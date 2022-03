Por: Gisella Abarca.

Los representantes de las villas del sector Centro Oriente de Rancagua -que van desde la Avenida Bombero Villalobos, Miguel Ramírez, Avenida El Parque y Carretera El Cobre- por medio de una carta solicitan a las autoridades del Estado que se revise y actualice el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua vigente hasta la fecha.

Esto, porque en el documento que rige desde el 24 de diciembre de 2010, se plasmó la visión de las comunas de Rancagua, Mostazal, Graneros, Codegua, Machalí y Olivar según condición de vida y expectativas de diferente índole de hace más de diez años.

“Las comunas han tenido cambios sustanciales, por lo que consideramos importante evaluar esta herramienta para adecuarse a los nuevos tiempos y las expectativas de los ciudadanos que vivimos y trabajamos en estas áreas geográficas”, exponen los vecinos en el escrito firmado por los afectados.

A esto agregan “tenemos la certeza que no es solo la comuna de Rancagua que requiere una revisión; sino que también las restantes comunas para que el instrumento facilite y mejore la calidad de vida de todos sus habitantes”, aseguran los representantes de los vecinos firmantes.

Así, uno de los principales temas que proponen es la revisión y actualización de la red vial estructurante a nivel intercomunal y “de esta manera reclasificar la red vial pública que incluye la definición de las vías expresas y troncales que pasan por nuestras ciudades y barrios de manera de ser vinculantes con los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO)”, exponen en el documento.

QUIEREN MANTENER LA TRANQUILIDAD DE BARRIO

Es este último punto el clave para los vecinos de las villas rancagüinas Don Rodrigo, Vista Hermosa, Los Cántaros, Santa Fe, El Trébol, Eucaliptus, Villa Triana, Santa Teresa de Triana, Brasilia, Coya Pangal, Santa María de Triana, Los Abedules, Naturales y San Joaquín se unieron en la ‘Agrupación de dirigentes y vecinos del cuadrante centro oriente’ quienes a pie firme se oponen a que la Avenida Hernán Ciudad pase a ser una vía troncal para dar conectividad entre Rancagua y Machalí a través de una doble vía desde Escrivá de Balaguer hasta el cruce Bomberos Villalobos-Miguel Ramírez, argumentando que no es una solución efectiva para la congestión vehicular, sino que solo va a trasladar la problemática y generar un fuerte impacto en el lugar en que viven.

Y es que este es un tema que reflota cada marzo, principalmente de lunes a viernes por la mañana, en que la congestión formada en la Avenida San Juan puede retrasar en más de 50 minutos a los vecinos en el camino a sus respectivas funciones diarias. Bien lo saben los habitantes del sector de Sanchina, que deben someterse a los tacos, pues sólo cuentan con una salida hacia Avenida San Juan y es precisamente aquí donde las miradas se enfocan en la apertura de esta arteria como una vía alternativa, reflotando en los vecinos el fantasma de la expropiación.

“Estamos a favor de la conectividad y crecimiento urbano, pero que no afecte a los vecinos, porque la mayoría son adultos mayores, jubilados, enfermos, postrados y van a sacarlos de sus casas para ir a meterlos quizás dónde” expone Patricia Escobar, vocera y miembro del cuadrante centro oriente de Rancagua.

Otro de los puntos que plantean desde la agrupación es que con la apertura de la Avenida se permitirá el tránsito de dos mil vehículos por hora, lo que generará una alta congestión por calles y pasajes aledaños a la arteria, lo que haría perder la tranquilidad de barrio. Más aún cuando este tráfico desemboca en una congestionada Avenida Bombero Villalobos.

“Para el lado de Machalí se abre nueva Hernán Ciudad y si pasan por acá (Hernán Ciudad en Rancagua), van a salir a la esquina de Bombero Villalobos y de ahí van a armar el tremendo taco, porque no tienen salida por ningún otro lado. Ahora ya se hace un taco kilométrico, imagínese con más gente tratando de salir por ahí. Esta apertura de Hernán Ciudad no soluciona nada, lo que soluciona el problema es que se abriera la Avenida El Parque que da para ambos lados Carretera El Cobre y Miguel Ramírez”, asegura la vocera.

HACE 7 AÑOS SE INICIÓ EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO

Si bien el proyecto de doble calzada para dar una conectividad entre Rancagua y Machalí, fue conocido por los vecinos de Rancagua en agosto de 2015, desde ese mismo momento y de plano fue rechazado por los habitantes del sector suroriente de Rancagua. (Ver recuadro)

“En el plano regulador, la Avenida Hernán Ciudad nace en Bombero Villalobos y muere en Avenida El Parque. En el plano regulador está en que las dos primeras calles de Villa Triana en algún minuto se iban ampliar y de Guillermo Saavedra para acá (Hernán Ciudad) no se hablaba de ninguna expropiación, porque es una calle ancha. Luego se construyeron villas y jamás iba a ser expropiada esta calle”, sostiene Patricia.

En esta línea la integrante del cuadrante centro oriente de Rancagua agrega “No entendemos cómo el proyecto que se hizo, fue pensando en que se iba a abrir una calle que se iba a comunicar con Machalí y que iba a ser un troncal. Por eso nos informamos y organizamos para detener este proyecto que nos va a ocasionar un problema que no tenemos”, remarca.

