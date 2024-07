Diputados piden retirar apoyo a reelección del gobernador Pablo Silva

Una carta dirigida al presidente de la República, Gabriel Boric por parte de tres diputados de O´Higgins, ha generado polémica en el mundo político de la región, ya que los parlamentarios le solicitan reconsiderar el apoyo al gobernador Pablo Silva Amaya para un segundo mandato, y manifiestan en la misiva “la carencia de respaldo a su liderazgo de la directiva regional del Partido Socialista y de consejeros regionales”.

Los diputados Marcela Riquelme, Marta González y Cosme Mellado, refieren en el escrito, con fecha 4 de julio de 2024, que “el gobernador ha manifestado indiferencia absoluta con el trabajo legislativo y territorial de las y los parlamentarios oficialistas; además de ataques constantes al gabinete regional; tanto a la figura del delegado Presidencial, como a Seremis y directores regionales de servicios”.

Además, atribuyen al gobernador Silva Amaya de sostener una “actitud machista y misógina”, frente a nuevos liderazgos y ataques a la gestión gubernamental.

Ante estos señalamientos, los diputados Riquelme, González y Mellado decidieron “no entregar nuestro apoyo en la esfera pública al candidato a Gobernador del pacto Contigo Chile Mejor”.

Tras la polémica suscitada, Pablo Silva a través de la publicación de una “Declaración Pública” expresa que “generar divisiones al interior de nuestro propio sector, solo amplia la sensación de desconfianza política en nuestra comunidad”, y que “el resultado de la deslealtad es tremendamente doloroso para cualquier sector político”.

Marcela Riquelme: “tardío y desesperante de su parte”

Es por ello que, consultamos a la diputada Marcela Riquelme (Frente Amplio), sobre la posición asumida por el gobernador Pablo Silva Amaya, al señalar que “la declaración pública ahora es extemporánea y sumamente tardía” y que ahora las llame a formar parte y abrir las puertas del gobierno regional “es algo sumamente tardío y desesperante de su parte”.

“Yo creo que más que dedicarse a pensar en cuál es nuestra posición frente al apoyo a una eventual reelección, debe preocuparse de hacer la ejecución presupuestaria, con lo atrasada que está”, apuntó Riquelme.

A juicio de la parlamentaria del Frente Amplio “lo que mejor puede hablar por un candidato, es la ejecución de sus obras, en este momento una ejecución inferior al 20% deja mucho que hablar de las obras que puede él presentar”.

Anuncios

“Realmente, me tiene sin cuidado las declaraciones que pueda hacer”, fue tajante Marcela Riquelme, refiriéndose a la Declaración Pública del gobernador Pablo Silva Amaya.

Sobre la posibilidad de que exista otro candidato, la diputada Riquelme aclaró que, “hay muchos nombres que están sobre la mesa”, ya que a través de una reunión sostenida con los partidos políticos y de los parlamentarios la semana pasada y se asomaron varios nombres que ya están inscritas sus candidaturas.

Sin miramientos, Marcela Riquelme asomó las candidaturas de Juan Carlos Latorre, que será presentado por la Democracia Cristiana y Mario Gálvez por el Partido Radical; así como también otros candidatos que están optando por la gobernación de la región de O´Higgins.

Sobre una posible “división dentro del mismo sector” y desconfianza en la población, la diputada aclaró que “creo que esto no genere división al momento de que la ciudadanía tenga que elegir, porque creo que no hay que temerle a la democracia” y muchos menos a las elecciones.

Finalmente, se le consultó a la diputada Riquelme, si estaba descartada para ella la candidatura de Pablo Silva como aspirante a la reelección, a lo que de manera tajante replicó “no se ha dicho la última palabra respecto a eso”, pero que le gustaría que existieran otras voces, pero es una decisión que deberían tomar como pacto, ya que no son decisiones unilaterales.

Marta González: Pablo Silva no tiene un proyecto de visión regional

Otra de las diputadas de la región consultadas sobre el tema, fue Marta González del Partido Por la Democracia (PPD), quien afirmó que está decisión -de la carta enviada al presidente Gabriel Boric- se basa en “la falta de un proyecto a largo plazo de visión regional, el cual no hemos encontrado en el gobernador Pablo Silva”, inclusive, que, a pesar de ser del mismo sector, no han sido convocados a construir dicho proyecto y las propuestas que han mencionadas no han sido consideradas.

“Hoy día, él (Gobernador) habla que nosotros quebramos el sector, cuando él ha sido quien ha tenido el espacio abierto para poder haber convocado en todo este periodo un proyecto común”, dijo.

Anuncios

En sus declaraciones, la diputada González considera que, en los índices de desarrollo regional, no se hallan los proyectos de visionar el futuro para la región y desde su perspectiva debe haber más candidatos que plasmen ese espíritu del regionalismo, con mayor colaboración, mirando todos los actores de la región.

Para González, existe mucho déficit en sectores rurales, problemas de Agua Potable Rural (APR) en lugares donde no llega, difícil acceso de transporte y conectividad en la región, la falta de empleo, la forma de abordar la crisis de contaminación, con índices de clidad del aire muy malos, entre otros servicios.

“No hemos visto ese proyecto robustecido y tampoco convocante a abordar las principales brechas que tiene nuestra región”, insistió decir, al recalcar que “la democracia es la capacidad de poder elegir y que lleguen los mejores candidatos a definir los destinos de la región de O´Higgins.

Para la diputada Marta González, lo que manifiesta el gobernador Pablo Silva en su carta, es que “los parlamentarios faltamos a la verdad y yo creo que los tres parlamentarios que enviamos esa carta, tenemos distintos testimonios, en distintos momentos, en los cuales se plasman las actitudes que ha tenido a lo largo de este periodo el gobernador, que ha afectado principalmente a mujeres” a lo que, a su parecer, es también es muy preocupante.

Finalmente el otro firmante de la carta el diputado Cosme Mellado no estuvo disponible para entregar declaraciones.