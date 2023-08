Subsecretario del Trabajo: “Estamos como gobierno desplegados en las comunas más afectadas por este temporal”

Por Mariel Fernández Moris /Fotos Marco Lara

La naturaleza no ha dado tregua en los últimos meses en nuestra región y el país puesto que nuevamente un sistema frontal produjo graves daños en viviendas, infraestructura y comunas, donde el agua y el barro fueron los protagonistas de esta emergencia climática.

Ante dicha situación de emergencia es que las autoridades adoptaran medidas para ir en ayuda de quienes se vieron damnificados por estas intensas lluvias, por lo mismo, es que el subsecretario del trabajo Giorgio Boccardo visitó la región en el marco de este sistema frontal y dar a conocer las medidas de protección de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras damnificados.

¿Cuál es el objetivo de su visita a la zona?

“Como gobierno estamos comprometidos en terreno en todas las regiones y comunas más afectadas por este temporal. Visitaremos Coltauco y Doñihue para ver el nivel de afectación de las pequeñas y micro empresas y ver cómo podemos ayudarlos a través de los mecanismos de subsidio”.

Precisamente eso Subsecretario porque hay muchos caminos y empresas con algún tipo de daño por estas inundaciones, ¿cómo van a hacer estas medidas de protección en cuanto los derechos laborales que tienen los trabajadores y trabajadoras damnificados por este temporal?

“Efectivamente, en primer lugar, nuestro código del trabajo protege a las personas en caso por ejemplo de que no se hayan podido presentar en su lugar de trabajo porque están afectadas por el frente de mal tiempo, porque hubo un corte de camino o bien porque llegaron atrasados a su fuente laboral y bajo a esa situación que son fortuitas y que por lo tanto no pueden ser consideradas como una causal de despido. Entonces, lo que estamos haciendo al buen criterio de los empleadores de no despedir a las personas por esta situación o bien descontarle por su salario. Lo que corresponde aquí es que el trabajador informe al empleador que no se va a poder presentar por estas razones para tener más seguridad a través del portal de la Dirección del Trabajo y dejar una constancia allí del porque no se pudieron presentar y posteriormente con el empleador pueden pactar como pueden recuperar esta jornada en el tiempo para quedar en buenos términos, en otros casos también debemos señalar de que el empleador les descuente el salario o establecerles una sanción tienen que hacer la denuncia en la inspección del trabajo con el objetivo de que estos derechos no sean vulnerados. En segundo lugar, tenemos que estar preocupados de las personas que si hoy en día están trabajando y debemos asegurarles sus condiciones de salud y seguridad y en ese sentido, los empleadores tienen la obligación de entregarles los elementos de protección personal como guantes, ropa de protección para el frío entre otras y también asegurar que el lugar del trabajo este seguro, en caso que eso no ocurra también vamos a estar con los inspectores del trabajo fiscalizando pero el trabajador puede retirarse del lugar del trabajo si por ejemplo esta anegado y tiene riesgo de electrocutarse está en riesgo su seguridad y su salud, por lo tanto, el trabajador tiene derecho a dejarse y no verse afectado en sus condiciones de seguridad y tercero, para todos aquellos voluntarios de bomberos que hoy día se encuentran desplegados en terreno, ellos también tienen derecho a ausentarse de su lugar de trabajo no se le pueden descontar remuneraciones y tampoco deben ser obligados a retornar mientras dure la emergencia”.

Bueno, los trabajadores están respaldados bajo esta ley pero que pasa con los empleadores, por ejemplo, si es que despiden a una persona injustificadamente, ¿puede entonces quien se ve afectado denunciar este hecho?

“Primero puede recurrir presencialmente a las distintas inspecciones del trabajo acá en la región, si es que está muy lejos de una puede hacerlo de manera online a través de www.dt.cl y siempre puede estar a través de eso dejando constancia por ejemplo de que se tuvo que ausentar denuncias de infracciones laborales y en eso siempre un inspector va ir a hacer la fiscalización respectiva. Si llegara a presentarse el caso de un despido ahí tienen que recurrir a un tribunal laboral y establecer la denuncia por un despido injustificado”.

Subsecretario, también existe incertidumbre en las mini pymes, ¿de qué manera se llevará a cabo el trabajo con ellas y cómo se les va a ayudar?

“Como gobierno, el presidente anunció una serie de medidas de lo que se conoce como ayudas tempranas que van desde este bono de recuperación que puede alcanzar hasta un millón 500 mil pesos en caso que las personas ya estén catastradas en las fichas FIBE que en este momento se están desplegando todos los funcionarios de los distintos servicios públicos para catastrar a las personas, también hay un bono de emergencia para recuperar las viviendas que es a través del bolsillo electrónico de emergencia que va poder entregar hasta 50 UF para reparar daños menores en las viviendas y algo muy importante apoyar a las empresas que hoy están siendo afectadas para eso se están desplegando varios instrumentos, en el caso de empresas productivas formales hay un bono a la recuperación productiva de hasta diez millones de pesos, mientras que en el caso de los predios agrícolas informales hay bonos de hasta cinco millones para ayudar a las empresas tanto informales como formales pero algo que para nosotros es muy importante es proteger la fuente de empleo y sabemos que quienes tienen mayores dificultades para esto son las pequeñas y micro empresas de hasta cincuenta trabajadores y para eso hemos desplegado un subsidio a la retención laboral que va a significar que durante tres meses empresas formales que se hayan visto afectadas que sean hasta cincuenta trabajadores puedan postular por un subsidio de un 80% del salario mínimo mensual por cada trabajador y después va a poder prorrogarse hasta el mes de diciembre con subsidio hasta el 60% del salario mínimo, por lo tanto, vamos a darle cierta tranquilidad a estas empresas que van a tener hasta diciembre de este año de un apoyo para poder seguir manteniendo la planilla laboral mientras se recuperan de la emergencia. ¿Cómo se postula ese subsidio? pueden revisar www.subsidioalempleo.cl ahí tienen que informar de los datos de la empresa, de los trabajadores que están postulando a este subsidio, además tenemos que corroborar que dicha empresa se vea afectada directa e indirectamente como puede darse el caso que se haya inundado o la afectación a alguna maquinaria para volver a echarse a andar o bien una empresa de turismo donde se vea que el camino que se ha cortado impidiendo la atención a público por mucha tiempo sumado a que pertenezcan a comunas afectadas”.

Subsecretario, sabemos que son miles de vecinos y vecinas que se vieron afectados por este frente mal tiempo, ¿cuál es el mensaje de gobierno para aquellas personas que son de comunas que se vieron con algún tipo de afectación?

“Lo primero y ha sido prioridad estos días es proteger la vida y la seguridad de las personas ese es nuestro primer objetivo y para eso siempre el llamado ha sido a seguir las instrucciones de las autoridades nacionales, regionales de nuestros carabineros de las fuerzas armadas o de bomberos, una vez que estemos finalizando esta etapa estamos entrando a otra que tiene que ver con las ayudas tempranas que son el bono a la recuperación, el bolsillo electrónico de emergencia para recuperar las viviendas y comenzar la etapa de recuperación productiva, en ese contexto primero las personas que ya han podido volver a sus casas o se encuentran albergadas que se catastren en la ficha FIBE porque va ser la forma en que vamos inmediatamente llegar con las ayudas, darle la tranquilidad de quienes aún no reciben la ayuda vamos a seguir desplegados en terreno. A todas las personas les va a llegar la ayuda, entonces el mensaje del gobierno es que vamos a seguir desplegados en terreno el tiempo que sea necesario”.