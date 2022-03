La declaración la realizó el Gobernador Regional en la ceremonia de instalación del Consejo Regional de O´Higgins que preside para el período 2022-2025 instando al cuerpo colegiado que inicia sus funciones a trabajar por la región y sus habitantes y dejar de lado mezquindades partidarias y personales.

Gisella Abarca – Fotos Marco Lara

Este viernes con la sesión extraordinaria N° 267 del Consejo inició sus funciones el nuevo Consejo Regional (CORE) que regirá para el período de marzo 2022 a enero de 2025.

Un cuerpo colegiado que se compone de 20 integrantes, diez de ellos con experiencia y reconocida labor en la materia y diez nuevos que aportarán sus capacidades y ganas de trabajar por la región.

En la cita, el Gobernador Regional de O´Higgins y Presidente del CORE, Pablo Silva Amaya, inicio la sesión extraordinaria del Consejo Regional donde los nuevos Consejeros Regionales electos realizaron el juramento y posterior firma de acta de proclamación leída por el secretario ejecutivo del CORE, Jorge San Martín.

Así uno a uno subieron al estrado los consejeros electos para jurar por su cargo. Los primeros fueron los Consejeros Regionales por Cachapoal I: Paula Muñoz, Pedro Hernández, Mauricio Valderrama, Lennin Arroyo y Germán Arenas.

En tanto por Cachapoal II se comprometieron Eugenio Bauer, Álex Ramírez, Jacqueline Jorquera, Juan Pablo Díaz, Ana González, Liva Rojas, Edinson Toro. Por su parte por Colchagua juraron Yamil Ethit, Luis Silva, Cristina Marchant, Natalia Tobar y Gerardo Contreras.

En tanto por Cardenal Caro juraron Jorge Vargas y Tamara Monroy. El cuadro será completado por Mario Gálvez, quien llegaría en el cupo del electo CORE Esteban Valenzuela quien actualmente ocupa el cargo de Ministro de Agricultura.

En el acto cívico, el Gobernador Regional de O’Higgins, Pablo Silva expuso “Hoy despedimos a nuestros colegas del Consejo Regional que terminan su período y que demostraron su entrega y espíritu de servicio público aportando todo su trabajo al desarrollo de la región: Fernando Verdugo, Pablo Larenas, Juan Carlos Labbé Arturo Orellana, Javier Canales y a la distancia Monserrat Gallardo”.

La autoridad regional agregó “Ahora iniciamos un período histórico que nos demanda responsabilidad, entrega y transparencia, un periodo donde debemos colocar primero los intereses de la región y sus habitantes y dejar de lado mezquinos intereses personales y partidarios, y así colocarnos al servicio de la región y la patria”, remató.

CONSEJEROS SALIENTES

En la ceremonia de instalación del nuevo Consejo Regional, se reconoció en trabajo de los CORE Fernando Verdugo y Arturo Orellana (ex COREs por Cachapoal II) Pablo Larenas y Javier Canales (ex COREs por Colchagua), Juan Carlos Labbé (ex CORE por Cardenal Caro) y Monserrat Gallardo (ex CORE por Cachapoal I); quienes destacaron por su compromiso con la Región y sus comunidades.

En representación de los Consejeros Regionales salientes, Fernando Verdugo tomó la palabra agradeciendo a los CORES que terminan su período y recordó el paso de Johanna Olivares, Carla Morales, Emiliano Orueta, Felipe García Huidobro y Bernardo Cornejo y Juan Ramón Godoy que también fueron integrantes del cuerpo colegiado del período que concluyó.

Así Verdugo expuso “en la localidad es donde ocurre todo y sin embargo, tanto cuesta convencer al centro que la vía correcta para cometer los problemas y darle solución va por el lado de empoderar a las localidades, a las regiones. Pero hemos visto que siempre hay un principio de interdicción sobre las regiones; siempre las regiones deben da examen ante el poder central y buscar legitimarse”.

El ex CORE agregó “Hoy gracias a las luchas encabezadas por las y los CORES, agrupados en la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras Regionales de Chile (ANCORE), tenemos que el ejecutivo regional es elegido al igual que nosotros y ya no se trata de un vicario del poder central. Otro gran avance”.

En esta línea agregó “ello fue posible a costa de sacrificar -en gran medida- a los Consejos Regionales, aunque no fue más grave por la tenaz lucha que dimos unidos. Por ello encargamos a las y los Consejeros que cerremos fila en torno a ANCORE y su presidente Marcelo Carrasco de la Araucanía sigan adelante con el compromiso que siempre ha tenido la región de O’Higgins con nuestra organización nacional, por favor”.

