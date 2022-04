Por: Alejandra Sepúlveda Núñez.

Fotos: Nico Carrasco

En una entrevista con Diario El Rancagüino Robert González Gutiérrez, jefe del departamento de asistencia de Servicio de Impuestos Internos (SII) de O´Higgins, nos contó las novedades de esta operación renta 2022, que comienzo hoy 1 de marzo, donde hace un llamado especial a realizar el trámite a todos quienes pidieron el Préstamo solidario en el 2020 y el impuesto del segundo retiro, ambas acciones para contrarrestar la crisis económica y social provocadas por la pandemia.

La operación Renta parte del 1 de abril, y se recibirán hasta el 10 de mayo, para ello el SII a preparado una propuesta de declaración para todos los contribuyentes de segunda categoría – personas que tienen trabajos remunerados o declaran honorarios- “este año una novedad fue la Pre Renta que el servicio la preparó para tres millones y medio de personas para que la gente sepa que problema puede tener, y contactar a los agentes retenedores para poner los ingresos efectivos y así poder subsanar las problemáticas antes del periodo de envió de la declaración”, señaló el deje de departamento del SII.

Sobre ¿Quiénes tienen que realizar la declaración 2022?, Robert González detalló que son: las personas que tuvieron ingresos superiores a $8.775.702, salvo que este corresponda a sueldos de un solo empleador o pagador. Si la persona tiene más de un empleador o pagador. Los honorarios, quienes pueden optar en cobertura parcial o total en su cobertura de cotizaciones previsionales.

Además de las personas que solicitaron el Préstamo Solidario en 2020, ya que en esta Operación Renta se calcula y paga la primera cuota que corresponde al 10% del monto solicitado.

También aquellos que realizaron el segundo retiro de sus AFP, para el cálculo del pago de los impuestos correspondientes.

Para saber más el encargado del SII de la región de O´Higgins nos respondió algunas consultas para poder realizar sin dificultad el proceso de declaración.

¿Porqué se pagan cotizaciones en la declaración de Renta?

Comenzó el pago de cotizaciones desde hace algunos años con la ley 21.133, donde se estableció que los trabajadores independientes (honorarios) también estaban obligados a cotizar al momento de hacer la declaración de renta. De esta forma un contribuyente que percibe honorarios el sistema le ofrece dos opciones para sus motos retenidos, uno que se vayan a una cotización total o que se vayan a una parcial, según la opción que elijan van a afectar la cobertura de salud que él tenga entre julio del 2022 a junio del 2023.

¿Por qué las personas que tienen dos o más empleadores deben realizar la declaración?

Si yo tengo dos empleadores de manera simultánea, si o si estoy obligado a presentar Declaración de Renta, porque el impuesto que se declara en la renta es el impuesto global complementario y junta las rentas. Generalmente es lo que les pasa a los profesores que trabajan en varis establecimientos educacionales, entonces no alcanzan a quedar afectos al impuesto individualmente, pero si juntamos todas las rentas si quedan afectos a impuestos.

¿Cuánto debo pagar de impuesto si saqué el segundo retiro del 10%?

Si las personas hicieron el segundo retito de 10% pero el total de su renta imponible no supere las 30 UTA – alrededor del 19 millones 500 mil pesos- NO están obligados a tributar por este segundo retito, pero SI el monto es superado en su ingreso anual debe pagar.

¿Quiénes y cómo se paga el Préstamo Solidario?

Los contribuyentes que pidieron el Préstamo Solidario o beneficio especial para independientes el año 2020, donde se podía pedir tres veces 650.000 pesos, los que se pagarán hasta en 4 años con tasa 0%.

Para ellos en esta operación renta se les indicará el cobre del primer 10% del total de la deuda, lo restante se deberá pagar en los siguientes tres años con un 30% cada uno. Entonces si una persona solicitó el préstamo solidario el 2020, este año se inicia el pago de la primera cuota, pero ese monto no puede ser mayor que el 5% del total de sus ingresos.

Por ejemplo, si una persona pidió 1 millón de pesos, su 10% son 100 mil pesos, pero si sus ingresos de este año son 900.000 mil pesos, su 5% serán 45 mil pesos, y solo eso le van a descontar, el restante se sumará al pendiente de pago para los siguientes tres años.

