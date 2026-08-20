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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

Recoleta y D. Copiapó se encuentran en la fecha 22

Todo lo que tienes que saber en la previa de Recoleta vs D. Copiapó. El duelo, a disputarse en el estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez el sábado 22 de agosto, comenzará a las 12:30 horas.

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Recoleta recibe el próximo sábado 22 de agosto a D. Copiapó por la fecha 22 del campeonato 2026, a partir de las 12:30 horas en el estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez.

Así llegan Recoleta y D. Copiapó

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Recoleta en partidos del campeonato 2026

En la jornada previa, Recoleta igualó 1-1 el juego ante Deportes Temuco. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 6 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026

D. Copiapó llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-0 a Curicó Unido. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 6 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Recoleta fue el ganador por 2 a 4.

El local está en el décimo puesto con 27 puntos (7 PG – 6 PE – 7 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (8 PG – 6 PE – 6 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 38 20 10 8 2 16
2 Santiago Wanderers 35 20 9 8 3 15
3 San Luis 32 20 8 8 4 6
9 D. Copiapó 30 20 8 6 6 1
10 Recoleta 27 20 7 6 7 0

Fechas y rivales de Recoleta en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 22: vs D. Copiapó: 22 de agosto – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Curicó Unido: 30 de agosto – 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs D. Antofagasta: 6 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs San Marcos: 10 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Dep. Santa Cruz: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de D. Copiapó en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 22: vs Recoleta: 22 de agosto – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs D. Antofagasta: 30 de agosto – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs San Marcos: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Magallanes: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs U. San Felipe: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
Horario Recoleta y D. Copiapó, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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