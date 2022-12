Muchos de los habitantes de Rancagua consideran que ha sido un mundial de sorpresas. También extrañan ver a la selección chilena disputando partidos mundialistas.

La vigésima segunda edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la Federación se está realizando en Qatar.

La Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, se está desarrollando desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre. Cabe recordar que este país árabe consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.​

Aunque lamentablemente para este evento futbolístico, la selección chilena no clasificó, los rancagüinos igual valoran el deporte y observan los partidos y cada quien tiene sus favoritos.

El equipo de El Rancagüino salió a la calle para medir la opinión de los habitantes de la comuna con respecto a sus equipos favoritos para llevarse la copa del mundo en esta edición del 2022.

Arturo Ossandón, habitante de Rancagua:

“Los equipos están bastante parejos, me ha llamado la atención el desarrollo físico de los jugadores, sobre todo los africanos y claramente el ganador de la copa va a ser un sudamericano o un europeo yo estoy entre Francia y Brasil. Claramente creo que estos dos equipos son superiores en cuanto a físico, experiencia y en el desarrollo futbolístico. Este mundial no ha sido como otros que los he vivido con más pasión, porque las circunstancias no lo han permitido”.

Rodrigo Vega, habitante de Rancagua:

“Es un mundial súper disparejo e impredecible, porque se han dado resultados que muchos no se esperaban. Me parece que nos quedó el sentimiento por no haber estado, porque en el fondo está muy accesible este mundial de repente las potencias se han caído, Argentina recién se vino a potenciar, en la primera fase quedaron equipos importantes afuera. Yo voy por Brasil y Argentina, es cosa de ver los partidos como en 5 minutos se puede dar vuelta. Y Argentina con estos dos resultados se prendió, así que voy por Sudamérica”.

Juan Silva, habitante de Rancagua:

“No tengo equipo preferido para ganar la Copa de Qatar, porque Chile no fue al mundial así que ningún interés de ver los partidos”.

Mariela Arenas, habitante de Rancagua:

“En realidad, este mundial no me ha gustado mucho, por el tema de violación de los derechos humanos a las mujeres, la discriminación. Sin embargo, yo creo que este año ganará el mundial Argentina, porque es un equipo bueno, participativo y tiene buenos jugadores. Es lamentable que Chile no haya podido ir al mundial, pero siento que a la selección chilena aún le falta para llegar a un evento como este”.

Ingrid Martínez, habitante de Rancagua:

“Por lo que he podido ver hay varios favoritos, pero yo voy por Argentina siento que lo ha hecho bien se la han jugado, además que tiene un buen jugador cono lo es Messi”.

Hernán Reyes, habitante de Rancagua:

“Me ha parecido interesante el mundial, desde donde vemos de sobremanera que los equipos europeos tienen más supremacía física y esto ha sido importante y contundente sobre los equipos sudamericanos, pero siempre apostamos a Brasil y Argentina para poder tener la posibilidad de tener un cupo en cuartos de final, ellos son nuestros representantes. El resto ya está afuera. Me gusta lo que ha hecho hasta ahora Brasil, ha sido el más regular de todas las selecciones que están participando”.