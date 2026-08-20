Una especial celebración de aniversario

Cada aniversario es especial; cada 15 de agosto tiene su identidad propia, aun cuando la ceremonia conserve ciertas tradiciones y una estructura que muchas veces nace de la improvisación y del cariño compartido. Pero lo más importante es que, año tras año, sigue siendo gratificante reunirnos con los amigos, con los colegas de siempre, con la gran comunidad que forma parte de esta casa periodística, para brindar y celebrar juntos.

No tenemos entonces más que agradecer la fidelidad y el afecto de nuestros lectores en este nuevo aniversario, y al mismo tiempo renovar nuestro compromiso con seguir entregando la mejor información local. Ese compromiso no se detiene; al contrario, se fortalece frente a los desafíos de este tiempo.

En una época en la que algunos ponen en duda la vigencia de los medios tradicionales, argumentando que la abundancia de fuentes informativas disponibles en el ciberespacio deja poco espacio para medios como el nuestro, reafirmamos con orgullo nuestro rol. Sí, hay millones de usuarios capaces de reportear hechos desde sus redes sociales, pero no todo se trata de contar lo que ocurre: se trata de verificar, de clasificar y de jerarquizar la información. Ese es el aporte real que hace un medio profesional: ayudar a la comunidad a navegar un océano de datos a veces contradictorios, muchas veces falsos, y entregar una brújula que oriente y acompañe.

Por lo mismo, en este mundo donde las fake news se han convertido en una amenaza cotidiana, nuestro foco sigue siendo el mismo de siempre: ser un medio local, profundamente arraigado en la región de O’Higgins, pero con una mirada capaz de proyectarse hacia el mundo. Informamos sobre lo que ocurre en nuestra comunidad y también sobre cómo los grandes hechos nacionales e internacionales repercuten finalmente en nuestra vida cotidiana.

Hoy, la forma de entregar esas noticias ha cambiado. El diario en papel sigue siendo parte de nuestra identidad, pero es también una plataforma más dentro de un ecosistema mucho más amplio: el papel digital, la web, nuestro canal de noticias en YouTube, la interacción permanente en redes sociales, el trabajo con herramientas de Inteligencia Artificial y todas aquellas innovaciones que ya estamos incorporando, así como otras que, probablemente, aún ni imaginamos. Pero más allá del formato, lo que no cambia es nuestra cercanía con los vecinos y la convicción de que este medio forma parte viva de la región. Hemos acompañado la construcción de nuestra identidad regional, hemos fiscalizado cuando ha sido necesario, hemos sido testigos de crisis y tragedias, de alegrías, triunfos y esperanzas.

El Rancagüino ha sido, es y será el gran libro de vida de nuestra región; un espacio abierto para las ideas, para el debate y para la difusión de aquellas iniciativas que buscan construir un mejor futuro para todos.

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Finalmente, queremos invitar a nuestros lectores a revisar, nuestra tradicional Edición Aniversario, que este año realizamos de manera completamente digital, puede verla en www.elrancaguino.cl/aniversario-111