Por: Gisella Abarca.

Dificultoso por decir lo menos ha sido contar con un Director de Servicio de Salud de O’Higgins (SSO) que dure en su cargo, dejando en claro que nada importan los nombramientos por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), pues los últimos tres directores nombrados por ese sistema blindaría al cargo de la política y que la persona elegida se mantendrían en el puesto por sus competencias y aptitudes, lo que queda de manifiesto que se contradice, pues varios de ellos han sido destituidos a pocos meses de asumir el cargo.

¿Entonces la Dirección del Servicio también es un cargo de confianza para el gobierno de turno?, ¿qué pasar con los recursos que se gastan en un concurso de ADP que poco sirve al momento de buscar estabilidad en los servicios?

Es que en un contexto de pandemia, no es menor quien estará a cargo del servicio que administra la red hospitalaria de la región, teniendo a su cargo el manejo del Covid, así como el procesamiento de exámenes PCR y en general, la atención de salud que recibe la población. Y es que en estos últimos tres años, el Servicio de Salud O’Higgins ha sido el reino de los subrogantes, quienes sin el nombramiento de un titular, poco pueden hacer ante las imposiciones del centralismo imperante.

ALGUNOS DE LOS QUE HAN PASADO

Cerca de cuatro meses es el promedio que han durado los directores del Servicio de Salud O’Higgins que han sido elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública. Este hecho quedó demostrado el pasado viernes 26 de marzo en que al haber cumplido dos meses en el puesto, desde la Sub Secretaría de Redes Asistenciales le solicitaran la renuncia al matrón José Antonio Cavieres quien llegó a Alameda 609 el 3 de enero del 2022.

Así, el martes 30 de marzo, el Servicio de Salud O’Higgins nuevamente quedó acéfalo sumando el nombre de José Antonio Cavieres, a la lista de directores nombrados por Alta Dirección Pública o subrogantes que han pasado por la entidad sin que alguno de ellos se mantenga en el puesto al menos por un año, dejando en evidencia la intermitencia del cargo.

Recordemos que antes de la llegada de Cavieres, el 30 de noviembre del 2021 dejó el cargo el Dr. Fernando Millard quien llegó al puesto como subrogante con la misión de evaluar la situación en la que se encontraba el SSO luego de la salida de Soledad Ishihara quien llegó a la repartición pública en agosto del 2020 a través de ADP. No obstante, 8 meses más tarde (abril del 2021) y en el período más complejo de la pandemia, el Ministerio de Salud le pide la renuncia a la tecnóloga médico por presuntas irregularidades al interior del estamento.

Así, en su reemplazo fue designado el ex director del Hospital Regional de Rancagua, facultativo que en diciembre de 2021 se trasladó hasta Santiago para asumir como director del Hospital Félix Bulnes. Desde ese momento quedó como subrogante la doctora María José De Witt hasta la llegada en enero de José Antonio Cavieres.

No obstante, antes de la llegada de Soledad Ishihara (agosto 2020) fue el actual Delegado Presidencial, Fabio López, quien estuvo a cargo de la subrogancia del Servicio de Salud O’Higgins (por segunda vez), dando respuesta a la contingencia de una sinigual pandemia.

López enfrentó la llegada del Covid luego de la abrupta salida del doctor Fernando Soto quien llegó al cargo como titular en julio de 2019. En ese entonces, el Dr. Soto (también elegido por Alta Dirección Pública) tomaba la posta de subrogancia que dejaba Fabio López como director del Servicio.

Recordemos que a fines de octubre de 2019, el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich le solicitó la renuncia al broncopulmonar luego que por medio de un correo autorizara a sus funcionarios a llegar más tarde o ausentarse debido al Estado de Emergencia. Así, en medio del estallido social, la entidad volvía a quedar descabezada luego que el médico llevara sólo 3 meses en el cargo.

En ese momento, el actual Delegado Presidencial nuevamente tomó las riendas del Servicio de Salud hasta la llegada de Soledad Ishihara en agosto de 2020.

A esta larga lista de nombres que han comandado el Servicio de Salud O’Higgins con subrogancias o ADP se les suma además, el arribo del Delegado Ministerial, Wladimir Román que en marzo 2018 llegó a la repartición como asesor de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, situación que se extendió hasta junio 2019 donde de forma paralela subrogó Claudio Castillo de julio 2017 hasta septiembre de 2018, siguiendo la subrogancia del estamento el ingeniero comercial Gonzalo Urbina, entre otros nombres.

