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U. Católica vs Ñublense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del campeonato chileno

En la previa de U. Católica vs Ñublense, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 22 de agosto desde las 20:00 horas en el estadio Claro Arena.

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El próximo sábado 22 de agosto, a partir de las 20:00 horas, Ñublense enfrenta a U. Católica en el estadio Claro Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 20 del campeonato chileno.

Así llegan U. Católica y Ñublense

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de U. Católica en partidos del campeonato chileno

U. Católica ganó su último duelo ante Cobresal por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 13 a favor.

Últimos resultados de Ñublense en partidos del campeonato chileno

Ñublense viene de vencer a U. La Calera en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 empates. Además, marcó un total de 8 goles y 5 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 1 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y U. Católica se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el tercer puesto con 30 puntos (9 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que la visita acumula 29 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (7 PG – 8 PE – 3 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 46 19 15 1 3 21
2 Universidad de Chile 36 19 10 6 3 13
3 U. Católica 30 18 9 3 6 14
4 Palestino 30 19 9 3 7 4
5 Ñublense 29 18 7 8 3 2

Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 19: vs Coquimbo Unido: 26 de agosto – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs O'Higgins: 31 de agosto – 21:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Everton: 5 de septiembre – 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Palestino: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Audax Italiano: 10 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Ñublense en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 20: vs U. Católica: 22 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs D. Concepción: 29 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs D. La Serena: 6 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Everton: 12 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Universidad de Chile: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
Horario U. Católica y Ñublense, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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