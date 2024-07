Alcalde(s) de Rancagua:  Encontramos una avalancha de negligencias.

Conversamos con él hace un poco más de un mes cuando asumió el desafío de ser alcalde de Rancagua, en una difícil capital regional, y en ese momento lo comprometimos a que volviera a contarnos qué es lo que se había encontrado.

Nos referimos al alcalde suplente de Rancagua Emerson Avendaño, cabe señalar que esta entrevista fue realizada en vivo por el canal de youtube de El Rancagüino antes de la ocurrencia de los últimos temporales.

¿Qué se encontró en la alcaldía cuando asumió?

Un mundo entero, la verdad es que una avalancha de negligencias, esa es la palabra, una avalancha de negligencias, desde el contrato de la Yesca, por ejemplo, que estaba por vencer el 3 de junio y no se había hecho nada concreto de momento, uno de los contratos donde llega todos los residuos domiciliarios, no solamente de Rancagua, sino del 73% de la región.

¿Eso quiere decir que el 3 de junio, si no se hubiese hecho nada… Nos quedamos sin operarios de la Yesca? ¿Y qué se hizo para solucionarlo?

Se extendió el contrato, la empresa había presentado ofertas antes de mi llegada, ofertas que no convencían a los demás municipios, porque es una Corporación que si bien administra Rancagua, son distintos los municipios quienes la componen, y nosotros establecimos los límites que nos permite la ley de compra, que era solamente un aumento de un 30%, con un aumento de mejoras, y en ese sentido pudimos llegar a un buen puerto de que el contrato va a continuar por lo menos hasta el 2030.

Habrá que ver también la operatividad posterior….

Hoy en día en el mundo el relleno sanitario es una práctica bien antigua de cómo disponer los recibos domiciliarios. Antes se tiraba a un vertedero, que es el que está en el sector norte de Rancagua. Donde está el aparcadero. Debajo de todo eso está la basura hasta el año 94, si mi memoria no me falla, de todo Rancagua y otras ciudades más. Esperamos que existan otras técnicas de administración de los residuos domiciliarios, pero de momento en menos de un mes no había mucho margen. No se había licitado, no se habían hecho otros planteamientos, a pesar de advertencias de la financiación del contrato, advertencias de los mismos organismos técnicos del interior del municipio, la administración del alcalde Juan Ramón Godoy no había hecho nada efectivo para poder contener este tema, a mí me parece que es grave.

Sí, o sea, porque no tener dónde exponer los residuos domiciliarios es un colapso sanitario total.

Sanitario no solamente de Rancagua , sino de un 73% de la región. Es así de sencillo, así que pudimos destrabar eso, a pesar de ese tema complejo, los temas no dejaron de aparecer, más allá de los temas constitutivos de delito, que se denuncian al alcalde, delito, corrupción y todo lo que hemos conocido en… En el último tiempo nos encontramos también con negligencias de proyectos. Había un proyecto de seguridad por más de 300 millones de pesos que no estaban siendo ejecutados. Había un proyecto en la Subdere de cerca de 2.800 millones de pesos que no estaban siendo rendidos. En el gobierno regional teníamos cerca de 5.000 millones de pesos que no se estaban rindiendo, ni avisando en qué proceso iban. Entonces nos encontramos con una avalancha de recursos a nivel central que no se estaban utilizados. Entonces, El municipio de Rancagua es un municipio que no es carente de recursos, sino que es carente de gestión, y esa es la gestión que hemos estado acelerando.

UN MANTO DE DUDAS

Cuando asumió, una de las cosas que nos dijo era que había un gran manto de dudas sobre la Corporación Municipal.

Exactamente.

Y ahora, un mes ya como alcalde, sigue ese manto de dudas.

Menos manto, menos dudas. Hace unos días atrás tuve una reunión con los directores de la corporación a nivel financiero. En los próximos días tengo que comunicárselo al consejo, así que prefiero comunicárselo al consejo antes de traerme a dar un número acá. Pero el panorama ya está más clarificado, está más claro de cuánto es el déficit de los problemas críticos que tenemos, por ejemplo, el cementerio, que es un problema crítico. Que acá existió un compromiso de la anterior administración de entregar bóvedas a aquellos quienes las compraron y se hizo una mala licitación, se abandonó la bóveda. Y ese tema tan sensible es un tema que también trae perjuicio financiero a la corporación.

