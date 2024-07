ASTARA Retail y BYD realizaron test drive en Rancagua para programa “Mi Taxi Eléctrico”

Fotos: Marco Lara

El programa “Mi Taxi Eléctrico” llegó a la Región de O’Higgins para acelerar el recambio de taxi colectivos urbanos y rurales que son a combustión por nuevos vehículos eléctricos (VE). Entre 2021 y 2023 ya se han financiado 143 vehículos eléctricos en el programa a nivel nacional entre modalidades taxis y colectivos.

Esta es una iniciativa del Ministerio de Energía que en su tercera versión es financiado por el Gobierno Regional de O’Higgins e implementada por la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), siendo ASTARA Retail y la marca BYD los primeros proveedores de estos vehículos en llegar a la zona. El beneficio considera un cofinanciamiento para la compra de un VE que varía entre los 12 y los 16 millones de pesos (un 50% del valor de los autos) dependiendo de la autonomía del vehículo, más el financiamiento total de un cargador residencial (7kW) más su instalación. Claudio Martínez, seremi de Energía, explicó que el programa busca transformar el transporte menor de combustión interna a una matriz eléctrica más renovable, más eficiente: “Con este financiamiento buscamos que más de 150 colectivos de la provincia de Cachapoal y de Colchagua puedan hacer esta transición energética a electromovilidad”.

Por su parte, Daniel Montedonico, gerente general de ASTARA indicó que ya han participado de este programa en la región Metropolitana y que han sido partner desde el primer día. “Estamos logrando con nuestra marca tener taxistas y colectiveros muy contentos porque están recibiendo un auto que tiene prestaciones muy especiales, que tiene un menor costo de funcionamiento. Además, estamos entregando autos que tienen un nivel de confort, una estabilidad en el manejo, que no solamente es muy gratificante para el conductor, sino que también para los pasajeros. Un auto muy silencioso que quita el estrés de sentir el ruido de los motores en los alrededores”.

Bogdan Gjuranovic, coordinador nacional de programa Mi Taxi Eléctrico, resaltó las bondades de este recambio. Resaltó que estas unidades eléctricas tienen una serie de ventajas. “Primero, son mucho más económicos los costos de operación del vehículo eléctrico. Son alrededor de un 25% del costo que tienen los vehículos a combustión interna. Es decir, el costo de cargar el vehículo es muchísimo más barato. Solo un cuarto del costo que tendría a través del combustible”, indicó. Y a ello sumó que posee una serie de beneficios, “tienen más espacio dentro, siendo más cómodos para los pasajeros, no vibran, no hacen ruido y no emiten gas, así que todos ganamos al final porque tenemos un medio ambiente mucho menos contaminado, tanto en términos de polución como en términos acústicos”.

Por último, Esteban Estrada, jefe zonal ASTARA Retail, le agregó valor a este incentivo a la electromovilidad que se ve potenciado con un hito muy especial para esta sucursal. “Estamos muy contentos además porque se nos junta con el nuevo lanzamiento de esta sucursal BYD, que debe ser la más moderna de la zona. Los dejo a todos invitados a conocerla porque vamos a tener pruebas de ruta, van a poder conocer los vehículos, tenemos los mejores vendedores capacitados de la marca que están constantemente en capacitación y están dispuestos para entregarles los conocimientos a todos nuestros clientes”.

DÓNDE POSTULAR

La adjudicación de beneficios para los dueños de colectivos se encuentra abierta a través del sitio web www.mitaxielectrico.cl, donde podrán encontrar las bases del concurso y el acceso a la plataforma de postulación.