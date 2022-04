Por: Gisella Abarca

Fotos Nico Carrasco

Molestos están los vecinos de Avenida Hernán Ciudad de Rancagua luego de la fallida reunión de este miércoles para afectados directos por expropiación del proyecto “Diseño Mejoramiento Eje Vial Avda. Hernán Ciudad”. Y es que la cita, en que se llevaría a cabo el proceso de Participación Ciudadana, que fue reprogramada para este miércoles 13 de abril, no llegó a buen puerto, ya que ante la “ausencia de información”, según expusieron, los vecinos se retiraron del lugar acordado para la cita informativa.

Según exponía la invitación emanada desde el SERVIU, por intermedio de la empresa consultora ARGIA Ingeniería “profesionales del área técnica, jurídica y social explicarán el proceso de expropiación, ya total o parcial a una edificación y cada una de las alternativas a las que puede recurrir los afectados” y precisamente esto fue lo que molestó a los vecinos que llegaron hasta el Colegio El Pilar, lugar escogido para la reunión para interiorizarse respecto de los avances y detalles del proyecto que según expone la vocera y miembro del cuadrante centro oriente de Rancagua, Patricia Escobar, sólo les han entregado una parte de la información.

“Hablamos con la gente de SERVIU y le exigimos que tenía que mostrarnos los planos en su totalidad como viene ahora el proyecto porque se modificó y eso nunca nos han informado. No han sido transparentes, solamente quieren entregarle información a los expropiados y muestran un plano de las casas que se van a expropiar; pero el impacto es para todos; porque si se abre esta avenida, se daña todo el sector”, subrayó.

La vocera agregó “No hubo reunión. No venían con la información completa y ninguna autoridad que tenía que haber estado, por lo menos el Seremi de Vivienda o de Serviu, solo estaban representantes de la empresa y la encargada de participación, por eso les digo a las autoridades que nuevamente nos dejan solos, nuevamente hacen con el proyecto lo que quieren y pasan por alto la opinión de la ciudadanía. Estaban todos los vecinos, hicieron esfuerzos para llegar, porque les interesa, pero no nos iban a dar ninguna información del resto del proyecto, solo se iban a referir a las expropiaciones y nada más”.

UN LARGO CAMINO EN CONTRA DEL PROYECTO

Recordemos que los vecinos de las villas rancagüinas Don Rodrigo, Vista Hermosa, Los Cántaros, Santa Fe, El Trébol, Eucaliptus, Villa Triana, Santa Teresa de Triana, Brasilia, Coya Pangal, Santa María de Triana, Los Abedules, Naturales y San Joaquín se unieron en la ‘Agrupación de dirigentes y vecinos del cuadrante centro oriente’ se oponen a que la Avenida Hernán Ciudad pase a ser una vía troncal para dar conectividad entre Rancagua y Machalí a través de una doble vía desde Escrivá de Balaguer hasta el cruce Bomberos Villalobos-Miguel Ramírez, pues aseguran que no es una solución efectiva para la congestión vehicular y solo va a generar un impacto negativo donde viven.

Y es que según plantean desde la agrupación, con la apertura de la Av. Hernán Ciudad, se permitirá el tránsito de dos mil vehículos por hora, lo que generará alta congestión por calles y pasajes aledaños a la arteria, con lo que perderían la tranquilidad de barrio.

Este es un tema que se ha mantenido en boga hace más de siete años sin tener los vecinos aún certeza de qué va a pasar en el sector donde viven y ante modificaciones al proyecto reflota en los vecinos el fantasma de la expropiación.

Cabe mencionar que el estudio de prefactibilidad del proyecto de Mejoramiento Eje Vial Hernán Ciudad fue realizado por SERVIU O’Higgins en septiembre de 2015, y desde ese momento se dio a conocer el rechazado de los habitantes del sector suroriente de Rancagua a la ampliación de la Avenida mencionada desde el empalme con Avenida Miguel Ramírez hasta Avenida Escrivá de Balaguer.

En marzo de 2016 los vecinos de Villa Triana y sus alrededores estaban contentos al ser informados que el Ejecutivo había decidido suspender la apertura de la arteria para conectar la capital regional con Machalí, dejando zanjado el miedo a las expropiaciones para quienes habitan en el histórico sector de Rancagua. No obstante, cinco años más tarde -en enero del 2021- los temores volvieron luego de la reactivación del proyecto.

Detallar que la etapa de prefactibilidad del proyecto establece tres tramos. El primero va desde Avenida Miguel Ramírez hasta Avenida Central. El tramo dos se extiende desde Avenida Central hasta el canal La Compañía; y el tercer tramo abarca desde el canal La Compañía hasta Avenida Hernán Ciudad.

SERVIU asegura que la reunión fue suspendida por decisión de los vecinos

Respecto al proyecto de Mejoramiento Eje Vial Hernán Ciudad de Rancagua, desde el SERVIU informaron que “actualmente se está desarrollando el proceso de Participación Ciudadana, cuyas primeras reuniones se realizaron durante el mes de diciembre del año pasado, la cual se ejecutó en 2 modalidades para facilitar la participación de los vecinos: on line y presencial”.

