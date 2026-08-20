EN VIVO: 0-0: Santos y Macará se van al descanso sin goles

Se acaba la primera mitad del partido entre Macará y Santos. Ninguno de los equipos abrió el marcador y están igualando 0 a 0 en el estadio Bellavista. Restan 45 minutos para que busquen el arco.

Las estadísticas del encuentro entre Macará y Santos de la Copa Sudamericana:



Posesión:

Macará (44%)

VS

Santos (56%)

(44%) VS (56%) Tiros al arco:

Macará (5)

VS

Santos (1)

(5) VS (1) Fouls cometidos:

Macará (8)

VS

Santos (4)

(8) VS (4) Pases Correctos:

Macará (170)

VS

Santos (106)

(170) VS (106) Pases Incorrectos:

Macará (48)

VS

Santos (53)

(48) VS (53) Recuperaciones:

Macará (8)

VS

Santos (5)

(8) VS (5) Tarjetas Amarillas:

Macará (0)

VS

Santos (1)

(0) VS (1) Tiros Libres:

Macará (2)

VS

Santos (5)

Hoy se miden Santos, que ganó 2 a 1 en la ida, y Macará, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 6 se jugará desde las 18:00 horas, en el estadio Bellavista.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Bellavista fue Cristián Garay Reyes.

Formación probable de Macará

Guillermo Sanguinetti propuso una alineación 4-5-1 con Rodrigo Rodríguez en el arco; Denilson Bolaños, Santiago Etchebarne, José Luis Marrufo y Jordán Mohor como defensores; Jean Estacio, José Luis Cazares, Agustín Campana, Matías Miranda y Mateo Viera como centrocampistas; y Franco Posse como delantero.

Formación probable de Santos

Por su parte, Alexi Stival se decidió por un esquema 4-5-1, con Gabriel Brazão defendiendo el arco; Gustavo Henrique, Willian Arão, Luan Peres, João Ananias como zagueros; Christian Oliva, João Schmidt, Gustavo Caballero, Davi Ribeiro y Rony en el centro del campo; y con Thaciano como atacante.

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