Por: Gisella Abarca.

Hace algunos días les contábamos la molestia que presentaban los gremios de salud ante la alta rotación de los Directores del Servicio. “No nos parece que los directores estén sujetos a los grupos políticos de turno”, dijo la Vicepresidenta nacional de la FENPRUSS y presidenta regional, Ana María Bustamante; “Es una pena que esto se maneje de esta manera y no se le dé la oportunidad a los nuevos directores que puedan demostrar que son capaces de llevar este gran buque”, declaró la Presidenta de la Fenats Nacional SAMU- SAR Base Rancagua, Patricia Parra;

Mientras que la Presidenta de ASIAP del HRR, Verónica Salgado expuso “Es una lástima que los cargos de directores, subdirectores o trabajadores de las entidades públicas sean cargo políticos, por eso es que la salud está tan mal”, así el Presidente de la FENATS del HRR, Roberto Vasconcelos dijo “Los políticos que se reparten la torta en la región, ven a las reparticiones públicas como verdaderos botines de guerra”, mientras que el Colegio Médico de O’Higgins se mostró preocupado por la inestabilidad del cargo de director de Servicio. Haciéndose eco de estas declaraciones autoridades locales llaman a dejar de lado los cuoteos políticos ante cupos en que debiera primar los conocimientos técnicos.

Y es que dificultoso ha sido contar con un Director de Servicio de Salud que dure en su cargo, dejando en claro que poco importan los nombramientos por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), pues los últimos tres directores nombrados por ese sistema – que se supone blindaría al cargo de la política y que la persona elegida se mantendrían en el puesto por sus competencias y aptitudes- no ha sido así, ya que los tres fueron destituidos a pocos meses de asumir el cargo.

Así, en estos últimos tres años, el SSO ha sido el reino de los subrogantes recordemos que no es menor quien está a cargo del servicio que administra en la red hospitalaria local, teniendo a su cargo el procesamiento de exámenes PCR y en general, la atención de salud que recibe la población. Es por esto que autoridades regionales y parlamentarios salieron a la palestra a exponer sus visiones.

Cabe destacar que consultado sobre el tema, ni el Servicio de Salud O’Higgins, ni la Subsecretaría de Redes Asistenciales se refirieron a la problemática mientras Alameda 609 sigue esperando por un director titular que dure al menos un tiempo en que pueda ejecutar su estrategia en salud.

Gobernador Regional, Pablo Silva:

“No solamente tiene que haber un concurso transparente; sino que aquellos que se ganan los concursos, no politizarlos sus asesores”

Respecto a la rotación de los directores de servicio, el Gobernador Regional, Pablo Silva expuso “Claramente todo este último tiempo ha habido un reiterativo cambio de directores de salud tanto de concursos públicos como de subrogantes; y eso, no hay que olvidar, que se ha ido produciendo gracias a la presión del mismo gremio que ha visto cómo se han politizado esos cargos”.

Silva Amaya agregó “No solamente tiene que haber un concurso transparente, sino que aquellos que se ganan los concursos también construir a no politizarlos sus asesores y cercanos para que efectivamente sean técnicos y avanzar en el futuro con más estabilidad en las decisiones que toma el servicio de salud. Normalmente han sido perfiles técnicos que, algunas veces, se han contaminado con asesores cercanos a los partidos políticos y eso no le hace bien a los propios directores; creo que tiene que haber un trabajo mucho más técnico en el largo plazo que es lo que requiere la salud de O’Higgins”.

Delegado Presidencial, Fabio López:

“Cualquier cargo de ADP puede ser pedido en cualquier momento”

En cuanto al tema, el Delegado Presidencial de O’Higgins, Fabio López, expuso “Son cargos por Alta Dirección Pública (ADP) que obedecen a un proceso de selección, pero no nos olvidemos que los ADP siguen siendo cargos de confianza política que tiene una característica especial que son elegidos por un proceso concursal, reglado que tiene normas; pero nunca han perdido la calidad de ser funcionarios de confianza y en ese sentido, cualquier cargo de ADP puede ser pedido en cualquier momento”.

