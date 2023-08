Gobernador Regional le solicita al Presidente Boric la construcción de defensas fluviales definitivas: “Esto no puede seguir pasando”

Hasta San Fernando llegó este martes el Presidente de la República, Gabriel Boric, para encabezar una reunión técnica con diversas autoridades de la Región del O´Higgins a raíz del sistema frontal que afecta a la zona, oportunidad en la que el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya aprovechó de solicitarle trabajar de forma conjunta en obras fluviales definitivas, para evitar así las consecuencias que hoy se están viendo producto de las intensas lluvias.

“Lo que le hemos solicitado es trabajar a mediano plazo, y ojalá a corto plazo, un programa de defensas fluviales definitivas. Esto no puede seguir pasando, el Cambio Climático llegó para quedarse, por tanto, van a ser constante este tipo de lluvias y, por lo mismo, es que necesitamos hacer defensas fluviales definitivas, es decir, con enrocado, no trabajos que se los pueda llevar el río”, explicó la primera autoridad regional.

Asimismo, y pensando en el resguardo de la población, Pablo Silva Amaya fue enfático en señalar que “para eso le hemos manifestado nuestra disposición para poder hacer esas inversiones”, quien a la vez detalló que “este es un trabajo que debemos hacerlo especialmente en las comunas afectadas, como Chimbarongo, San Fernando, Placilla, Nancagua, Santa Cruz, Palmilla y Peralillo, también por supuesto en la cuenca del río Cachapoal, en Doñihue, Coltauco, Pichidegua y Peumo, así como en Rengo en el río Claro”.

“Uno entiende que no puede ser a lo largo de todo el río, pero si especialmente en donde hemos tenido afectaciones constantemente en las lluvias anteriores y ahora”, puntualizó el Gobernador Regional.