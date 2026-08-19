CAVEM: Crecimiento de 5,6% en las operaciones del mercado automotor en primer semestre de 2026

La Cámara de Comercio Automotriz de Chile AG (CAVEM) informó que durante el primer semestre de 2026 se registraron 742.447 operaciones de vehículos nuevos y usados. La cifra representa un crecimiento de 5,6% respecto del mismo período de 2025.

De acuerdo con sus datos, las transferencias de vehículos livianos y medianos usados alcanzaron 559.415 operaciones entre enero y junio. Esto representa un crecimiento de 5,8%. En tanto, el mercado de vehículos nuevos registró 155.198 unidades. El resultado representa un aumento de 4,9% respecto del primer semestre de 2025.

Durante junio de 2026 se registraron 122.502 operaciones de vehículos nuevos y usados que representa un crecimiento de 6,3% respecto de junio de 2025. En el mercado de vehículos nuevos se registraron 28.150 unidades, con un crecimiento de 9,2%. Por su parte, las transferencias de vehículos livianos y medianos usados alcanzaron 90.299 unidades, que corresponde a un aumento de 5,5% respecto de junio de 2025.

Frente a las cifras del primer semestre, Martín Bresciani, presidente de CAVEM, planteó una mirada de cautela. “En un escenario de total incertidumbre los sectores de la economía se contraen en búsqueda de un control estricto de los gastos y de las inversiones”, y agregó que el período actual también debe ser aprovechado para fortalecer las estructuras de las organizaciones. “Es a la vez un tiempo para cuidar las bases de nuestro negocio y darle una estructura de control robusta que nos cuide como organización. Esto, a la espera de que la economía se recupere y tome su rumbo”.

Bresciani señaló que las cifras del primer semestre todavía no permiten hablar de optimismo. Sin embargo, sostuvo que entregan un espacio para prepararse ante una eventual recuperación. “Las cifras que hoy observamos no nos permiten aún estar optimistas, pero nos dan tiempo para prepararnos para enfrentar el nuevo ciclo que comienza de manera decidida”. Finalmente, el ejecutivo llamó a mantener la atención sobre la evolución del mercado.

Principales cifras CAVEM | Primer semestre 2026

• 742.447 operaciones de vehículos nuevos y usados.

• +5,6% crecimiento total.

• 559.415 transferencias de vehículos livianos y medianos usados.

• +5,8% crecimiento de usados.

• 155.198 vehículos nuevos.

• +4,9% crecimiento de nuevos.

• 122.502 operaciones en junio.

• +6,3% crecimiento en junio.

• 28.150 vehículos nuevos en junio.

• +9,2% crecimiento de vehículos nuevos en junio.

• 90.299 transferencias de usados en junio.

• +5,5% crecimiento de usados.

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(Fuente: Cámara de Comercio Automotriz de Chile AG (CAVEM), datos oficiales correspondientes a junio y primer semestre de 2026)