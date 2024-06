Exitosa cena a beneficio de joven deportista granerina que competirá en México

(Fotos: Ximena Mella Urra)

La joven deportista granerina Amanda Rojas Alegría (16), perteneciente a la Escuela de Karate Do de Graneros, fue seleccionada nacional para representar a Chile en el Campeonato Panamericano de Karate, que se desarrollará a fines de julio en México, ciudad de Querétaro.

Para ir en ayuda de la talentosa representante nacional, el pasado sábado 22 de junio se desarrolló una cena benéfica en el Centro de Eventos Los Tres Caminos en la comuna de Graneros, actividad que logró recaudar una importante suma de dinero para solventar los gastos de estadía de Amanda y su equipo en territorio mexicano mientras dure la competencia.

“Como centro de eventos decidimos por organizar una cena de recaudación para Amanda Rojas, porque nos enorgullece tener una seleccionada nacional en este deporte en nuestra comuna de Graneros. También me gustaría destacar la gran labor de la Escuela Karate Do Graneros, quien por más de 15 años ha formado con tanta vocación deportistas como ella”, manifestó Francisco Mena, propietario de Los Tres Caminos.

Y agregó: “En el contexto de nuestra responsabilidad social empresarial, creemos que es importante involucrarse con la comunidad y éste es sólo el inicio de algo más grande, pues, esperamos también que el rubro (centros de eventos, turismo y gastronomía) puedan sumarse para mejorar el ecosistema deportivo y buscar en forma mancomunada a apoyar a nuestros deportistas destacados”.

Y cita a Macarena Cifuentes: “Todos los humanos dependemos, en todos los sentidos, de la ayuda de otros. Únicamente así podemos desarrollarnos. Al mismo tiempo, también dependemos de ayudar a otros. Quien no es necesario, quien no puede ayudar a otros, acaba solo y atrofiado. La ayuda, por tanto, no sólo sirve a los demás, también nos sirve a nosotros mismos”.

Además del centro de eventos Los Tres Caminos se agradece el patrocinio para esta cena benéfica a Viña Casa Silva, Olivar Padel, el Mago Balbontini y a Diario El Rancagüino.