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Controles vehiculares en Pichilemu terminan con tres detenidos y hallazgo de $700 mil en billetes falsificados

Carabineros detectó el dinero durante la revisión de un vehículo que había evadido una fiscalización. La investigación posterior permitió establecer, según la policía, que los ocupantes habrían concurrido previamente a locales comerciales para intentar poner en circulación los billetes.
Carabineros realizó procedimiento tras control vehicular en Pichilemu donde fueron hallados billetes falsificados
El procedimiento se inició durante un control vehicular de Carabineros en avenida Cáhuil, Pichilemu.

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Un control vehicular realizado por Carabineros en Pichilemu terminó con tres personas detenidas y el hallazgo de cerca de $700 mil en billetes de distintas denominaciones falsificados.

El procedimiento se inició cuando personal de la 3ª Comisaría de Pichilemu realizaba controles vehiculares selectivos en avenida Cáhuil, en el marco de los servicios preventivos que desarrolla en distintos sectores de la comuna.

Durante la fiscalización, un vehículo evadió el control, por lo que Carabineros inició un seguimiento por distintas arterias de Pichilemu.

La persecución terminó a la altura del sector Puente Negro, donde el conductor perdió el control del automóvil e impactó contra un costado del camino. Los tres ocupantes fueron detenidos en el lugar, mientras que el conductor quedó aprehendido además por conducción temeraria.

Encontraron cerca de $700 mil en billetes falsificados

Durante la revisión del vehículo, Carabineros encontró cerca de $700 mil en billetes falsificados, correspondientes a distintas denominaciones.

A partir de este hallazgo, personal territorial y de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la unidad realizaron diversas diligencias para determinar el origen y eventual destino del dinero.

Según los antecedentes reunidos por Carabineros, los involucrados habrían concurrido momentos antes de la fiscalización a distintos locales comerciales con la finalidad de poner en circulación los billetes falsificados.

Uno de los detenidos quedó en prisión preventiva

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que dispuso su control de detención.

Tras la audiencia, uno de los imputados, de nacionalidad chilena y con antecedentes previos, quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, por disposición del tribunal.

El procedimiento se originó en una fiscalización preventiva y derivó posteriormente en diligencias investigativas de la SIP, que permitieron establecer la presunta participación de los involucrados en la circulación de dinero falsificado.

Desde Carabineros destacaron que el procedimiento se enmarca en los servicios preventivos y de investigación que la institución mantiene de manera permanente en la comuna de Pichilemu.

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