D. Puerto Montt vs Deportes Iquique: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato 2026

El cotejo entre D. Puerto Montt y Deportes Iquique, por la fecha 22 del campeonato 2026, se jugará el próximo sábado 22 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Bicentenario Chinquihue.

Así llegan D. Puerto Montt y Deportes Iquique

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de D. Puerto Montt en partidos del campeonato 2026

D. Puerto Montt viene de un resultado igualado, 1-1, ante Santiago Wanderers. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 4.

Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos del campeonato 2026

Deportes Iquique viene de empatar 1-1 ante D. Antofagasta. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias e igualar 2 partidos. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 3 tantos.

En los últimos 5 choques en este campeonato han terminado igualados y repartido un punto por lado. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 11 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 31 puntos (9 PG – 4 PE – 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (4 PG – 10 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobreloa 38 20 10 8 2 16 2 Santiago Wanderers 35 20 9 8 3 15 3 San Luis 32 20 8 8 4 6 6 D. Puerto Montt 31 20 9 4 7 2 12 Deportes Iquique 22 20 4 10 6 1

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Fechas y rivales de D. Puerto Montt en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 22: vs Deportes Iquique: 22 de agosto – 16:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Deportes Temuco: 30 de agosto – 16:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Curicó Unido: 4 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Rangers: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Magallanes: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Deportes Iquique en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 22: vs D. Puerto Montt: 22 de agosto – 16:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs San Luis: 29 de agosto – 21:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Santiago Wanderers: 4 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Dep. Santa Cruz: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Rangers: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Horario D. Puerto Montt y Deportes Iquique, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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