En marzo de 2016 los vecinos de Villa Triana y alrededores estaban contentos al ser informados que el Ejecutivo decidió suspender la apertura de la calle Hernán Ciudad para conectar la capital regional con Machalí, lo que implicaba expropiaciones a quienes habitan en el histórico sector de Rancagua. No obstante, cinco años más tarde -en enero del 2021- los temores volvieron luego de la reactivación del proyecto.

Preocupados por la situación que los convoca, como Agrupación de dirigentes y vecinos del cuadrante centro oriente’ hacen un emplazamiento a las nuevas autoridades para evaluar este emblemático caso que lleva ya más de siete años en busca de respuestas concretas y plasmadas en un documento ante el miedo latente que se mantiene de las expropiaciones de sus viviendas.

“No estamos conformes con la respuesta que nos ha dado la autoridad, porque no tenemos nada escrito de lo que nos han dicho, por eso vamos a seguir luchando en esta unión que hicimos como vecinos, a la que se nos está sumando El Manzanal, porque se dan cuenta que por la alta congestión que existe, los autos comienzan a cortar camino por el interior de las villas y se vuelve un caos, lo que en estos días de entrada a clases hemos visto repetidamente”, detalla.

En este contexto la vocera añade “Las nuevas autoridades van a tener que llegar a ver lo que hemos presentado, porque nuevamente está reflotando todo y donde el alcalde de Rancagua y de Machalí están de acuerdo en analizar tres puntos de conexión que no es Hernán Ciudad, hay muchas otras alternativas”.

Cabe destacar que desde SERVIU indicaron que actualmente se está desarrollando el proceso de Participación Ciudadana del proyecto de “Mejoramiento Eje Vial Hernán Ciudad” de Rancagua, realizando las primeras reuniones en diciembre del año pasado, que se ejecutó en dos modalidades vía on line y presencial para facilitar la participación de los vecinos.

“En la reunión y según el proyecto que presentaron en diciembre, la Avenida no se iba a ensanchar como se había y no se iban a expropiar las casas de Guillermo Saavedra, quedo en 25 metros de ancho lo que evita la expropiación según el proyecto de la empresa consultora. Luego exigimos una reunión presencial donde se le dijo a la empresa consultora, donde hemos tenido apoyo de los alcaldes de Machalí, Rancagua y el Senador Castro que no se va a abrir esa avenida. No podemos aceptar que se pase a llevar una avenida con historia, esfuerzo y sueños de una vivienda”, indicó Patricia.

Desde la entidad pública indicaron que al día de hoy, se está organizando la segunda etapa del proceso, cuya reunión presencial debiera llevarse a cabo este mes de marzo en dependencias de la sede de los vecinos del sector si el espacio y los aforos respectivos lo permiten.

PROYECTO MEJORAMIENTO EJE VIAL HERNÁN CIUDAD

Cabe mencionar que el estudio de prefactibilidad del proyecto de Mejoramiento Eje Vial Hernán Ciudad fue realizado por SERVIU O’Higgins en septiembre de 2015, el que consiste en la ampliación y consolidación de avenida Hernán Ciudad, desde el empalme con avenida Miguel Ramírez hasta avenida Escrivá de Balaguer.

La etapa de prefactibilidad estableció 3 tramos: Tramo 1 que va desde avenida Miguel Ramírez a Avenida Central. Tramo 2 que se extiende desde Avenida Central hasta el canal La Compañía. Tramo 3 que abarca desde el canal La Compañía hasta avenida Hernán Ciudad.

Actualmente se está desarrollando la etapa 3 y final del estudio de ingeniería de detalle, en esta etapa la empresa consultora deberá ingresar y aprobar ante los servicios específicos cada especialidad que conforma el proyecto. Se estima que el estudio se finalizará en diciembre de este año.

“Mientras yo sea alcalde, me voy a oponer a la expropiación de Hernán Ciudad”.

Consultado al alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy por el apoyo entregado a los vecinos respecto al proyecto de Mejoramiento Eje Vial Hernán Ciudad, la autoridad comunal expuso:

“Desde el primer minuto hemos estado con las y los vecinos de Hernán Ciudad. Rancagua debemos construirla entre todas y todos, aquí las decisiones no pueden ser tomadas considerando solamente la mirada técnica. El proyecto de Hernán Ciudad no contempla la participación ciudadana y, más importante aún, se destruye la vida de barrio”.

El jefe comunal que apoya la decisión de los desde el tiempo en que fue intendente (2015-2016) sosteniendo su opinión agrega “Como alcalde no estoy a favor de la expropiación de Hernán Ciudad. Además, éste es un compromiso que adquirí con las y los vecinos del sector antes de ser alcalde. En ese aspecto, le he planteado a las autoridades de Serviu como también al alcalde de Machalí, buscar otras vías alternativas para descongestionar”.

Remató declarando “Mientras yo sea alcalde, me voy a oponer a la expropiación de Hernán Ciudad”.

MINVU tomará en consideración la modificación al plan regulador solicitado por los vecinos

Respecto a la solicitud de los vecinos sobre la actualización del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua vigente hasta la fecha, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo señala que “esta será tomada en consideración, dependiendo de los recursos ministeriales asociados a los instrumentos de planificación y de los objetivos del Gobierno Regional en materia de planificación urbana”.

La entidad pública agrega “Cabe señalar que actualmente se encuentran priorizadas las actualizaciones de dos instrumentos de planificación de carácter intercomunal, el Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero y el Plan Regulador Intercomunal de Río Claro”, finalizan.