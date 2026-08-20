Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy
ENTRAR A LA EDICIÓN

Una especial celebración de aniversario

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Cada aniversario es especial; cada 15 de agosto tiene su identidad propia, aun cuando la ceremonia conserve ciertas tradiciones y una estructura que muchas veces nace de la improvisación y del cariño compartido. Pero lo más importante es que, año tras año, sigue siendo gratificante reunirnos con los amigos, con los colegas de siempre, con la gran comunidad que forma parte de esta casa periodística, para brindar y celebrar juntos.

No tenemos entonces más que agradecer la fidelidad y el afecto de nuestros lectores en este nuevo aniversario, y al mismo tiempo renovar nuestro compromiso con seguir entregando la mejor información local. Ese compromiso no se detiene; al contrario, se fortalece frente a los desafíos de este tiempo.

En una época en la que algunos ponen en duda la vigencia de los medios tradicionales, argumentando que la abundancia de fuentes informativas disponibles en el ciberespacio deja poco espacio para medios como el nuestro, reafirmamos con orgullo nuestro rol. Sí, hay millones de usuarios capaces de reportear hechos desde sus redes sociales, pero no todo se trata de contar lo que ocurre: se trata de verificar, de clasificar y de jerarquizar la información. Ese es el aporte real que hace un medio profesional: ayudar a la comunidad a navegar un océano de datos a veces contradictorios, muchas veces falsos, y entregar una brújula que oriente y acompañe.

Por lo mismo, en este mundo donde las fake news se han convertido en una amenaza cotidiana, nuestro foco sigue siendo el mismo de siempre: ser un medio local, profundamente arraigado en la región de O’Higgins, pero con una mirada capaz de proyectarse hacia el mundo. Informamos sobre lo que ocurre en nuestra comunidad y también sobre cómo los grandes hechos nacionales e internacionales repercuten finalmente en nuestra vida cotidiana.

Hoy, la forma de entregar esas noticias ha cambiado. El diario en papel sigue siendo parte de nuestra identidad, pero es también una plataforma más dentro de un ecosistema mucho más amplio: el papel digital, la web, nuestro canal de noticias en YouTube, la interacción permanente en redes sociales, el trabajo con herramientas de Inteligencia Artificial y todas aquellas innovaciones que ya estamos incorporando, así como otras que, probablemente, aún ni imaginamos. Pero más allá del formato, lo que no cambia es nuestra cercanía con los vecinos y la convicción de que este medio forma parte viva de la región. Hemos acompañado la construcción de nuestra identidad regional, hemos fiscalizado cuando ha sido necesario, hemos sido testigos de crisis y tragedias, de alegrías, triunfos y esperanzas.

El Rancagüino ha sido, es y será el gran libro de vida de nuestra región; un espacio abierto para las ideas, para el debate y para la difusión de aquellas iniciativas que buscan construir un mejor futuro para todos.

Anuncios

Finalmente, queremos invitar a nuestros lectores a revisar, nuestra tradicional Edición Aniversario, que este año realizamos de manera completamente digital, puede verla en www.elrancaguino.cl/aniversario-111

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Rayo Vallecano resolvió su juego de la fecha 2 con un empate 1-1 frente a Alavés
1 hora hace
Racing Club vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
4 horas hace
Liga de Quito vs Emelec: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del torneo ecuatoriano
4 horas hace
Rayo Vallecano resolvió su juego de la fecha 2 con un empate 1-1 frente a Alavés
1 hora hace
Racing Club vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
4 horas hace
Anuncios
793864_0
EN VIVO: Liga de Quito y Mirassol empatan 0-0 al final del primer tiempo
797857_0
EN VIVO: 0-0: Santos y Macará se van al descanso sin goles
Anuncios
2 absuelto cannabis
Pasó más de un mes preso por cannabis y terminó absuelto por unanimidad
deportes rancagua
Tercera A: Deportes Rancagua buscará un nuevo triunfo para acercarse a la liguilla
1 pelequen...
Malloa prepara operativo de seguridad para la Fiesta de Santa Rosa de Pelequén
3 incendio san vicente
Dos casas siniestradas y una bodega destruida deja incendio en San Vicente
Anuncios
colchagua
Segunda División: Colchagua viaja a Los Andes con la obligación de ganar
NOTA 1.1
91 organizaciones de Olivar reciben subvenciones municipales por más de $63 millones
DESFILE 2
Rancagua conmemoró el natalicio de Bernardo O’Higgins con tradicional desfile cívico-militar
Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos y candidato republicano, se presenta como defensor de los valores tradicionales y de la seguridad nacional, proponiendo políticas que prometen "restaurar la grandeza" del país. Su enfoque en la inmigración y la economía ha resonado entre sus seguidores, quienes valoran su estilo directo y su compromiso con los principios conservadores. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
EEUU revoca 900 visados temporales en el marco de sus medidas contra el «turismo de parto»
798261_0
D. Antofagasta vs Deportes Temuco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato 2026
797142_0
Universidad de Chile vs Colo Colo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del campeonato chileno
Anuncios