Dos jóvenes de Lolol representarán a la región en campeonato nacional de cueca

La región de O’Higgins se encuentra en estado de Alerta Roja ante el anuncio de la Dirección Meteorológica de Chile, que ha emitido un aviso por un evento de altas temperaturas extremas. Este fenómeno afectará a una extensa zona del país, desde Coquimbo hasta Ñuble, y se prevé que tenga una duración desde este martes 30 de enero hasta la tarde del jueves 1 de febrero.

En nuestra zona, las áreas más impactadas serán la Cordillera Costa, el Valle y la Precordillera, donde se esperan temperaturas máximas que podrían alcanzar entre los 35 y 37 grados. La situación llevó a la activación de una Alerta Roja regional por calor extremo, siguiendo el protocolo del plan nacional de emergencia que indica esta medida ante temperaturas superiores a 34 grados durante al menos 3 días consecutivos.

“Estamos con una alerta emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, que va a afectar a la región de O’Higgins entre la mañana del martes 30 hasta la tarde del jueves 1 de febrero. Esto va a afectar a toda la región con temperaturas altas en el sector de la cordillera de la costa, valle y precordillera con temperaturas de hasta 37 grados”, dijo el director regional de Senapred, Marcelo Montecinos.

“Es por estos hechos y por la alerta de la dirección meteorológica de Chile, es que Senapred Regional difundió una alerta roja regional por calor extremo, que obedece a un protocolo del plan nacional de emergencia por calor que indica que se tendrá alerta roja cuando existan temperaturas con más de 34 grados por a lo menos 3 días, condición que se da en esta ocasión. La semana pasada estuvimos con alerta amarilla, esta es la primera alerta roja por riesgo que tenemos en la región”.

La autoridad regional destacó la particularidad de esta alerta, señalando que se experimentarán temperaturas extremas incluso en el litoral, con valores de hasta 30 grados, acompañados de vientos entre 40 y 50 km/h. Esta situación eleva la preocupación por posibles deshielos y remociones de masas en la cordillera, así como riesgos de incendios forestales.

“Vamos a tener temperaturas extremas hasta en el litoral, en las costas y playas de la región vamos a tener temperaturas de 30 grados, lo que es bastante, sumado a vientos entre 40 y 50 km, entre las 16:00 y 17:00 horas aproximadamente. Vamos a tener entre 20 y 25 grados en la cordillera, a los 3.000 a 3.500 metros, lo que significa una posibilidad de deshielos y remociones de masas, crecida en los caudales”, dijo Montecinos.

LLAMADO A LA FAENA CERO

Ante este escenario crítico, en la región se realizó una mesa técnica con diversas autoridades regionales para coordinar esfuerzos en la protección de la salud de las personas, y en la prevención y combate de incendios forestales, donde se hizo un llamado a la Faena Cero en actividades forestales y agrícolas para prevenir incendios. Este llamado se extiende para evitar cualquier uso de herramienta, que pueda generar alguna chispa o alguna fuente de calor, donde exista vegetación seca, que finalmente pueda provocar un siniestro, dijo el delegado presidencial, Fabio López.

La autoridad regional agregó que “en relación a los incendios forestales del 2023, estamos en un 30 por ciento, en comparación al año anterior a la fecha el área afectada por los incendios. Llevamos poco más de 20 mil hectáreas y el año pasado a la fecha iban 70 mil hectáreas, es una reducción significativa. Y respecto al número de incendios, también es significativo. Vamos en un poquito más de 2 mil incendios, y el año pasado a la fecha íbamos en 3 mil 100, también es una reducción significativa, lo que permite también tener una estadística favorable, respecto al promedio de incendios que están afectando en el territorio”, dijo.

Desde esa instancia se instó a la población a extremar precauciones: mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol durante las horas peak, usar protector solar y buscar sombra siempre que sea posible. La protección ocular, con anteojos de sol, es fundamental para proteger la vista. También es importante mantener la hidratación, especialmente en los grupos más vulnerables, como niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas que pueden descompensarse con las altas temperaturas.

RECOMENDACIONES DE SEREMI DE SALUD

Con la finalidad de preservar la salud pública ante la ola de calor que está afectando a gran parte de la región, la seremi de Salud de O’Higgins, Dra. Carolina Torres, emitió una serie de recomendaciones.

“Debemos recordarles a las personas varias cosas para cuidar la salud, quienes son crónicos es importante que se tomen su tratamiento para no exponerse a descompensaciones. Los grupos más sensibles son adultos mayores y menores de edad, así que es importante que no se expongan a altas temperaturas en los horarios que son más complejos, eso es entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde aproximadamente”, señaló la Dra. Torres.

En este mismo sentido, la autoridad sanitaria recomendó utilizar protector solar, evitar exponerse al sol, utilizar sombrillas e implementos de protección “es importante que nos mantengamos hidratados durante todo el día. Aunque no sientan sed, igual se debe tomar agua, además recomendamos usar ropa de colores claros, usar complementos como: gafas, jockeys y sombrillas para protegernos, especialmente quienes están en trabajos agrícolas u otras labores que tengan exposición al sol”.

