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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Platense ganó por penales y eliminó a Coquimbo Unido

El resumen del cruce entre Coquimbo Unido y Platense: goles, resultado y momentos destacados de la Copa Libertadores.

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El Calamar aseguró su boleto a la siguiente fase de de la Copa Libertadores tras vencer en tanda de penales a Coquimbo U. en el Coloso del llano. Para los ganadores anotaron Agustín Lagos, Mateo Mendia, Nicolás López, Luciano Giménez, Franco Zapiola, Juan Pablo Cozzani y Martín Barrios, mientras que Salvador Cordero falló su lanzamiento.

El marcador quedó empatado 0 a 0 después del tiempo regular y los equipos tuvieron que llegar a una definición desde el punto de penal para determinar al ganador.

A los 88 minutos del segundo tiempo, el delantero Nicolás López tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su disparo rebotó en el palo.

Sebastián Galani se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Coquimbo Unido efectuó 60 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Martín Barrios fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Platense fue preciso con 28 pases efectivos y buscó 3 veces el arco contrario.

El técnico de Coquimbo U., Hernán Caputto, propuso una formación 4-5-1 con Diego Sánchez en el arco; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Manuel Fernández y Juan Cornejo en la línea defensiva; Sebastián Galani, Salvador Cordero, Cristian Zavala, Guido Vadalá y Luis Riveros en el medio; y Lucas Pratto en el ataque.

Por su parte, el equipo de Martín Palermo salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Juan Pablo Cozzani bajo los tres palos; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta y Santiago Quirós en defensa; Pablo Ferreira, Martín Barrios, Guido Mainero, Nicolás Retamar y Gastón Togni en la mitad de cancha; y Luciano Giménez en la delantera.

El árbitro Roberto Pérez Gutiérrez fue el encargado de supervisar el juego en el Coloso del llano.

Tras igualar en el primer partido de la serie, Platense avanza en la competición al ganar en la tanda de penales ante Coquimbo Unido.

Cambios en Coquimbo Unido
  • 26' 1T – Salió Lucas Pratto por Nicolás Johansen
  • 52' 2T – Salieron Manuel Fernández por Lukas Soza y Luis Riveros por Benjamín Chandia
  • 73' 2T – Salió Guido Vadalá por Alejandro Azócar
Amonestados en Coquimbo Unido:
  • 16' 2T Salvador Cordero (Discutir con un rival), 20' 2T Juan Cornejo (Conducta antideportiva) y 50' 2T Nicolás Johansen (Conducta antideportiva)

Cambios en Platense
  • 63' 2T – Salieron Nicolás Retamar por Franco Zapiola y Guido Mainero por Juan Gauto
  • 78' 2T – Salieron Ignacio Vázquez por Mateo Mendia y Gastón Togni por Nicolás López
  • 94' 2T – Salió Juan Ignacio Saborido por Agustín Lagos
Amonestados en Platense:
  • 16' 2T Víctor Cuesta (Discutir con un rival) y 44' 2T Luciano Giménez (Discutir con un rival)

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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