Jugadora gana $99 millones en Monticello: Cobró su premio, dio las gracias y volvió a jugar en otras máquinas

La joven ganadora reaccionó eufórica en un primer momento y abrazó fuertemente a una asistente del casino que fue a comprobar el premio. Tras ello, siguió jugando muy tranquila junto a su marido.

Una máquina de juego de azar se constituyó durante más de una semana en el gran atractivo entre los asistentes a Casino Monticello. En la referida máquina se fue acumulando un interesante pozo que ya iba en más de $95 millones al miércoles 26 de abril. Pese al gran entusiasmo de varios jugadores que desfilaban con el correr de los días y que jugaban en la máquina en más de una ocasión para probar si la suerte los tocaba, no había ganador o ganadora.

Sin embargo, esa tendencia se rompió este viernes 28, cuando una joven jugadora logró ganar el premio que ya les quitaba el sueño a varios: obtuvo un pozo acumulado de $99.704.590. Su reacción fue de euforia total: abrazó fuertemente a una asistente del casino que fue a chequear el premio, gritó que no lo podía creer y atinó a besar a su marido, quien estaba desconcertado con la situación.

Mientras, varias de las personas que se encontraban en el lugar felicitaban a la ganadora y le preguntaban cómo lo había hecho para ganar el premio. Otros se alejaban en silencio en busca del anhelado golpe de suerte.

La mujer -que no quiso dar a conocer su nombre y pidió no ser fotografiada- tras la euforia inicial se mostró bastante más tranquila. Cobró su premio, dio las gracias y volvió a jugar en otras máquinas de juego otras dos horas para relajarse de alguna manera tras tamaña fortuna. Después, se retiró de la sala de juego junto a su marido –quien aún se notaba algo aturdido con la inesperada noticia–, y por supuesto, con el premio. Manuel Rojas, Gerente General de Monticello, sostuvo: “Esta nueva ganadora es la muestra que Monticello es un casino pagador, donde la suerte y los premios sí existen. Son varios los ganadores de diversos premios y en este caso, la persona hizo algunos intentos previos sin mayores resultados, pero no se amilanó. Siempre sostuvo una actitud positiva y relajada, le deseamos que lo disfrute”.