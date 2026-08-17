Comunidad educativa de Palmilla fue capacitada en emergencias

Con el objetivo de fortalecer la preparación y capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, el Liceo San José del Carmen, sector del Huique, realizó una importante jornada de capacitación dirigida a 30 funcionarios de su comunidad educativa, a cargo del facilitador de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Manuel Cornejo.

Durante la jornada, los participantes reforzaron sus conocimientos en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y maniobra de Heimlich, combinando contenidos teóricos con ejercicios prácticos.

Uno de los momentos más importantes de esta jornada fue la entrega de un Desfibrilador Externo Automático (DEA) al establecimiento, equipamiento que permitirá al liceo contar con una herramienta fundamental para responder oportunamente ante una eventual emergencia de salud.

Esta capacitación contribuye a promover una cultura preventiva y de seguridad, entregando a los funcionarios conocimientos y herramientas que pueden marcar la diferencia frente a una emergencia. Se agradeció a a todos quienes participaron activamente en esta jornada y a la ACHS por contribuir a la preparación y seguridad de la comunidad educativa.