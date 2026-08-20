EN VIVO: Liga de Quito y Mirassol empatan 0-0 al final del primer tiempo

En los primeros 45 minutos, LDU Quito no pudo ante Mirassol y el marcador parcial se mantiene 0-0 en la Casa Blanca.
Las estadísticas del encuentro entre Liga de Quito y Mirassol de la Copa Libertadores:
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Posesión:
Liga de Quito (34%)
VS
Mirassol (66%)
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Tiros al arco:
Liga de Quito (5)
VS
Mirassol (0)
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Fouls cometidos:
Liga de Quito (7)
VS
Mirassol (7)
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Pases Correctos:
Liga de Quito (200)
VS
Mirassol (89)
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Pases Incorrectos:
Liga de Quito (39)
VS
Mirassol (9)
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Recuperaciones:
Liga de Quito (3)
VS
Mirassol (2)
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Tarjetas Amarillas:
Liga de Quito (1)
VS
Mirassol (2)
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Tiros Libres:
Liga de Quito (3)
VS
Mirassol (1)
LDU Quito y Mirassol igualaron 1-1 en el partido de ida y definirán hoy, en la Casa Blanca, quién pasará a Cuartos de Final de la Copa Libertadores. El cotejo comenzará a las 18:00 horas.
El juez elegido para dirigir el partido en la Casa Blanca fue Yael Falcón Pérez.
Formación de Liga de Quito hoy
El técnico Gustavo Álvarez dispuso una formación 4-3-3 con Gonzalo Valle bajo los tres palos; Josué Cuero, Ricardo Adé, Luis Segovia y José Carabalí en la zaga; Fernando Cornejo, Jesús Pretell y Sebastían González en la mitad de cancha; y Janner Corozo, Michael Estrada y Ruddy Mina como delanteros.
Formación de Mirassol hoy
Por su parte, Rafael Guanaes sale al ruedo con una estrategia 5-3-2, con el portero Walter; Daniel Borges, Gabriel Knesowitsch, Lucas Oliveira, Willian Machado, Victor Luis en el muro defensivo; Chico Kim, Denilson y Shaylon en el centro del campo; y André Luis y Fernandinho en la delantera.
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