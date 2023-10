Ya se palpita la Navidad con las ofertas del Cyber Monday y Black Friday

Ya pasó la mitad del año. Comienzan a subir las temperaturas. Y ya se palpita el espíritu de la próxima Navidad. Una de las fiestas más esperada y celebrada alrededor del mundo. Un momento de encuentro con los seres queridos. Una ocasión para reunir a la familia y reencontrarse con amigos. Para armar el arbolito y decorar toda la casa. Y también para dar y recibir muchos regalos.

Las ofertas black friday del próximo 24 de noviembre son una excelente oportunidad. Para anticiparse a la celebración. Y aprovechar las significativas rebajas que propone el evento de ventas. Un mes antes de la Navidad, podemos empezar a tachar de la lista aquello que necesitamos comprar. Adquirirlo a mejor precio y llegar a vísperas de la festividad con la tranquilidad de tener todo resuelto.

El evento de ventas nació en Estados Unidos y se popularizó en un montón de países. Y gracias a ello, nos da la posibilidad de comprar ofertas navideñas en Chile. Para reemplazar el Árbol de Navidad del año anterior. Para renovar parte o la totalidad de sus adornos. Para sumarle más luces. Y para decorar cada ambientede la casa en la que recibiremos a los invitados para celebrar.

Lo mismo sucede con las ofertas cyber monday. El evento invita a los consumidores a comprar a través de internet. Sin siquiera tener que acercarse a la tienda. El lunes 27 de noviembre. Podremos sentarnos frente a la computadora con la lista de regalos navideños. Aprovechar las promociones en indumentaria, juguetería, calzado y perfumería. Y quedar bien con todos nuestros seres queridos sin salir de casa.

«Tenemos una propuesta robusta con ofertas atractivas, pensadas en los intereses de nuestros clientes. Así, le apostamos a potenciar categorías y productos con alta demanda. todo pensado en que los usuarios aprovechen este Cyber para adquirir todos esos artículos que han estado vitrineando por meses», afirmó Pablo San Martin, Country Manager de Falabella.com.

El origen del concepto ‘Black Friday’: muy lejos de las compras

Aunque el black friday 2023 se celebrará en casi todos los países del mundo. Y se ha transformado en una costumbre mundial. Tiene su origen en Estados Unidos. Y se desarrolla el cuarto viernes de noviembre. Detrás del jueves en el que se festeja el Día de Acción de Gracias. Durante toda la jornada, millones de personas colman los locales y tiendas comerciales. Así como sitios de venta online. En busca de enormes descuentos.

Existen varias versiones respecto del origen del black Friday. O, traducido al español, «viernes negro”. Es famosa aquella que remite a un desafortunado suceso en Wall Street. En 1869 algunos agentes de la bolsa se aliaron con un político neoyorquino. Para hacerse con todo el oro del mercado. Pero su plan fracasó porque el valor del oro disminuyó drástica y rápidamente. Miles de inversores quebraron y cada 24 de septiembre pasó a ser mencionado como Black Friday.

Otro posible antecedente del black friday chile se remonta a un evento de 1955 en la ciudad de Filadelfia. El sábado posterior al Día de Acción de Gracias. En el que se desarrollaría un partido entre el Ejército y la Marina. Y producto del cual, el viernes previo la ciudad se vio colapsada de personas. Que aprovecharon la asistencia al encuentro deportivo para concretar sus compras navideñas.

En ese contexto, los agentes de policía debieron trabajar mucho tiempo para controlar la situación. Pero para los comerciantes de Filadelfia tuvo un gran éxito. Por uno u otro motivo, ambos usaron el concepto “Black Friday”. Para referirse al día en que las multitudes desbordaron las tiendas. Después de Acción de Gracias y en la cuenta regresiva navidad.

Pero el término se popularizó recién en 1966. Cuando la revista The American Philatelist lo empleó impreso. Y The New York Times lo usó en la edición del 19 de noviembre de 1975. Para referirse al caos de tránsito generado por los consumidores. Ávidos de los descuentos posteriores al Día de Acción de Gracias. Similar a lo que ocurre hoy en vísperas de navidad en chile.

Las atractivas promociones y ofertas días antes de la navidad. Hicieron de este evento el más esperado del año en Estados Unidos. Y el más deseado por muchísimos países que decidieron adoptarlo. La convocatoria y la recaudación por ventas de la jornada se superan año tras año. Y se han incrementado aún más desde la explosión de internet. Dado que el comercio online participa intensamente en el evento.

Black Friday + internet = Cyber Monday

La vigencia del Cyber monday 2023 tiene que ver con el éxito del Black Friday. Sumado a la injerencia de la venta remota. Dieron como resultado un nuevo evento con fines comerciales. Y está destinado a las ventas online. De modo que la gente consume todo el viernes de manera presencial. Descansa el fin de semana. Y vuelve a la carga el lunes de forma virtual. Sin tener que salir de la casa.

Este año, el cyber Monday será el próximo 27 de noviembre. Y como cada vez, se presenta como una gran oportunidad para el consumo. Porque las marcas y empresas que participan brindan importantes descuentos, ofertas y promociones. En múltiples rubros. Incluyen productos tecnológicos, electrodomésticos, muebles y decoración. Indumentaria, calzado, marroquinería y accesorios. Y hasta viajes y turismo.

Recomendaciones para evitar estafas

Para evitar ser estafados en el cyber monday chile, es recomendable:

1. Chequear que el sitio sea seguro

Es vital que el sitio que visitamos contenga el HTTPS o el candadito. En la barra de direcciones del navegador. Eso nos indica que cumple con los requisitos de seguridad suficientes.

2. Crear un usuario

Crear un usuario en los sitios de las marcas participantes. Antes del inicio del evento. Para no perder tiempo el día de las ofertas.

3. Leer los términos y condiciones

Leer la información sobre plazos de entrega, devolución, gastos de envío y términos de cambios. Además de privacidad y seguridad.

4. Atender a los medios de pago

Verificar que el medio de pago sea el que queremos. No entregar datos de las tarjetas o cuentas bancarias. De lo posible, hay que evitar conectarse a redes públicas.

Ahora sí. Ya podemos comprar con tranquilidad.