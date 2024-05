SAG inició campaña de erradicación de mosca de la fruta en Chimbarongo

Un intenso trabajo por parte de un centenar de funcionarios en un perímetro de 27 kilómetros desde donde fueron encontrados los ejemplares en la comuna de Chimbarongo, permitirá que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) consiga erradicar los rastros de la mosca de la fruta hallada en la ciudad del mimbre.

Así lo dieron a conocer las autoridades que, el viernes último, se reunieron en una mesa técnica con personeros de O’Higgins y el Maule para dar por iniciada esta campaña de erradicación, considerando que la mosca de la fruta es el principal enemigo de las exportaciones nacionales.

En ese sentido, José Guajardo, director nacional del SAG, expresó que “el trabajo permanente del SAG nos ha permitido, en esta vigilancia, detectar rápidamente estos ejemplares y controlar la situación. Hoy están los recursos disponibles en esta campaña, se contratará a más de 100 personas para esto. Se ha limpiado el sector para poder eliminar larvas”.

Además, indicó que “estamos seguros que será una campaña exitosa, la comunidad comprende lo que estamos haciendo. Esta mosca daña a la fruta, y daña nuestras exportaciones”.

Junto con ello, advirtió que “la mosca no llega volando, llega a través del consumo de frutas que no estén certificadas. Estamos permanentemente observando ingresos de la fruta que no está autorizada. Hay mosca de la fruta en Argentina, en Perú y Bolivia. Con el trabajo del SAG se ha evitado que Chile tenga la existencia de esta mosca”.

De paso, Guajardo, indició que en esta campaña “la zona reglamentada es de 27,2 kilómetros, por eso entramos en la región del Maule, hasta Rauco y Curicó”, y que “cada vez que ha ocurrido la captura de una mosca, se han realizado los controles y eso permite que el mundo nos reconozco como libres de la mosca”.

Por su parte, el seremi de Agricultura, Cristian Silva, apuntó que “habrá más de 100 funcionarios recorriendo este perímetro, haciendo las prospecciones necesarias para erradicar esta mosca. Hay cerca de 500 millones de pesos que ha puesto el gobierno para este trabajo”.

TRABAJO COLABORATIVO

Desde el SAG, hicieron un llamado a la colaboración de la ciudanía tras el inicio de la campaña de erradicación de mosca de la fruta (Ceratitis capitata), justamente luego de la detección de dos ejemplares, un macho y una hembra, en el sector urbano de Chimbarongo.

“Las detecciones se realizaron dentro del área de vigilancia establecida luego de la captura simple de un ejemplar de mosca de la fruta a comienzos de abril en Chimbarongo. Estas nuevas capturas se lograron producto de las trampas instaladas con motivo de esa vigilancia. Chile es país libre de mosca de la fruta desde 1995 y esta campaña no nos hace perder esa privilegiada condición, pero siempre hay que actuar en forma oportuna y eso es lo que estamos haciendo, al detectar su presencia temprana e iniciar acciones inmediatas”, señaló director regional del SAG, Eric Guital Alarcón.

En tanto, el alcalde de Chimbarongo, Marco Contreras, expresó que “hemos manifestado toda nuestra disposición para lograr erradicar esta plaga cuanto antes”. A su vez, solicitó a la comunidad que abra las puertas al SAG para la verificación física de los frutales. “Los funcionarios/as irán siempre identificados/as y se trata de actividades de control que no tienen costo alguno para la comunidad”, finalizó.

Respecto al trabajo a realizar, se manifestó que este se divide en diferentes áreas. Una de ellas contempla un radio de 200 metros alrededor del foco, que implica la descarga total de frutas de los árboles, tratamiento de suelos, aplicación de productos químicos que son inocuos para las personas y las mascotas, así como la limpieza del lugar. Toda esta labor tiene por objetivo eliminar el brote y posibles focos larvarios, impidiendo la diseminación de la plaga hasta otras zonas. Además, en un radio de 7,2 kilómetros, el SAG refuerza la vigilancia con la instalación de trampas y se genera un área de cuarentena, en la cual existe restricción de movimiento de fruta desde los árboles frutales que se encuentran dentro de este radio, con el fin de impedir el eventual traslado de ejemplares de mosca de la fruta y/o de sus larvas hacia otros sectores.

Es importante señalar que la mosca de la fruta no causa daño en las personas ni a los animales, pero dificulta la comercialización de productos frutícolas de exportación por las repercusiones que este foco pudiera tener en mercados externos, siendo sus hospederos favoritos higueras, duraznos, damascos, manzanos, membrillos, perales, naranjos y mandarinas, entre otros.