Actualmente la subrogancia de la dirección del Servicio de Salud O’Higgins, la tiene el Ingeniero Comercial, Jaime Gutiérrez, quien hasta la fecha se desempeñaba como director del Hospital de Santa Cruz. El profesional se mantendrá en el cargo mientras se concursa el cargo por ADP para nombrar al futuro director titular del Servicio de Salud O’Higgins.

Es por estos hechos que los gremios de la salud ponen en el tapete las dificultades que la región ha tenido con las designaciones y permanencia de los directores de este importante servicio, el cual ya se arrastra a varios años.

“No nos parece que los directores estén sujetos a los grupos políticos de turno”

Respecto a la constante rotación de autoridades en el Servicio de Salud O’Higgins, la vicepresidenta nacional de la Confederación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) y presidenta regional, Ana María Bustamante, expuso “Siempre hemos manifestado que la dirección de los 29 Servicio de Salud tienen más o menos el mismo comportamiento. Son un espacio político partidista que se van repartiendo los grupos políticos que están en el poder; por lo tanto, nos sentimos bastante utilizados en eso”.

La dirigente nacional de salud agregó “Esto nos causa mucho malestar e incertidumbre; ya que un porcentaje importante de funcionarios de las Direcciones de Servicio somos contrata lo que hace que la estabilidad y proyección de los trabajadores se vea vulnerada cuando no sabemos la línea de trabajo que vamos a mantener y por cuánto tiempo, lo que pone en serio riesgo las políticas públicas en salud, porque las orientaciones dependiendo de la mirada de los directores de servicio de turno, tienen distintas formas de ser ejecutadas. El lineamiento de acción se ve muy inestable para los equipos de trabajo; por lo que no nos parece que los directores estén sujetos a los grupos políticos de turno. Como dirigentes no apoyamos ni pedimos la cabeza de los directores”, subrayó.

En esta línea Bustamante agregó “necesitamos que la salud pública funcione con los mejores equipos profesionales, que sepan administrar la salud y fundamentalmente los recursos humanos que somos el eje central del trabajo. Que puedan administrar los recursos económicos y para eso existen los técnicos en las direcciones de servicio, pero la responsabilidad final es de los directores”.

Añadió “Nos preocupa el cambio, porque no sabemos lo que viene. Cuando el servicio civil nos entrega orientaciones respecto a los concursos que se realizan por ADP, pensamos que podría traer mayor estabilidad; sin embargo, no fue así. Sabemos que los ADP están teñidos del color político del momento o incluso de colores de partidos políticos distintos a quien estén gobernando. Sabemos que hay grupos políticos que esté quien esté siguen teniendo el poder en relación a las decisiones que se toman en los altos cargos de los distintos servicios y reparticiones públicas”.

Bustamante añadió que como Fenpruss “habíamos iniciado un trabajo con el director saliente y esperamos que los compromisos que alcanzamos a tener con él se cumplan y si ponen de subrogante a un director de la red de salud nuestra, que se cubra ese cargo para que no sigamos desvistiendo un santo para vestir otro”.

COLMED O’Higgins preocupado por la inestabilidad del cargo de director de Servicio

Con preocupación, la Directiva del Consejo Regional del Colegio Médico de O’Higgins (COLMED), ve la inestabilidad que ha tenido durante años el cargo de director del Servicio de Salud, pese a que se ha llamado a ocupar ese cargo a través de Alta Dirección Pública.

“Nuevamente esta importante dirección queda sin su director, ocupando el cargo de subrogancia el Director del Hospital de Santa Cruz, dejando nuevamente acéfalo tan importante cargo en salud. Ya es histórico que en esta región las subrogancias hayan estado más tiempo en el cargo, pues los últimos directores ocupar este puesto no han durado ni medio año”, dijeron.

Los representantes de Colmed agregaron “Es sabido el alto costo que implica hacer cada concurso para ADP y el pago de la indemnización al solicitar la renuncia, pues la nueva autoridad nacional necesita gente de su confianza, lo que validamos, pero no cumple con el objetivo de hacer los concursos por ADP, pues los que ha si han postulado, han debido dejar sus cargos de igual manera, si es que nos son de confianza de la autoridad del momento”, indicaron.

Es por esto que el Colegio Médico de O’Higgins llama a clarificar “cuáles son los cargos de confianza política, como la designación de las Seremias y otras carteras; de esta manera poder contar con un Director de Servicio que tenga un inicio y fin de su gestión”.

“Es una pena que esto se maneje de esta manera y no se le dé la oportunidad a los nuevos directores que puedan demostrar que son capaces de llevar este gran buque”.

