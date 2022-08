En el contexto de la campaña por el Apruebo conversamos con la presidenta del Partido Socialista, de eventuales cambios a la propuesta constitucional, del gobierno regional y del rol de su partido a partir del 5 de septiembre conversamos con Paulina Vodanovic.

Por Luis Fernando González

Cuando ya son pocos los días que faltan para el trascendental plebiscito y cuando ya no se puede publicar nada referente a encuestas hasta nuestra región llegó la presidenta nacional del Partido Socialista, quien aseguró que “nuestra militancia socialista ha dado muestras de su entrega, de su trabajo, por informar a la gente sobre esta nueva constitución”. En la entrevista la presidenta nacional del PS aclaró su postura en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Según lo que ha visto en la calle, ¿Cómo ha recibido la gente este acuerdo para modificar la propuesta constitucional si es que gana el apruebo?

El acuerdo responde muchas de las preguntas que tiene la ciudadanía, por ejemplo, en tema de consentimiento indígena, la gente decía bueno si no tenemos el consentimiento no se va a poder modificar la constitución. Este acuerdo lo que hace es decir que esto no es así, que no se requiere consentimiento indígena por ejemplo para modificar la constitución. Entonces creo que es bien recibido en la medida que viene a poner termino a muchas dudas y especulaciones que había en torno al texto constitucional.

¿Cuál va ser entonces el rol del partido socialista a partir del 5 de septiembre? Considerando estas dos almas que tiene el gobierno y viendo que el ala más izquierda del oficialismo esta más reacia a modificar el proyecto constitucional.

Esperamos primero que este cuatro de septiembre gane la opción apruebo por una nueva constitución. A partir del 5 de septiembre las fuerzas que suscribimos el acuerdo y que tenemos una fuerza importante en el congreso cumplamos nuestra palabra, porque finalmente eso es el acuerdo un compromiso de hacer cambios o aclaraciones a la constitución para que no haya dos interpretaciones en algunos temas. Ese es el compromiso que hemos tomado como partido socialista y los demás partidos también.

Y de no ser así, de llegar a triunfar la otra opción estar comprometidos desde ya con un nuevo proceso constituyente que nos lleve al fin a tener la nueva constitución que chile necesita.

Las materias a aclarar son solo las que están en el acuerdo ¿o podría agregarse alguna otra temática?

Algunos dijeron que esta era una cocina, y cocina se le llama hacer acuerdos a espalda de la ciudadanía. Nosotros hicimos un acuerdo de frente habiendo escuchado a la ciudadanía pero sobre todo no es que el acuerdo haya modificado en este momento la constitución sino lo que hemos hecho es un compromiso de modificación o de revisión de ciertas cosas; y por supuesto en el debate parlamentario donde tienen que realizarse estas reformas y llegar a acuerdos se puedan dar también discusiones sobre otros temas de todos los sectores políticos, pero que siempre conserven el espíritu fundamental de esta constitución que es el estado social y democrático de derechos que permite que los derechos de salud, de educación, de pensiones sean dignos y de un nivel garantizado y superior al que tenemos hoy día.

Le preguntaba porque poco se habló del sistema político. Pero no estoy pensando en el fin del Senado, sino mas bien en los gobiernos regionales. Por ejemplo, la nueva constitución no nombra en ninguna parte a los delegados presidenciales, por lo que se entiende que esta figura deja de existir, pero tampoco dice nada sobre sus atribuciones y quien las ejercerá en caso de aplicarse este nuevo estado regional.

Hay un compromiso del presidente Gabriel Boric de dictar la ley que termine con los delegados presidenciales y haya un traspaso de todas sus facultades a los gobernadores que fueron elegidos democráticamente y también en avanzar hacia un verdadero gobierno regional con más facultades, con más autonomía y sobre todo con recursos. En ese punto es importante destacar el animo que tiene este gobierno, transformador, regionalista creo que tiene ver mucho con que el presidente Boric sea de Punta Arenas y no de la capital, y que por ejemplo en un proyecto como royalty minero parte de los recursos que genera la minería en esta región quedan en parte para el desarrollo de la región y para que autónomamente se decida su destino y utilización.

Pero que ocurrirá con aquellas atribuciones ejecutivas del delegado, por ejemplo, las relacionadas a seguridad pública. ¿Se debería crear una especie de seremi del Interior que las aplique o se le traspasan al gobernador?

Hay que tener solo una figura idealmente que concentre las potestades en la región, porque esta división de competencias que hoy hay entre el delegado y el gobernador no necesariamente se comprende muy bien ni permite que funcione de mejor manera la descentralización que es finalmente el sentido de tener un gobernador elegido por la ciudadanía. Mantenemos esta figura del Delegado que antes era el intendente o el gobernador provincial y existe una duplicidad de funciones. Entonces creo que hay que terminar con ello para que haya una mayor eficiencia en el circuito de toma de decisiones

También con el rol del Core. Pensando que la nueva constitución elimina a los consejeros y crea la Asamblea regional, donde si bien ganan en atribuciones en cuanto a poder fiscalizar pierden en cuanto a poder decidir los destinos de los recursos regionales quedando un poco en manos del gobernador esta decisión.

Ese es uno de los temas que probablemente pueda revisarse y ver como hay un gobierno regional. Yo creo que nunca es bueno que haya alguien o una figura que concentre todo el poder y si existe una Asamblea Regional en paralelo que funcione de realmente tener gobiernos locales, donde el gobernador sea el ejecutivo, el que toma las decisiones, pero esta asamblea tenga también potestades suficientes para determinar los recursos y sus usos. Tal como hoy día el gobierno regional y sus consejeros regionales presentan proyectos y financian distintos tipos de proyectos con fondos de la región que haya también esto porque es ahí finalmente donde hay una manifestación, a través de los representantes del Core o futura asamblea regional de lo que la ciudadanía quiere. La ciudadanía elige a sus autoridades para que las represente y hagan manifestación de esta voluntad soberana en algún sentido.