CUIDADOS ESENCIALES EN DÍAS DE CALOR EXTREMO

En época de altas temperaturas, nuestro cuerpo enfrenta desafíos para regular la temperatura interna, y la alimentación juega un papel fundamental en este equilibrio. Juan Pablo Espejo, nutricionista y jefe de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de O’Higgins, destaca algunas pautas esenciales para mantenernos saludables durante los días de calor extremo.

En primer lugar, Espejo subraya la importancia de evitar comidas copiosas y pesadas. El proceso digestivo genera calor, y con temperaturas elevadas, nuestro cuerpo tiende a priorizar la regulación térmica, disminuyendo naturalmente el apetito. Optar por porciones más ligeras y frecuentes puede aliviar la carga sobre el sistema digestivo.

El consumo de sustancias diuréticas, como la cafeína presente en el café y las bebidas energéticas, así como el alcohol, puede aumentar la producción de orina y contribuir a la deshidratación. Espejo aconseja limitar la ingesta de estas bebidas durante los días de calor extremo para mantener un equilibrio hídrico adecuado.

La hidratación se convierte en una prioridad, pero Espejo advierte contra el exceso. El consumo exagerado de agua puede llevar a la hiponatremia, una condición peligrosa. El nutricionista sugiere prestar atención al color de la orina como indicador de hidratación adecuada y ajustar la ingesta líquida según las necesidades individuales.

Espejo destaca la importancia de incluir en la dieta frutas y verduras con alto contenido de agua, como frutos rojos, melón, pepino, tomate, apio y pimentón. Estos alimentos no solo hidratan, sino que también son fáciles de digerir y reducen la producción de calor en el hogar al no requerir cocción.

En resumen, durante los días de calor extremo, Espejo recomienda optar por comidas más ligeras y frecuentes, centrarse en alimentos hidratantes y estar atentos a las señales de sed. Estos simples ajustes pueden marcar la diferencia en nuestra salud y bienestar en medio de las altas temperaturas.

SUSESO RECUERDA MEDIDAS A ADOPTAR POR LOS EMPLEADORES

Ante el pronóstico de altas temperaturas en diversas regiones del país que se extenderán hasta el jueves 25 de enero, la Superintendencia de Seguridad Social destaca la importancia de recordar y poner en práctica las medidas preventivas necesarias para cuidar la salud y seguridad de los trabajadores.

La SUSESO instruyó -en diciembre pasado- a los organismos administradores del seguro de la Ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (ACHS, MUSEG, IST e ISL), entregar asistencia técnica a sus empresas adherentes o afiliadas la que debe considerar, entre otras acciones, capacitar a los trabajadores para reconocer los efectos en la salud humana causados por eventos de calor extremo, con el objetivo de que las personas puedan identificar oportunamente síntomas asociados al estrés por calor y aplicar medidas preventivas para el cuidado de las personas trabajadoras.

En esta línea, la SUSESO recordó 17 medidas preventivas a implementar por parte de los empleadores para estar protegidos en los lugares de trabajo y extremar las precauciones ante los riesgos derivados de las altas temperaturas.

Estas son:

1.Enfriar espacios cerrados con ventiladores, aire acondicionado u otro medio igualmente efectivo.

2.Instalar áreas sombreadas para descansar en caso de no existir éstas en forma natural.

3.Incorporar ayudas mecánicas en tareas físicas intensas.

4.Programar actividades demandantes físicamente en horas más frescas.

5.Evitar trabajos aislados o en solitario.

6.Hacer pausas cada 45 minutos de trabajo continuo, pudiendo aumentar su frecuencia en casos donde el esfuerzo físico sea mayor.

7.Modificar ciclos de trabajo/descanso durante los eventos AT y ATE.

8.Rotar tareas para disminuir esfuerzo continuo entre aquellas que demandan más esfuerzo físico por otras de menor demanda.

9.Disponer de un plan de hidratación el que debe contemplar proveer, mantener y asegurar el abastecimiento de al menos 3 litros de agua fresca por persona diariamente.

10.Monitorear informes climáticos diarios.

11.Informar de forma oportuna sobre alertas de AT y ATE.

12.Capacitar a los trabajadores en señales de agotamiento por calor y golpe de calor y de las medidas preventivas correspondientes.

13.Implementar un sistema de verificación entre compañeros para asegurar una adecuada hidratación y prevenir síntomas relacionados al calor.

14.Promover consumo de frutas y verduras con alto contenido de agua; evitar alimentos diuréticos.

15.Proporcionar ropa de trabajo adecuada, holgada y de telas transpirables, como el algodón.

16.Mantener los exámenes ocupacionales actualizados, en especial de personas que desarrollen labores con alta exigencia física o aquellos calificados como trabajo pesado.

17.Garantizar una vigilancia de la salud a las personas trabajadoras, con atención preferente las personas trabajadoras especialmente sensibles (problemas cardiovasculares, respiratorios, renales, diabetes, obesos, mayores de 55 años, u otros que defina la Autoridad Sanitaria).