En cuanto a la salida de Cavieres, la Presidenta de la Fenats Nacional SAMU- SAR Base Rancagua, Patricia Parra declaró “Es lamentable todo lo que está ocurriendo en el Servicio de Salud O’Higgins, no puedo decir nada malo del Sr. José Antonio Cavieres, ya que en su corto tiempo, se vieron algunos cambios positivos en la Dirección de Servicio”

En esta línea Parra agregó “Ahora, todos sabemos que cuando hay cambio de Gobierno siempre existen cambios en los Servicios de Salud, ya que cada partido político pelea esos cargos. Es una pena que esto se maneje de esta manera y no se le dé la oportunidad a los nuevos directores que puedan demostrar que son capaces de llevar este gran buque”, remarcó.

La dirigente SAMU SAR añadió “Debiera existir una evaluación de cada Director de Servicio donde se escuchen a los trabajadores donde a los Directores que no hacen bien su trabajo, se les remueva de sus cargos; pero insisto, que se haga de manera seria y participativa, ya que somos nosotros los que trabajamos directamente con ellos”.

En este contexto, agregó “En el tiempo que estuvo don José Cavieres se dio el tiempo de escuchar al SAMU, entendió la necesidad de nuestro servicio y de los funcionarios. Es lamentable la decisión de este Gobierno que al parecer no está escuchando a los trabajadores, ya que si así fuera esto no hubiera pasado”.

Finalizó diciendo “Como Presidenta de la Fentas Nacional SAMU-SAR solo me queda agradecer al Sr. José Antonio Cavieres por la gestión que hizo para conseguir recursos para adquirir móviles nuevos para el SAMU, cosa que esperamos que el que asuma no lo deje en el escritorio y que continúe con esta gestión que dejó encaminada el ahora ex Director de Servicio”.

“Es una lástima que los cargos de directores, subdirectores o trabajadores de las entidades públicas sean cargo políticos, por eso es que la salud está tan mal”

Por su parte, la Presidenta de la Asociación de Técnicos Paramédicos (ASIAP) del Hospital Regional Rancagua, Verónica Salgado expuso “Es una lástima que los cargos de directores, subdirectores o trabajadores de las entidades públicas -tanto de hospitales como servicios sean cargo políticos, por eso es que la salud está tan mal, porque no es gente idónea, hay mucha rotación. Y hay gente que si vale la pena, pero están poco tiempo y se tienen que ir, entonces como gremio no alcanzamos a hacer las coordinaciones y ya lo sacaron. No alcanzan a demostrar lo que realmente pueden hacer, llegan con un plan de trabajo que no alcanzan a ejecutar por el poco tiempo que están”, sostuvo.

La Presidenta de la ASIAP del HRR añadió “ha habido varios cargos por ADP que no han durado, el doctor Fernando Soto un excelente médico y excelente persona que por temas políticos y de egos tuvo que dejar el cargo y los que más han estado, han sido subrogantes. Este es un tema político que no debiera existir si son elegidos por ADP, aquí no debiera primar la política, debería primar la buena gestión de cada director de salud y no la condición política. No se están respetando las ADP. Aquí prima más la política que las competencias de las personas y en este tipo de situaciones debiera primar la buena gestión”, remató.

“Los políticos que se reparten la torta en la región, ven a las reparticiones públicas como verdaderos botines de guerra”

En tanto, el Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) del Hospital Regional Rancagua, Roberto Vasconcelo argumentó “Es una lástima el cambio de directores. Ha sido una burla este último tiempo cómo se han cambiado por ADP los directores. No olvidemos que en su primera instancia, en el primer período del gobierno de Piñera fue el Dr. Soto, pero por razones políticas y personales en el tiempo del estallido social sacaron al Dr. Soto, después vino Soledad Ishihara que también se fue por problemas políticos. Ahora este director que alcanzó a estar dos meses, lo sacan y se gana los cargos por ADP y si a mí me echan antes de tiempo, me tiene que pagar por contrato”

El dirigente FENATS añadió “Los políticos que se reparten la torta en la región, ven a las reparticiones públicas como verdaderos botines de guerra y se dan el lujo de sacar personas sabiendo que estamos perdiendo millonadas en indemnizaciones, eso encuentro que es una vergüenza”.

El dirigente añadió “Es complicado que cada cierto tiempo estén sacando directores porque muestras la falencia de poner a gente que tenga las competencias por manejos políticos, el tema detrás es que también repercute a los trabajadores y a la administración de la institución. No olvidemos que en el último gobierno de la presidenta Bachalet y en el saliente gobierno de Piñera, hemos tenido puros subrogantes y los que fueron cargos ganados por ADP han durado poco por decisiones políticas” Vasconcello finalizó diciendo “La preocupación nuestra está en que siempre que llega un gobierno, cuando llega a hora de poner gente en los cargos, pierden la objetividad de poner gente que tenga las competencias para eso”.