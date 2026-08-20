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EN VIVO: Finaliza la primera parte con ventaja 2-1 para Vasco da Gama sobre Olimpia

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

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Vasco se va al descanso con el marcador a favor por 2-1. Los autores de los goles de la victoria parcial fueron Thiago Mendes (28' 1T) y David (35' 1T). Olimpia tiene 45 minutos para revertir el resultado.

Las estadísticas del encuentro entre Olimpia y Vasco da Gama de la Copa Sudamericana:

  • Posesión:
    Olimpia (51%)
    VS
    Vasco da Gama (49%)
  • Tiros al arco:
    Olimpia (6)
    VS
    Vasco da Gama (1)
  • Fouls cometidos:
    Olimpia (4)
    VS
    Vasco da Gama (5)
  • Pases Correctos:
    Olimpia (139)
    VS
    Vasco da Gama (165)
  • Pases Incorrectos:
    Olimpia (54)
    VS
    Vasco da Gama (41)
  • Recuperaciones:
    Olimpia (8)
    VS
    Vasco da Gama (0)
  • Tarjetas Amarillas:
    Olimpia (0)
    VS
    Vasco da Gama (1)

Tras un empate en la ida, Olimpia y Vasco definen su pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará en el estadio Defensores del Chaco desde las 18:00 horas.

El partido en el estadio Defensores del Chaco fue dirigido por el árbitro Esteban Ostojich.

Formación de Olimpia hoy

Pablo Sánchez presentó una alineación 4-5-1 con Gastón Olveira en la portería; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Esteban Matus en la línea defensiva; Richard Sánchez, Eduardo Delmas, Fernando Cardozo, Juan Fernando Alfaro y Romeo Benítez en el mediocampo; y Braian Romero en la delantera.

Formación de Vasco da Gama hoy

Por su parte, el entrenador Pedro dos Santos Martins Silva ha decidido parar un esquema 4-3-3, con el arquero Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan, Cuiabano como defensores; Ramon Rique, Cauan Barros y Thiago Mendes como centrocampistas; y Adson, David y Andres Gómez como delanteros.

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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