Agregaron que la segunda sesión estaba coordinada para el día 13 de abril, a las 17.00 horas en el Colegio El Pilar de Rancagua y según el programa de Participación Ciudadana, informaron que esta reunión convocaba a los vecinos afectados directos por expropiación según el estudio de prefactibilidad del proyecto.

Añadieron que “En esta instancia se realizaría una presentación general, entregando detalles y resolviendo las diferentes dudas de los vecinos asistentes. Se mostraría el metraje afecto de expropiación de cada una de las propiedades, con una representante del Departamento Jurídico de SERVIU quien les explicaría a los vecinos cada una de las alternativas que establece la ley orgánica de expropiaciones”, expusieron.

Desde la entidad gubernamental añadieron que “los procesos de Participación Ciudadana son realizados por una consultora externa, siendo SERVIU el mandante. Dichas sesiones no contemplan obligatoriedad de presencia de autoridades, aunque en la primera sesión realizada en diciembre de 2021 se contó con la participación espontanea de autoridades comunales y regionales”.

Detallaron que instancias como la reunión “se realizan para conocer la opinión de la comunidad en el marco de la realización de iniciativas que promuevan la urbanización en las ciudades, voz de vital importancia para SERVIU con la finalidad de conocer situaciones en las que la calidad de vida de las vecinas y vecinos se pueda ver afectada, llevando al Servicio a tomar una decisión respecto a la ejecución del proyecto”.

Desde la entidad estatal finalizaron indicando que “la reunión coordinada para el 13 de abril de 2022 en el Colegio El Pilar fue suspendida en su inicio por decisión de los vecinos asistentes”.

Consejero Regional, Mauricio Valderrama:

“Solicité una reunión con todos los actores involucrados y de cara a la ciudadanía veamos con transparencia qué es lo que se pretende hacer y cómo se quiere implementar”

Por su parte el Consejero Regional, Mauricio Valderrama que asistió a la reunión y se inmiscuyó en la situación de los vecinos argumentó “los vecinos están muy molestos, muy preocupados y sienten que no se les ha entregado toda la información de un proyecto que entiendo que está en etapa de diseño, que requerirá de alrededor de 32 mil millones de pesos, es una inversión gigante que no sabemos si va a ser sólo de los Ministerios, o si también van a recurrir con la solicitud de recursos para el Consejo Regional (CORE)”.

Añadió “Es muy importante que la gente entienda que una etapa de diseño y de construcción ya definitoria, hay que zanjarla; por lo tanto, siento que hay una falta de información total hacia los vecinos, porque esto afecta directamente el patrimonio de cada una de las personas. Es una inversión gigante que destruye un barrio emblemático en Rancagua y genera un daño enorme. El progreso no lo pueden pagar los vecinos, porque lo que está en cuestión es el desarrollo inmobiliario de otra comuna y quienes tienen que pagar los platos rotos son los vecinos de Rancagua, algo que es totalmente injusto”, sostuvo Valderrama.

Es por ello y escuchando a los vecinos, es que “decidí presentar una solicitud al Presidente de la Comisión de Infraestructura del CORE, Edison Toro, quien la acogió para hacer una reunión lo antes posible con todos los actores involucrados -Ministerios, el CORE, municipio, todos los actores- y de cara a la ciudadanía veamos con transparencia qué es lo que se tiene hasta ahora, qué es lo que se pretende hacer y cómo se quiere implementar. Creo que esa es la primera base para recupera la confianza de los vecinos que siento que ha sido debilitada”, finalizó el Consejero Regional.

Consejero Regional, Lenin Arroyo:

“Atención a las autoridades, o se ponen las pilas y escuchan a la gente o vamos a tener otro tipo de problemas”

En tanto, el Consejero Regional, Lenin Arroyo que acompañó a los vecinos en la reunión expuso “fuimos convocados por los vecinos de Hernán Ciudad, porque se iba a realizar una presentación por parte de la consultora que responde al Serviu respecto a las expropiaciones de calle Hernán Ciudad y era solamente una reunión para los expropiados. Manifestamos nuestra molestia con los dirigentes sociales y vecinales, porque este proyecto no ha sido bien consultado con la ciudadanía. Los que más hablan de participación ciudadana, que hay que respetar la democracia y al pueblo, hoy no se han hecho presentes, estamos hablando de las autoridades que estuvieron en campaña y que asumieron compromisos con los vecinos. Ellos dijeron no vamos a apoyar este proyecto; sin embargo que hoy ocupan cargos en el gobierno, se les olvidó todo, borraron todo con el codo y perdieron la memoria”.

Arroyo agregó “Nosotros nos vamos a seguir movilizando con los vecinos. Ya esto nos desesperó y dijimos aquí nos vamos a empezar a movilizar y no vamos a parar, no vamos a frenarnos con esto. No vamos a permitir la expropiación de Hernán Ciudad, hagan lo que hagan, ahora vamos a tomar fuerzas, vamos a tener nuevas reuniones con los vecinos y vamos a salir a la calle a manifestarnos duramente porque aquí hay personajes públicos que no han asumido su compromiso que hicieron en campaña. Por eso hoy quebramos la reunión, hicimos desalojo de la asamblea, porque no era posible que solamente se conversara con algunos y no con el resto, no hay participación ciudadana. Atención a las autoridades, o se ponen las pilas y escuchan realmente a la gente, o aquí vamos a tener otro tipo de problemas”.