EN VIVO: Liga de Quito y Mirassol empatan 0-0 al final del primer tiempo

En los primeros 45 minutos, LDU Quito no pudo ante Mirassol y el marcador parcial se mantiene 0-0 en la Casa Blanca.

Las estadísticas del encuentro entre Liga de Quito y Mirassol de la Copa Libertadores:



Posesión:

Liga de Quito (34%)

VS

Mirassol (66%)

(34%) VS (66%) Tiros al arco:

Liga de Quito (5)

VS

Mirassol (0)

(5) VS (0) Fouls cometidos:

Liga de Quito (7)

VS

Mirassol (7)

(7) VS (7) Pases Correctos:

Liga de Quito (200)

VS

Mirassol (89)

(200) VS (89) Pases Incorrectos:

Liga de Quito (39)

VS

Mirassol (9)

(39) VS (9) Recuperaciones:

Liga de Quito (3)

VS

Mirassol (2)

(3) VS (2) Tarjetas Amarillas:

Liga de Quito (1)

VS

Mirassol (2)

(1) VS (2) Tiros Libres:

Liga de Quito (3)

VS

Mirassol (1)

LDU Quito y Mirassol igualaron 1-1 en el partido de ida y definirán hoy, en la Casa Blanca, quién pasará a Cuartos de Final de la Copa Libertadores. El cotejo comenzará a las 18:00 horas.

El juez elegido para dirigir el partido en la Casa Blanca fue Yael Falcón Pérez.

Formación de Liga de Quito hoy

El técnico Gustavo Álvarez dispuso una formación 4-3-3 con Gonzalo Valle bajo los tres palos; Josué Cuero, Ricardo Adé, Luis Segovia y José Carabalí en la zaga; Fernando Cornejo, Jesús Pretell y Sebastían González en la mitad de cancha; y Janner Corozo, Michael Estrada y Ruddy Mina como delanteros.

Formación de Mirassol hoy

Por su parte, Rafael Guanaes sale al ruedo con una estrategia 5-3-2, con el portero Walter; Daniel Borges, Gabriel Knesowitsch, Lucas Oliveira, Willian Machado, Victor Luis en el muro defensivo; Chico Kim, Denilson y Shaylon en el centro del campo; y André Luis y Fernandinho en la delantera.

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