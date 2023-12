Consejos automotrices para asegurar que tu auto esté listo para los viajes de fin de año

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Te presentarás a los más una sonrisa de oreja a oreja. Te sentirás feliz y tu día se desarrollará en esos términos. La economía del hogar va a ser el único punto que no te haga poner una buena cara; gastos demasiado extremos van a romper el equilibrio que habías logrado mantener desde principio del mes.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Comenzarás a gestar en estos días casi festivos el salto profesional o personal que necesitas dar para alcanzar estados cercanos a la felicidad. Contarás con el apoyo de gente cercana, pero no todos los que imaginabas: algunos prefieren lo previsible.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Si no puedes establecer un diálogo constructivo con alguien que te reprocha algo fuera de lugar, es mejor pasar página: no darle crédito a la crítica, para evitar que te limite el campo de acción e incluso el otro se pueda sentir culpable.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Ármate de paciencia, porque tendrás que hablar seriamente con tu pareja de un asunto que a ti seguramente te parecerá ridículo. Trata de buscar puntos de unión, materias en las que estéis de acuerdo, o la cuestión podría deslizarse por una agria polémica que no te beneficia.

LEO (23 julio-22 agosto).

El trabajo requerirá toda tu atención y es posible que te cause algún problema de nervios, así que procura tomarte las cosas con calma y evita acumular estrés, habrá cosas que tengas que dejar para otro día.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Una mala noticia puede estropearte el día, pero en tu mano está tomártela en su justa medida. Tendrás ayuda anímica en tu pareja, pero lo mejor es que busque en tu interior los motivos que tienes para sentirte moderadamente feliz, pese a la infortunios puntuales.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Jornada muy tranquila en lo laboral y muy positiva en lo personal. Hoy tomarás decisiones muy acertadas en relación a tus finanzas; si andas metido en un préstamo o tienes que solicitarlo, puede ser el mejor momento para gestionarlo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tendrás la posibilidad de realizar algún viaje que te proporcionará conocimientos interesantes y novedosos. Puede que al mismo tiempo debas estar pendiente de noticias relevantes sobre alguien cercano. Debes preocuparte por eso cuando llegue el momento, mientras tanto, disfruta.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Hoy no estarás muy pendiente de lo que ocurre a tu alrededor, vivirás en un estado de introspección que necesitas para ordenar las cosas en tu cabeza y desde ahí poder avanzar en los temas que más te interesan.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La locuacidad y brillantez dialéctica de la que harás gala en el día de hoy te situará en el centro de todas las reuniones, por eso mismo tendrás que guardarte muy bien las espaldas ante comentarios malintencionados.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Puedes verte en estos momentos en la disyuntiva de tener que decidirte por aquello que verdaderamente te ha apetecido hacer desde siempre. Deberás dejar ciertas seguridades alcanzadas en tu vida y comenzar casi desde cero. Se impone un tiempo de reflexión.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

No te subestimes en el trabajo; cuentas con el apoyo de tus superiores y muchos de tus compañeros. De momento, no existen motivos para un cambio profesional, aunque si quisieras no tendrías ningún problema en encontrar algo similar e incluso mejor.