Dineros que se entregaron, se pagaron y que no sabemos qué se figuraron. Y que tenemos que responder, y vamos a responder. Eso creo que tendría que ir a la comunidad de quien ha adquirido bóveda. Vamos a responder en pleno al compromiso que ha adquirido la Corporación. Pero bueno, tiene que comunicarse al consejo primero.

Pero la situación en la CORMUN la definiría como… ¿Trágica, catastrófica, problema o solucionable?

Es catastróficamente solucionable. Es catastrófico en el sentido de que uno no entiende por qué pasan esas cosas. Bueno, uno presume que el por qué se dieron, pero vamos a plantear estrategias bien solventes para solucionar ese y muchos problemas más. Esta administración va a ser corta, intensa, pero no tengo duda alguna que vamos a marcar un presente de autovalencia de las corporaciones del municipio de Rancagua. Me atrevería a adelantar que vamos a ser un municipio y por medio de sus corporaciones generadoras de recursos.

También ha habido cambios en la Corporación de Deportes y en la Corporación de Innovación.

Sí, exactamente. En deporte, debido a que el director que estaba ahí, que era de confianza del alcalde Juan Ramón Godoy, Fred Galloso, presentó licencia. Me parece que su licencia sigue extendida y de momento la gestión tiene que continuar. Por lo tanto, le encomendamos a una persona que pudiera suplir su cargo, que es Juvenal Osorio, quien ya había estado en la corporación en nombre de experiencia deportiva. Cuando presentamos el nombre al directorio estaba muy contento. Así que él se ha hecho cargo de la administración de la Corporación del Deporte. Y en Innovación, la persona que estaba ahí, Ana María, de confianza del alcalde Juan Ramón Godoy, al no ser de mi confianza, no continuó más en el cargo y hoy en día es Javier Arnobledo, una profesional de alta calidad que hasta el minuto antes de que fuera directora de la Corporación ejercía funciones en la Universidad de O’Higgins y la rectora fue bastante solidaria en poder autorizarle una suspensión sin goce de sueldo para que pudiera prestar estos servicios a una Corporación que tiene mucho futuro para nuestra administración. Así que ahí agradezco a la universidad y a su rectora de la solidaridad que tuvo entendiendo que una universidad que ha sido el anhelo o fue en su momento el anhelo para todos los rancagüinos está a disposición de la comunidad y eso es importante con sus profesionales

Y una Corporación de Cultura que fue el centro de la controversia durante la gestión de Eduardo Soto.

Sí, fue una controversia importante. De hecho, ahí hay resoluciones de Contraloría y de tribunales que acreditan aquello. No hemos hecho grandes cambios ahí. Alejandro Cantillana sigue de momento siendo director. Hay algunos ajustes para poder agilizar la administración. Pero a simple vista. es una corporación de cultura que no ha tenido mayores problemas o que se hayan identificado

UNA ADMINISTRACION CORTA

¿Y qué es lo que se viene en las próximas semanas?

Uf, hartas reuniones, ya se viene de lleno poder responder a los problemas de la ciudadanía, ya partimos de un periodo de instalación, un periodo de agilidad administrativa y ahora ya poder atacar los problemas derechamente. ¿Por qué cuento estos pasos? Porque el Estado en general con sus servicios se nutre o soluciona los problemas públicos por medio de licitaciones. En términos generales, la gran mayoría es así. Es cosa de ver los ejemplos de esa Carrera del Cobre, Baquedano. Todo eso es por problemas que han sido bastante complejos, pero se soluciona por medio de licitaciones. Si yo no agilizo los procesos del licitatorio, no voy a darle solución a la persona o no le voy a dar solución inmediata. Entonces, hay cosas que no ha visto la comunidad, pero hemos corregido y nos hemos instalado y hemos preparado para ser más ágiles en los temas de contrato hacia otros actores. Entonces, ya teniendo esa arquitectura, esa agilidad, ya podemos canalizarlo para atacar los problemas de seguridad, mejorar el centro, y tomar todos los requerimientos que la comunidad nos demande de manera ágil, hábil y eficiente con los recursos de todos

