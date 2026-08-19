U. Católica vs Ñublense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del campeonato chileno

El próximo sábado 22 de agosto, a partir de las 20:00 horas, Ñublense enfrenta a U. Católica en el estadio Claro Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 20 del campeonato chileno.
Así llegan U. Católica y Ñublense
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de U. Católica en partidos del campeonato chileno
U. Católica ganó su último duelo ante Cobresal por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 13 a favor.
Últimos resultados de Ñublense en partidos del campeonato chileno
Ñublense viene de vencer a U. La Calera en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 empates. Además, marcó un total de 8 goles y 5 le han convertido.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 1 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y U. Católica se quedó con la victoria por 1 a 2.
El anfitrión está en el tercer puesto con 30 puntos (9 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que la visita acumula 29 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (7 PG – 8 PE – 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|46
|19
|15
|1
|3
|21
|2
|Universidad de Chile
|36
|19
|10
|6
|3
|13
|3
|U. Católica
|30
|18
|9
|3
|6
|14
|4
|Palestino
|30
|19
|9
|3
|7
|4
|5
|Ñublense
|29
|18
|7
|8
|3
|2
Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 19: vs Coquimbo Unido: 26 de agosto – 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs O'Higgins: 31 de agosto – 21:45 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Everton: 5 de septiembre – 18:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Palestino: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Audax Italiano: 10 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Ñublense en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 20: vs U. Católica: 22 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs D. Concepción: 29 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs D. La Serena: 6 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Everton: 12 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Universidad de Chile: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
Horario U. Católica y Ñublense, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas
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