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EN VIVO: 0-0: Santos y Macará se van al descanso sin goles

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

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Se acaba la primera mitad del partido entre Macará y Santos. Ninguno de los equipos abrió el marcador y están igualando 0 a 0 en el estadio Bellavista. Restan 45 minutos para que busquen el arco.

Las estadísticas del encuentro entre Macará y Santos de la Copa Sudamericana:

  • Posesión:
    Macará (44%)
    VS
    Santos (56%)
  • Tiros al arco:
    Macará (5)
    VS
    Santos (1)
  • Fouls cometidos:
    Macará (8)
    VS
    Santos (4)
  • Pases Correctos:
    Macará (170)
    VS
    Santos (106)
  • Pases Incorrectos:
    Macará (48)
    VS
    Santos (53)
  • Recuperaciones:
    Macará (8)
    VS
    Santos (5)
  • Tarjetas Amarillas:
    Macará (0)
    VS
    Santos (1)
  • Tiros Libres:
    Macará (2)
    VS
    Santos (5)

Hoy se miden Santos, que ganó 2 a 1 en la ida, y Macará, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 6 se jugará desde las 18:00 horas, en el estadio Bellavista.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Bellavista fue Cristián Garay Reyes.

Formación probable de Macará

Guillermo Sanguinetti propuso una alineación 4-5-1 con Rodrigo Rodríguez en el arco; Denilson Bolaños, Santiago Etchebarne, José Luis Marrufo y Jordán Mohor como defensores; Jean Estacio, José Luis Cazares, Agustín Campana, Matías Miranda y Mateo Viera como centrocampistas; y Franco Posse como delantero.

Formación probable de Santos

Por su parte, Alexi Stival se decidió por un esquema 4-5-1, con Gabriel Brazão defendiendo el arco; Gustavo Henrique, Willian Arão, Luan Peres, João Ananias como zagueros; Christian Oliva, João Schmidt, Gustavo Caballero, Davi Ribeiro y Rony en el centro del campo; y con Thaciano como atacante.

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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