiempo el rol de intervención del Estado para el testeo y la trazabilidad, que son los dos factores clave en el control de la pandemia”, comentó.

Con respecto a la suspensión de la búsqueda activa en distintas comunas de la región, con el objetivo de priorizar a pacientes críticos y descongestionar los laboratorios, Castro mencionó: “Creo que es una mala medida, porque significa condenar a la inmensa mayoría de la gente que no tiene síntomas, que hoy es casi la mitad de los casos, a simplemente no hacerse el examen. Por lo tanto, esto que se ha llamado la «invitación a contagiarse» parece que es casi la preferencia de la autoridad, porque si se van cerrando puertas, si cada vez se impide que la mayoría acceda a los exámenes, estamos eliminando toda posibilidad de prevención y condenando simplemente a la infección”. Aventurándose con una proyección, el senador electo declaró que, “si seguimos con esta política en marzo, yo presagio que significará ir directo rumbo a una cuarta ola de Ómicron u otra variante que claramente no se está haciendo nada por detener”.

COLEGIO MEDICO

Por su parte, la presidenta del Colegio Médico de Rancagua, la doctora Leslie Salvatierra, criticó el hecho de que “estamos trabajando con cifras de exámenes tomados hace una semana”. “De lo que se está presentando a diario, hay que pensar que son muchos más los casos positivos e incluso que ya están saliendo de cuarentena. Si el Servicio de Salud habla de cinco días, nosotros decimos que son siete, porque esa es la información que nos ha llegado desde los mismos pacientes”, expuso.

En la misma línea, Salvatierra manifestó que “es inaceptable el retraso y decir que recién en marzo se van a poder procesar las muestras en otro laboratorio, cuando deberían buscarse soluciones inmediatas”. “Muchas personas con síntomas y que están en cuarentena tienen que buscar por sus propios medios un reposo médico laboral, ausentarse a través de consultas externas y no porque se dé desde el diagnóstico COVID”, dijo.

Por último, la mandamás del COLMED Rancagua señaló que, con la interrupción de los operativos de toma de PCR, “estamos dejando de ver a una parte de la población por atender lo que queda pendiente”. “Es importante contar con más laboratorios que procesen exámenes, más que estar cancelando la toma de estos. Es algo que debe ser paralelo, además de realizar más muestras de antígenos, que es una medida de testeo validada”.