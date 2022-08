El Rancagüino publicó este sábado 13 en su ejemplar impreso y digital, estas nóminas

las que también pueden ser consultadas en el sitio web del servicio del Servel.

Para conocer el listado de vocales de la región O´Higgins puede verlo pinchando aquí

Mientras que si quieres conocer si eres vocal y además si cambió tu local de votación, puedes hacerlo pinchando aquí.

Según Servel los vocales de mesa para el plebiscito de salida de este 4 de septiembre serán los mismos que fueron designados en la segunda vuelta presidencial del año pasado. Esto porque la ley dice que este nombramiento dura cuatro años y esta es una elección extraordinaria.

Es por ello que el SERVEL reiteró el llamado para quienes hayan resultado elegidos vocales de mesa, pero estén en alguna de las causales contempladas por la ley 18.700 para excusarse de cumplir ese rol, tendrán plazo desde el 16 y hasta el 18 de agosto para hacerlo ante la Junta Electoral que les corresponda.

Luego, el próximo sábado 20 de agosto, los Secretarios de Juntas Electorales publicarán las nóminas finales de vocales reemplazantes para Mesas Receptoras de Sufragios. Vale mencionar, que los vocales que no concurran a desempeñar sus funciones, incurren en una infracción electoral, que es sancionada con una multa a beneficio municipal.

Cuáles son las excusas para no votar en el Plebiscito

Enfermedad; ausencia del país; encontrarse el día del Plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en el que se encuentra registrado su domicilio electoral. Y por último, padecer de otro impedimento grave, el cual debe ser oportunamente comprobado ante el juez competente, quien revisará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Todas estas excusas fueron establecidas en la Ley de Reforma Constitucional que permitió la creación del proceso constituyente. De no asistir a votar y de no cumplir con ninguna de las causales de eximición, acorde con la normativa vigente, «el ciudadano que no sufragare será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales», es decir, con montos que van desde los $29 mil hasta los $176 mil.