Evacuan a vecinos en el sector Los Maitenes de Santa Cruz por inundación de viviendas

La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió el recurso de amparo interpuesto en representación de una ciudadana haitiana en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, dejó sin efecto el rechazo de la solicitud de regularizar su situación migratoria y la resolución que le ordenó abandonar el país en el plazo de 30 días.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del servicio recurrido, al rechazar sin un sustento legal la petición de la recurrente, quien no registra antecedentes penales en Chile ni Haití y es madre de una niña chilena.

Se indica que “de acuerdo con lo consignado en el motivo anterior, resulta palmario que la amparada cumple con el requisito legal de no contar con antecedentes penales tanto en Chile como en su país de origen, por cuanto con el certificado de antecedentes penales, legalizado y apostillado, valido entre el 5 de abril de 2019 al 4 de diciembre de 2019, demostró que no registra antecedentes penales en su país de origen, documento que resulta suficiente para acreditar dicha circunstancia, aun cuando carezca de vigencia en la actualidad, por cuanto es un hecho de la causa que la amparada ingresó a Chile el 17 de septiembre de 2017 y desde esa fecha no ha salido del territorio nacional y menos regresado a Haití, por lo que malamente pudo haber cometido delitos en su país de origen en el tiempo intermedio que requieran una nueva acreditación”, sostiene el fallo.

Se agrega que “por lo demás, con la información aportada por la Policía de Investigaciones, la amparada tampoco registra antecedentes penales en Chile, cumpliéndose así con el requisito que la resolución impugnada echa de menos”, añade.

Para el tribunal de alzada rancagüino: “(…) por consiguiente, dado que el rechazo de la solicitud de regularización migratoria carece de sustento legal, al encontrarse demostrado con los mismos antecedentes presentados ante la autoridad administrativa, que la amparada cumple con el requisito de ‘No tener antecedentes penales, ni en su país de origen ni en el territorio nacional’, resulta forzoso concluir que el acto impugnado afecta de manera ilegal la libertad ambulatoria de la recurrente, prevista en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución, dado que junto con rechazar su regularización migratoria, se dispuso su abandono del país, dentro del plazo de 30 días, todo lo cual justifica acoger el presente recurso de amparo”.

Se indica que “es del caso tener presente que la amparada, de nacionalidad haitiana, es madre de una niña de nacionalidad chilena, nacida el 13 de mayo de 2022 en la comuna de Rengo, circunstancia que sin duda debe ser considerada por la autoridad recurrida al momento de resolver su situación migratoria, conforme al principio de reunificación familiar consagrado en el artículo 19 de la Ley 21.325 y lo dispuesto en el artículo 1º inciso segundo de la Constitución Política de la República, que reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad”, consigna la resolución.