Municipalidad de San Fernando recupera cuatro vehículos gracias a nuevas herramientas de lectura de patentes

A menos de una semana de la puesta en marcha de nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad comunal, el equipo de Seguridad Pública de la Municipalidad de San Fernando informó la recuperación de cuatro vehículos, tres de ellos con encargo por robo y uno que mantenía una situación pendiente de regularización.

Estos resultados se producen luego de la incorporación de dos sistemas que permiten mejorar la capacidad de detección y reacción frente a vehículos que presentan encargos policiales o registros asociados a ilícitos.

El primero corresponde a un convenio de colaboración con la Asociación de Aseguradores de Chile, que comenzó a operar el pasado miércoles y permite instalar gratuitamente teléfonos celulares en vehículos municipales. Estos dispositivos se encuentran conectados a una plataforma web que posibilita realizar consultas en línea e inmediatas sobre patentes de vehículos —asegurados o no— que hayan sido reportados como robados y que figuren en las bases de datos administradas por la asociación.

A esta herramienta se suma la reciente incorporación de San Fernando al Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial (SITIA), convirtiéndose en la primera comuna de la Región de O’Higgins en integrarse a esta plataforma nacional desarrollada por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

SITIA permite conectar los lectores de patentes (LPR) instalados en cámaras públicas y privadas con la base oficial de vehículos con encargo de Carabineros de Chile. De esta manera, las patentes detectadas son cruzadas en segundos con los registros policiales, generando alertas ante vehículos robados o que mantienen órdenes de búsqueda.

El alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, destacó que estos resultados son una muestra concreta de la apuesta que ha realizado su administración por incorporar tecnología a las labores de seguridad.

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“Como administración municipal hemos sido de las comunas que más ha invertido en tecnología y en nuevas herramientas de seguridad, porque entendemos que los municipios tenemos que estar cada vez mejor preparados para colaborar con nuestras policías. Sabemos que ninguna tecnología va a evitar por sí sola que ocurran los robos, pero sí nos permite estar mejor preparados para disuadir este tipo de delitos, detectarlos oportunamente y perseguirlos cuando ocurren. La recuperación de estos cuatro vehículos, a menos de una semana de implementar estas herramientas, demuestra que estamos avanzando en la dirección correcta”, señaló el alcalde Pablo Silva Pérez.