Esto porque, agregó Verdugo “la comunidad regional valora la oportunidad de contar con un poder ejecutivo que convive con un poder colegiado como el CORE, para que a partir de discusiones transparentes e informadas, se piense y oriente la mejor inversión pública de un fondo regional que aún es flaco y que la ANCORE está promoviendo como una glosa independiente de la del Ministerio del Interior, que se constituye en el presupuesto de la nación la glosa de los Gobiernos Regionales con todo el control de probidad debido; pero sin la tutela asfixiante del poder central”, expuso.

¿QUÉ ES EL CORE Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES?

El Consejo Regional es un órgano colegiado que junto con el Gobernador forman o constituyen el Gobierno el Gobierno Regional. Es una Organización institucional que inicia sus funciones el 9 de abril de 1993 y que tiene por objetivo hacer efectiva la participación de la comunidad, integrado en O’Higgins por 20 consejeros y presidido ahora por el Gobernador Regional.

En tanto sus funciones son aprobar el reglamento que regule su funcionamiento. Aprobar los reglamentos regionales. Aprobar los planes regionales de desarrollo urbano, propuestos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.

Aprobar los planes reguladores comunales y los planes seccionales de comunas que no formen parte de un territorio normado por un plan regulador. Aprobar, modificar o sustituir el plan de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto regional.

Resolver sobre la base de la proposición del Gobernador Regional, la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que correspondan a la región, del mismo modo aprobar los convenios de programación que el Gobierno Regional celebre.

Fiscalizar el desempeño del Gobernador Regional en su calidad de órgano ejecutivo del mismo, como también el de las unidades que de él dependan.

Dar su acuerdo al Gobernador, para enajenar o gravar bienes raíces que formen parte del patrimonio del Gobierno Regional y respecto de los demás actos de administración en que lo exijan las disposiciones legales, incluido el otorgamiento de concesiones.

Emitir opinión respecto de las proposiciones de modificación a la división política y administrativa de la región, que formule el Gobierno Nacional, y otras que le sean solicitadas por los Poderes del Estado.

CONSEJO REGIONAL 2022-2025

CACHAPOAL I

Paula Andrea Muñoz Carrasco

Pedro Hernández Garrido

Mauricio Valderrama Álvarez

Lennin Arroyo Vega

Germán Arenas Sáez

CACHAPOAL II

Eugenio Bauer Jouanne

Alex Ramírez Ortiz

Jacqueline Jorquera Reinoso

Juan Pablo Diaz Burgos

Ana Luz González Palma

Liva Emilene Rojas Maldonado

Edinson Rafael Toro Rojas

Mario Gálvez Palma

COLCHAGUA

Yamil Ethit Romero

Luis Silva Sanchez

Cristina Marchant Salinas

Natalia Tobar Morales

Gerardo Contreras Jorquera

CARDENAL CARO

Jorge Vargas González

Tamara Monroy Villar

El ex CORE Fernando Verdugo recibiendo un reconocimiento por su gestión. La reelecta CORE Jaqueline Jorquera firmando para representar Cachapoal II. La recién asumida CORE por Colchagua Natalia Tobar junto al Gobernador Regional. Liva Rojas firmando como CORE por Cachapoal II La CORE por Cachapoal II Ana González junto al Gobernador Regional, Pablo Silva. Mauricio Valderrama jurando como Consejero Regional para el período 2022-2025. Lenin Arroyo es parte del recién instalado Consejo Regional de O’Higgins. La electa Consejera Regional Cristina Marchant junto al Gobernador Regional, Pablo Silva. El CORE Alex Ramírez asumiendo el cargo de elección popular.

CONSEJEROS ENTRANTES

Paula Andrea Muñoz Carrasco (PDG)

Lenin Arroyo Vega (RN- IND)

Alex Ramírez Ortiz (PPD-IND)

Ana Luz González Palma (PCCH)

Liva Emilene Rojas Maldonado (PRO-IND)

Yamil Ethit Romero (UDI)

Cristina Marchant Salinas (PS- IND)

Natalia Tobar Morales (Evopoli)

Tamara Monroy Villar (Regionalista Verde- IND)

CONSEJEROS SALIENTES

Fernando Verdugo

Pablo Larenas

Javier Canales

Juan Carlos Labbé

Arturo Orellana

Monserrat Gallardo