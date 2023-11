Detienen a dos posibles implicados en secuestro de empresario rancagüino

Tras varios años sin avance, y tras diversas trabas administrativas, el Complejo Deportivo Los Desordenados aún no ve la luz. En ese sentido, en las últimas horas la entidad solicitó la devolución del terreno que había sido entregado al municipio.

Hace más de 740 días, Cecilia Pérez, ex secretaria de Estado, puso la primera piedra en el sector de Chancón. Allí los integrantes del CDSC Los Desordenados, encabezados por Luis “Beto” Garrido (fallecido hace un mes), observaron con aprecio la forma en que su proyecto transitaba hacia una hermosa realidad.

Sin embargo, las trabas administrativas sin resolver, han impedido que nazca el recinto que sería administrado por la Municipalidad de Rancagua, quienes, como dijeron en el club, disponen del lugar y el financiamiento para construir.

En este escenario, la directiva de la institución, determinó solicitar la devolución del terreno donado, “según consta en documento notarial con fecha 20 de febrero del 2019”.

Del mismo modo, afirmaron que, “no hay licitación en curso, ni permiso de edificación vigente. Todos los intentos y discursos de buenas intenciones, en torno a aportar los recursos adicionales que se requieren a 4 años de tener un proyecto RS (recomendado para ejecución según MIDESO) no se han materializado en ninguna erogación concreta”, suscriben.

LA VERSIÓN DEL MUNICIPIO

La Municipalidad de Rancagua, a través de su equipo de Secplac, explicó que ha realizado una serie de gestiones ante distintas instituciones de Gobierno, para poder concretar este anhelado proyecto del Club Los Desordenados, con cuya directiva se ha trabajado directamente en todas las etapas y gestiones; y donde se han tomado en consideración cada una de sus propuestas.

En ese sentido, puntualizaron que “el proyecto fue presentado por el Club durante la administración anterior, y que su proceso de licitación finalizó en 2021, adjudicando la empresa MTV Constructora, por cerca de 720 millones de pesos. Tras la adjudicación, la empresa informa a la Municipalidad de Rancagua que no podría continuar con la ejecución del proyecto, ya que se detectó que se tendrían que realizar obras adicionales -que no estaban consideradas en el proyecto licitado- lo que encarecería las obras”.

Así mismo, agregaron que “Producto de esta situación, la Municipalidad de Rancagua, en conjunto con el club Los Desordenados, iniciaron una serie de gestiones para conseguir los recursos adicionales que permitieran concretar esta iniciativa. En ese sentido, desde el propio club solicitaron iniciar gestiones con el IND, organismo que podría aportar con recursos para suplementar el proyecto original”.

Además, la repartición señaló que “Tras meses de trabajo, entre los equipos del IND y la Municipalidad de Rancagua, el IND emitió un informe con una serie de observaciones al proyecto original, entre ellas que no cumplía con los parámetros de la institución, por lo que no podrían obtenerse los recursos adicionales desde el IND. Adicionalmente, esta gestión municipal, en su objetivo de que este proyecto pudiera concretarse, realizó una modificación presupuestaria que permitiera destinar recursos para diseño y obras civiles por 80 millones de pesos. Dineros que -aunque finalmente no se utilizaron- buscaban complementar los recursos que se podrían obtener desde el IND”.

Finalmente, comentaron que “Actualmente, el Municipio de Rancagua -junto con representantes del Club- se ha reunido con representantes del Gobierno regional, del MOP, de la Seremi del Deporte y de la Seremi de Desarrollo Social para analizar cuál es la mejor alternativa que permita concretar este proyecto”.