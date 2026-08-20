EN VIVO: Finaliza la primera parte con ventaja 2-1 para Vasco da Gama sobre Olimpia

Vasco se va al descanso con el marcador a favor por 2-1. Los autores de los goles de la victoria parcial fueron Thiago Mendes (28' 1T) y David (35' 1T). Olimpia tiene 45 minutos para revertir el resultado.

Las estadísticas del encuentro entre Olimpia y Vasco da Gama de la Copa Sudamericana:



Posesión:

Olimpia (51%)

VS

Vasco da Gama (49%)

(51%) VS (49%) Tiros al arco:

Olimpia (6)

VS

Vasco da Gama (1)

(6) VS (1) Fouls cometidos:

Olimpia (4)

VS

Vasco da Gama (5)

(4) VS (5) Pases Correctos:

Olimpia (139)

VS

Vasco da Gama (165)

(139) VS (165) Pases Incorrectos:

Olimpia (54)

VS

Vasco da Gama (41)

(54) VS (41) Recuperaciones:

Olimpia (8)

VS

Vasco da Gama (0)

(8) VS (0) Tarjetas Amarillas:

Olimpia (0)

VS

Vasco da Gama (1)

Tras un empate en la ida, Olimpia y Vasco definen su pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará en el estadio Defensores del Chaco desde las 18:00 horas.

El partido en el estadio Defensores del Chaco fue dirigido por el árbitro Esteban Ostojich.

Formación de Olimpia hoy

Pablo Sánchez presentó una alineación 4-5-1 con Gastón Olveira en la portería; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Esteban Matus en la línea defensiva; Richard Sánchez, Eduardo Delmas, Fernando Cardozo, Juan Fernando Alfaro y Romeo Benítez en el mediocampo; y Braian Romero en la delantera.

Formación de Vasco da Gama hoy

Por su parte, el entrenador Pedro dos Santos Martins Silva ha decidido parar un esquema 4-3-3, con el arquero Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan, Cuiabano como defensores; Ramon Rique, Cauan Barros y Thiago Mendes como centrocampistas; y Adson, David y Andres Gómez como delanteros.

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.