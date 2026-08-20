EN VIVO: 0-0: Santos y Macará se van al descanso sin goles

Se acaba la primera mitad del partido entre Macará y Santos. Ninguno de los equipos abrió el marcador y están igualando 0 a 0 en el estadio Bellavista. Restan 45 minutos para que busquen el arco.
Las estadísticas del encuentro entre Macará y Santos de la Copa Sudamericana:
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Posesión:
Macará (44%)
VS
Santos (56%)
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Tiros al arco:
Macará (5)
VS
Santos (1)
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Fouls cometidos:
Macará (8)
VS
Santos (4)
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Pases Correctos:
Macará (170)
VS
Santos (106)
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Pases Incorrectos:
Macará (48)
VS
Santos (53)
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Recuperaciones:
Macará (8)
VS
Santos (5)
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Tarjetas Amarillas:
Macará (0)
VS
Santos (1)
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Tiros Libres:
Macará (2)
VS
Santos (5)
Hoy se miden Santos, que ganó 2 a 1 en la ida, y Macará, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 6 se jugará desde las 18:00 horas, en el estadio Bellavista.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Bellavista fue Cristián Garay Reyes.
Formación probable de Macará
Guillermo Sanguinetti propuso una alineación 4-5-1 con Rodrigo Rodríguez en el arco; Denilson Bolaños, Santiago Etchebarne, José Luis Marrufo y Jordán Mohor como defensores; Jean Estacio, José Luis Cazares, Agustín Campana, Matías Miranda y Mateo Viera como centrocampistas; y Franco Posse como delantero.
Formación probable de Santos
Por su parte, Alexi Stival se decidió por un esquema 4-5-1, con Gabriel Brazão defendiendo el arco; Gustavo Henrique, Willian Arão, Luan Peres, João Ananias como zagueros; Christian Oliva, João Schmidt, Gustavo Caballero, Davi Ribeiro y Rony en el centro del campo; y con Thaciano como atacante.
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