Más o menos me respondió la siguiente pregunta que era por el tema de seguridad que también es un anhelo de la gente

Sí, la verdad que habíamos tenido algunas complejidades con la dirección el director que estaba ahí titular está con licencia también, creo que se dio su licencia por 45 días más lo cual también nos trae algunos inconvenientes administrativos para ver quién pueda hacerse cargo de esas funciones en plenitud pero a pesar de eso hay un compromiso de la dirección total me consta de la entrega que han tenido con el poco personal y con las distintas dificultades y es digno de halagarte ellos están comprometidos con este proyecto de hecho gracias a ellos hemos sacado proyectos que están atrasados La jefa del departamento de seguridad, faltaban un par de pasos, lo hicimos, ahora llegó una camioneta nueva, vamos a sacar el proyecto de 70 cámaras para Chile, que es un proyecto que viene de hace mucho tiempo y que queremos instalar esas 70 cámaras en el centro de Rancagua. Estamos trabajando con organizaciones como Comercio Seguro, que es una organización que ha denunciado en reiterada oportunidad los problemas que ha tenido el comercio en nuestro centro, ellos tenían algunos inconvenientes con la actualización de su directiva, fuimos súper ágiles ahí y corregimos aquello, y ahora vamos a otorgar una subvención mayor a su organización para que ellos con esos recursos puedan determinar y solucionar los problemas que ellos estiman convenientes en el centro. Obviamente con toda la coordinación con la dirección de seguridad y las estrategias que podemos implementar en recursos, pero el donde ellos quieran destinar esos recursos es esa autonomía que queremos otorgarles y entonces estamos acelerando la máquina para poder recuperar el centro de Rancagua así que tengo fe y esperanza que así va a ser, va a ser una administración corta pero como los amores de verano corta e intensa pero buena.

Porque, bueno, van a llegar muchos temas, como decías, que en una administración corta no se pueden abordar. Por ejemplo, un plan de rehabilitación del centro de más largo plazo.

No, está difícil aquello. Y aparte de estar difícil, el contexto de emergencia que nosotros estamos viviendo nos impide destinar recursos humanos para atacar esos temas que son más estructurales.

Y al mismo tiempo otros programas municipales que son bien evaluados por la comunidad, por ejemplo el retiro de enseres.

Hay políticas que se implementaron en la administración de Juan Ramón Godoy que son buenas(…) Está el retiro de enseres, está la farmacia comunal, que si bien hay muchas denuncias de que no hay medicamentos, los que están, están a un precio mucho más bajo, que repercute directamente en el bolsillo de la vecina y vecino. pero que tiene que ser corregible porque cuando el Estado decide participar en el comercio, porque esto es una farmacia comunal y todo, pero está participando en el comercio, tiene que ser autosustentable, tiene que ser autónoma (…) igual ingreso, igual gasto por último que te den cero, no puede estar subsidiada todo el tiempo, se puede subsidiar al principio para que comience, el capital de trabajo, el capital inicial, pero ya después hay que hacer una planificación de autonomía.

Porque se supone que al no tener ganancias, ahí está donde están baratas los costos, pero tiene que haber un modelo de negocio.

Tiene que haber un modelo de negocio, por lo menos mínimo. Nosotros estamos pensando en aumentar, no sé, un 7%, un 10% un medicamento, que si bien al bolsillo del vecino, no sé, pasar de 1.000 a 1.100 tampoco es algo tan gigante.

Pensando que ese mismo medicamento está a 9.000, 8.000 pesos en el comercio…

Está 10 veces el precio en el mercado común. Entonces, aumentar un poco, un porcentaje que nos permita la autonomía va a beneficiar tanto a los vecinos, que van a seguir encontrando medicamentos más baratos, y a nosotros como institución que vamos a poder seguir permaneciendo en el tiempo.

La entrevista termina con el compromiso del alcalde de dar una nueva entrevista en un mes más para contar que ha sucedido con los temas que planteamos en esta nota.