Senador (PS) Juan Luis Castro:

“Entiendo que los trabajadores tienen la aprensión de una disputa de poder al interior del SSO como se vivió en tiempo de Piñera, pero ese tiempo quedó atrás”

En cuanto al tema, el senador socialista Juan Luis Castro sostuvo “Es natural que los gremios de la salud sientan incertidumbre, porque en el gobierno del presidente Piñera se sacaron los zapatos en tener casi 8 directores de Servicio de Salud en 4 años, fue una vergüenza. Entiendo que los trabajadores tienen la aprensión de una disputa de poder al interior del Servicio de Salud como se vivió en tiempo de Piñera, pero ese tiempo quedó atrás”, subrayó.

El parlamentario agregó “Lo que sí, hay que ser claros. Las reglas obligan a que todo cargo sean vía ADP y, por lo tanto, las subrogancias deben proveerse por ADP, que por lo que sé ya se llamó para Dirección del Servicio de Salud O’Higgins como para sus subdirecciones (Administrativa y Médica) y también para la dirección del HRR, y eso es positivo, porque le da estabilidad de inmediato a los cargos”.

El legislador agregó “Tengo confianza y entendiendo que el SSO quedó en el suelo, no sólo por los cambios de directores; sino también por los resultados, porque tener 150 mil personas en lista de espera, una red muy poco articulada y con desfinanciamiento crónico, y un clima laboral hostil, hace que los trabajadores de la salud perciban el impacto de 4 años casi perdido”.

Finalizó diciendo “Ahora se abre una nueva etapa, es importante mirar hacia el futuro porque sé que tanto el Presidente Boric como la Ministra de Salud tiene el máximo interés -sobre todo en el foco de O’Higgins- que salga adelante de los últimos lugares que tiene el Servicio de Salud en el ranking de productividad. Esa es la realidad de donde partimos con el nuevo gobierno que apoyo y que espero se respeten todas las normas de estabilidad en los cargos a partir de ADP y también de resultados concretos para la ciudadanía que es el propósito de un servicio de esta envergadura”.

Senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS):

“Creo que tiene que ser un cargo que no tenga cuoteos políticos”

Respecto a la situación la senadora Alejandra Sepúlveda agregó “Ha sido muy difícil la alta rotación que han tenido los directores de servicio, de que vuelvan a entender y aprender de cómo funciona el servicio, de las complicaciones que tiene cada una de las comunas, de los hospitales, etc., lo que ha significado sin duda un retroceso a la continuidad de los programas y de la estrategia que se quiera seguir en la región en este tema tan importante y fundamental para los vecinos de nuestra región”.

La senadora del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS) expuso “Creo que tiene que ser un cargo –y así se lo hemos pedido a la Ministra- que no tenga cuoteos políticos, un cargo que no tenga esta mirada política de repartir una torta en una región, en un tema que es vital para la ciudadanía. Espero que la Ministra nombre a una persona que sepa, que entienda nuestra región, que no haya que explicar y que, además, tenga la capacidad de llevar a cabo el programa del Presidente Boric y centrar en el que hacer de los pacientes que es lo más importante”.

Senador Javier Macaya:

“Los directores deben ser evaluados por su gestión en la atención de pacientes y no por sus ideas políticas”

En tanto, el senador UDI, Javier Macaya comentó “Compartimos la preocupación de los gremios de salud de nuestra región, es un tema que hemos estado levantando en todo Chile, hemos oficiado a los Servicios de Salud y esperamos respuesta de parte de ellos acerca del impacto económico de la renuncia y contrataciones en consultorías y recursos involucrados que significaron recursos”.

El parlamentario UDI agregó que “El sistema de ADP busca poner a quienes tengan las mejores capacidades en los cargos directivos. Para atender a un paciente no se necesita ser de izquierda o derecha y, si se van a usar los cargos para cuotas políticas, vamos a ser enfáticos con el gobierno, los directores deben ser evaluados por su gestión en la atención de pacientes y no por sus ideas políticas”.