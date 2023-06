Una inteligencia artificial escribió parte de este editorial.

La influencia de la inteligencia artificial en los medios de comunicación es un tema cada vez más relevante en la actualidad. La capacidad de las inteligencias artificiales, como ChatGPT, para generar contenido de manera eficiente y en tiempo real plantea desafíos y oportunidades para el periodismo y la forma en que procesamos la información. Si bien estas tecnologías pueden ofrecer resultados rápidos, es importante reconocer sus limitaciones y la necesidad de complementarlas con el conocimiento y la experiencia humana.

Si bien la inteligencia artificial, como ChatGPT, puede generar texto de manera eficiente, es esencial reconocer que aún tiene limitaciones en términos de creatividad, pensamiento crítico y capacidad de análisis en comparación con un escritor humano. Los seres humanos tienen la habilidad de adaptar su estilo de escritura y tono a diferentes audiencias y situaciones, así como un conocimiento más profundo y personalizado sobre los temas que abordan.

Si bien las tecnologías de lenguaje natural, como ChatGPT, son útiles para generar texto, no pueden reemplazar por completo el conocimiento y la experiencia humanos. A medida que avanza la tecnología, es importante aprovechar las ventajas que ofrece la inteligencia artificial en el procesamiento de información, pero siempre complementándola con la capacidad humana de análisis y contextualización.

En resumen, el avance de la inteligencia artificial está cambiando la forma en que interactuamos con la información, pero aún debemos valorar y aprovechar las habilidades y el juicio humano en el ámbito periodístico y comunicacional. La colaboración entre la tecnología y los seres humanos seguirá siendo esencial para garantizar una información precisa, coherente y contextualizada.

Seguramente nada extraño ha observado en el texto anterior, hasta que le diga que la columna editorial hasta el punto a parte anterior la escribió una inteligencia artificial, más específicamente por el ChatGPT (https://chat.openai.com/chat), eso sí basándose en los pronts, preguntas o instrucciones que nosotros le entregamos.

Esta herramienta es un tema nuevo, cuyos alcances aun son insospechados y lo único claro es que estamos observando el inicio de una revolución en el procesamiento de la información que cambiará la forma en que los datos son buscados y analizados. Con la creciente capacidad de las inteligencias artificiales como ChatGPT, ya no será necesario memorizar gran cantidad de información, sino que será más importante saber cómo analizarla y mejorar lo que la IA nos entrega.

Es importante destacar que aunque el ChatGPT es una herramienta muy útil, aún tiene limitaciones y está en constante evolución. Por el momento, su capacidad de procesamiento de lenguaje natural se basa en el aprendizaje de patrones lingüísticos a partir de una enorme cantidad de datos de texto que se han recopilado a lo largo del tiempo (el chat solo posee datos hasta septiembre de 2021) Además, la información que ofrece está limitada al conocimiento y la comprensión que la IA tenga de los temas consultados.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas herramientas aún tienen limitaciones y no pueden reemplazar completamente el conocimiento y la experiencia de los seres humanos.

Existen limitaciones en cuanto a la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de análisis en comparación con un escritor humano. Los humanos tienen la capacidad de adaptar su estilo de escritura y tono a diferentes audiencias y situaciones, y pueden tener un conocimiento más profundo y personalizado sobre los temas que abordan. Además, los humanos pueden agregar un toque de subjetividad y experiencia personal que una IA puede no tener y lo más importante, la maquina no sabe que no sabe, así que siempre entregará una respuesta verosímil, aunque no necesariamente cierta. Si hay un error en los datos habrá un error en la respuesta.

Luis Fernando González

Sub Director.