El próximo año se hace un nuevo cálculo, pero el pago por declaración de renta siempre va a tener como restricción el 5% del ingreso total. Si la persona no alcanza apagar el total de su préstamo en los 4 años se extingue la deuda, ósea en el año 2025 será condonada.

¿Qué sucede su una persona pidió el préstamo y no hace la declaración?

Si una persona no presenta su declaración de renta obligatoria del año, y por ende no paga en el plazo establecido o lo hace fuera de plazo, estará afecto de los intereses y multas propios de una declaración fuera de plazo.

¿Si una persona tiene problemas con una declaración de años anteriores, puede realizar y enviar la que corresponde a este año?

Si se puede hacer, no hay problema, debe hacer la declaración de este año sin importar el estado de las de años anteriores. Como recomendación, si un contribuyente tiene alguna duda o si tiene alguna observación de una declaración anterior o cree que tiene que hacer una declaración anterior ya que no la hizo a tiempo, puede resolver su problema preguntando preguntar con nosotros por los canales presenciales o digitales. Pero por sobre todo no posponga la declaración de este año, porque en el fondo por tener la duda si esta al día con sus declaraciones o no, dejo de hacer la de este año y la presenta fuera de plazo me puedo exponer a multas.

¿Cuál es la mejor fecha para realizar la declaración de renta?

Si un contribuyente la presenta entre el 1-21 de abril su devolución le va a llegar el 12 de mayo (ver recuadro de fechas de declaración 2022), si un contribuyente tiene una duda de la información de la propuesta generada por el servicio construida con los datos entregados por los agentes retenedores, debe hablar con su empleador o el pagador de los honorarios para que declare la información faltante. Si la persona tiene una dudad tiene del 1 al 21 de abril para interactuar con la institución para de que le corrija la información.

Además, hasta el 27 de abril se puede reemplazar la declaración enviada, si yo entre el 1 y 17 de abril me doy cuenta que existe un error en la declaración enviada, el contribuyente puede enviar una nueva que reemplazará a la anterior. Siempre va a valer la última, eliminando la anterior. Si tener que esperar que se abra el tiempo de rectificación.

¿Dónde pueden ir las personas que deben hacer una declaración de renta para consultas o ayudas?

Este año nosotros vamos a estar atendiendo en Rancagua en las dependencias de AIEP, con quienes hicimos un acuerdo para mejorar el acceso de atención. En el lugar los alumnos de la carrera de negocios participan para el apoyo de las personas que necesiten ayuda en su declaración anual, estos acompañados de funcionarios del SII. Las atenciones va a ser del 1 al 30 de abril entre las 9:00 a 13:00 horas, con esto lo que se busca es que los contribuyentes que tienen una propuesta vayan para allá a hacer sus declaraciones de renta.

Además, hicimos un convenio con Biblioredes de la región de O´Higgins, donde en las diversas bibliotecas de las comunas se estará apoyando al proceso para quien lo necesite.

¿Cobertura parcial o total?

Mientras dure el período de implementación de la ley que obliga a los trabajadores a honorario el pago de cotizaciones (hasta el 2028) se contemplarán dos opciones o modalidades de cobertura: total o parcial. En ambas modalidades el trabajador o trabajadora deberá cotizar al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (ATEP), y Ley SANNA por la renta imponible completa.

Régimen de cobertura completa: desde el primer año (2019) el trabajador o trabajadora destinará el total de su retención de impuestos al pago de sus cotizaciones, las que aumentarán en un plazo de 10 años hasta alcanzar el 17% el 2028. En este caso, las cotizaciones se calculan sobre el 100% de la renta imponible (equivalente al 80% de su renta bruta anual).

desde el primer año (2019) el trabajador o trabajadora destinará el total de su retención de impuestos al pago de sus cotizaciones, las que aumentarán en un plazo de 10 años hasta alcanzar el 17% el 2028. En este caso, las cotizaciones se calculan sobre el 100% de la renta imponible (equivalente al 80% de su renta bruta anual). Régimen de cobertura parcial: el trabajador o trabajadora podrá cotizar por una renta imponible inferior para salud y pensiones. El 2019 sobre un 5% de su renta imponible, el 2022 por el 37%, hasta alcanzar el 100% de la base imponible en 2028 (equivalente al 80% del total de honorarios brutos).

Se eximen de la obligación de cotizar: