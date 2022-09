Por: Gisella Abarca.

Hasta la Contraloría General de la República en O’Higgins llegó el Senador Juan Luis Castro para ingresar un oficio formal en el que solicita dejar sin efecto la expropiación de la Gruta Lourdes.

Esto ante el aviso de expropiación que nuevamente informó el SERVIU el 7 de septiembre recién pasado por medio de un aviso legal que ordena la expropiación de 31 inmuebles ubicados en Avenida Baquedano en el contexto del Mega Proyecto de Ampliación de la concurrida avenida, dando a conocer de la expropiación de 15,467 mts2 del lugar de recogimiento que se ubica a un costado de la parroquia Cristo Rey de Rancagua.

“El anuncio oficial del Ministerio de Vivienda es un balde de agua fría, llega en un momento que sorprende a los vecinos, a la parroquia de Lourdes, aquí no se pueden contraponer esos dos intereses, tiene que haber una solución que de satisfacción a todos y, por lo mismo, es que he ingresado el día sábado un oficio formal a la Contraloría Regional de O’Higgins en que se pide dejar sin efecto la expropiación señalada producto de la falta de acuerdo y que no se ha modificado el plan regulador en el sector y que permita dar solución adecuada a las partes”, indicó el Senador Juan Luis Castro quien llegó hasta la Gruta Lourdes en Rancagua para sostener una reunión con el encargado del lugar, padre Giacomo Valenza.

“En reunión con el sacerdote párroco de Lourdes quedó claro que a él no le cumplieron un compromiso refrendado por distintas autoridades un año atrás y que desde el municipio y del SERVIU se hizo un acuerdo que -hasta ahora- no se ha concretado que es evitar la expropiación de la Gruta de Lourdes; tampoco a costa de los vecinos, sino que es por una modificación concreta de la vía de la expropiación”, dijo el legislador socialista.

El jurista finalizó llamando a las autoridades busquen una solución que respete a todos los vecinos donde se minimicen los daños “Es justicia cuidar y cautelar un patrimonio religioso e histórico de Rancagua como lo es la Gruta de Lourdes y también cautelar un eventual daño que puedan tener los vecinos de la vereda norte de la calle Baquedano que también podrían verse perjudicados ante tal situación. Por tanto, es urgente que todas las autoridades hagan los mejores esfuerzos ahora para impedir el daño vial, estructural, e histórico de la ciudad de Rancagua que no amerita ni corresponde que sufra efectos colaterales de esta modernización”, remató.