Anuncian más de 20 mil millones para defensas fluviales y otros 15 mil millones para ir en ayuda del Agro y el emprendimiento

Los sistemas frontales que en junio y agosto afectaron la zona central del país, y que golpearon con mucha fuerza a la Región de O´Higgins, dejaron consecuencias catastróficas en muchos ámbitos, ya que no solo un porcentaje importante de la población sufrió afectaciones, sino que también infraestructura sensible se vio dañada y muchas hectáreas quedaron bajo el agua, generando perdidas cuantiosas para la Agricultura.

Frente a este escenario desolador, y pensando en el difícil momento que están enfrentando hoy muchos agricultores, principalmente pequeños productores, es que el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya tomó la determinación de priorizar la entrega de más de 15 mil millones de pesos para ir en ayuda del Agro.

Esta iniciativa fue presentada este martes al Consejo Regional (CORE) y, en términos generales, se traducirá en la transferencia de recursos para financiar programas de emergencia del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Comisión Nacional de Riego (CNR), así como de CORFO y FOSIS.

“A raíz de las lluvias que nos han afectado, queremos nuevamente dar soluciones concretas y, por ello, es que le propusimos al Consejo Regional inyectar más de 15 mil millones de pesos que van a ir en directo beneficio de pequeños agricultores, así como también de emprendedores de la región”, señaló el Gobernador Regional.

Asimismo, Pablo Silva Amaya explicó que “vamos a colocar más de 2 mil millones de pesos en el mejoramiento de suelos, más de mil quinientos millones en forraje y en obras de riego, que son tan importantes, más de 3 mil millones de pesos, para que la Agricultura se pueda recuperar”.

“Tenemos un PAR de CORFO de más de 3 mil millones de pesos, así como un PAR Activa Inversión para emergencia, también de CORFO, de 3 mil 500 millones de pesos y cupos para “Yo Emprendo Avanzado” de FOSIS, para los pequeños emprendedores que están recién iniciándose, por más de 2 mil millones de pesos. También estamos conversando con Minería para considerar alrededor de 200 millones de pesos para la pequeña minería no metálica, por lo tanto, eso suma más de 15 mil millones de pesos que vamos a aportar como Gobierno Regional para enfrentar las consecuencias de estas lluvias”, detalló la primera autoridad regional.

Sumado a lo anterior, el Gobernador Regional les presentó a los consejeros regionales la propuesta de destinar sobre 20 mil millones de pesos para la construcción de defensas fluviales, obras que hubiesen marcado la diferencia en las pasadas lluvias, sobre todo, pensando en la protección de la población.

“Le hemos planteado al Presidente disponer en la región un presupuesto de 20 mil millones de pesos para defensas fluviales definitivas, que permita evitar inundaciones y eso se lo hemos propuesto también al Ministerio de Obras Públicas para que nos presente un proyecto el próximo año y, tal como dije, nosotros vamos a estar dispuestos a colocar esos 20 mil millones de pesos”, indicó el jefe regional.

Asimismo, Pablo Silva Amaya adelantó que “vamos a proponerle al Ministerio de Obras Públicas un convenio de programación para la reparación de caminos y puentes, para mejorar la conectividad, algo tan necesario, sobre todo, en los sectores rurales”.