Juanito Ayala y su nueva cumbia llegan al Festival Runkuwe 2026 junto a seis bandas regionales

Certamen se realizará el sábado 29 de agosto, en el Teatro de San Fernando, y tendrá en competencia a destacados exponentes locales del rock, el funk, el pop progresivo y el soul. La entrada es liberada.

Los sonidos de Juanito Ayala y la nueva cumbia chilena harán vibrar al público en una nueva edición del festival Runkuwe 2026, que celebrará la música nacional y regional el próximo sábado 29 de agosto, en el Teatro Municipal de San Fernando, y donde competirán seis bandas regionales para llegar al festival Rockódromo.

La seremi de las Culturas de la Región de O’Higgins, Tamara Jofré, invitó a toda la ciudadanía “a festejar la música hecha en nuestra región en esta nueva versión de Runkuwe en San Fernando, que tendrá a seis bandas regionales presentando lo mejor del rock, el pop, el funk y el hip hop, para ganarse un lugar en la próxima edición de Rockódromo, que se realizará en Valparaíso”.

Agregó que “el festival Runkuwe surge como una vitrina para visibilizar a estos exponentes y tremendos músicos regionales, que forman parte de nuestra comunidad artística. Esta invitación es para encontrarnos con la cultura y las artes locales, disfrutar con cada canción, y por supuesto bailar con Juanito Ayala, exponente de la nueva cumbia chilena, quien cerrará la jornada con toda su banda en el escenario».

Por su parte, el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, indicó que «para San Fernando es un orgullo ser, por cuarto año consecutivo, sede del Festival Runkuwe, una instancia que no solo permite que nuestros artistas tengan un espacio para mostrar su talento, sino que también fortalece la cultura y la música regional. Esto refleja el gran trabajo que estamos impulsando desde nuestra administración para posicionar a San Fernando como un verdadero polo cultural de la Región de O’Higgins, acercando nuevas expresiones artísticas a nuestros vecinos y generando oportunidades para nuestros talentos locales y regionales».

La cita es para el próximo sábado 29 de agosto, a las 18 horas, en el Teatro Municipal de San Fernando. La entrada es liberada por orden de llegada hasta completar aforo.

Anuncios

La Red Rockódromo y el festival Runkuwe son producidos por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del programa Escuelas de Rock y Música Popular.

Más información en www.escuelasderock.cultura.gob.cl

Bandas y artistas regionales

Lafaln (Machalí)

Desde 2011, esta agrupación mezcla death metal con raíces y herencia mapuche, incorporando instrumentos tradicionales a un sonido tan agresivo como cargado de simbolismo. Con discos como «Antu’s Rise» y «Deserving Death», además del EP «No Más Sangre», Lafaln ha recorrido el circuito metalero nacional pisando escenarios como Chiloé Metal Fest y Peumo Metal Festival, convirtiéndose en una voz singular dentro del underground chileno.

Mamasapa (Rengo)

Mamasapa cruza el rock con el garage, la psicodelia, el funk y el jazz, dando forma a un paisaje sonoro dinámico que va de lo hipnótico a lo intenso. Nacida entre amigos músicos allá por el año 2014, la banda vive de la improvisación y la conexión directa con el público, y ya cuenta con su álbum homónimo (2025) y sencillos como «Fuga Paranoia».

Inexplorados (San Vicente)

Este proyecto de indie pop-rock combina energía melódica con la sensibilidad del rock alternativo, todo envuelto en una puesta en escena expresiva y teatral. Con lanzamientos como el EP «Atmósfera» y el sencillo «Si me matas, mejor», han llevado su propuesta a festivales dentro y fuera de la región, erigiéndose como uno de los nombres frescos del indie regional.

Amún (Graneros)

Es el universo creativo de la cantautora Amanda Mura, donde a través del piano y su voz construye paisajes emocionales cargados de poesía e imaginación. Con más de cinco discos y presentaciones en Alemania y España, transita entre formatos íntimos y versiones con banda que se acercan al rock y al pop progresivo, destacando trabajos como «Escapé» y «Suceder».

Demencia Colectiva (Rengo)

Formada en Rengo en 2018, fusiona rap rock con improvisación y groove psicodélico, construyendo canciones que combinan energía y filo discursivo. Su álbum «Fractura» (2022) reúne temas como «Nunca Más». La banda ha reforzado su identidad con videoclips y presentaciones activas en la escena local de O’Higgins.

Anuncios

Mixturas Banda (Pichilemu)

Con once músicos sobre el escenario, esta agrupación desde 2016 mezcla funk, jazz, soul, R&B, hip-hop y reggae en un sonido fresco y colectivo. Ganadora en dos ocasiones del título de Artista Revelación en el Vive La Festival —entre más de 500 bandas—, hoy presenta su trabajo más reciente, «La Esencia», como carta de presentación con una propuesta pulida y potente en vivo.