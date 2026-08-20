EN VIVO: Finaliza la primera parte con ventaja 2-1 para Vasco da Gama sobre Olimpia

Vasco se va al descanso con el marcador a favor por 2-1. Los autores de los goles de la victoria parcial fueron Thiago Mendes (28' 1T) y David (35' 1T). Olimpia tiene 45 minutos para revertir el resultado.
Las estadísticas del encuentro entre Olimpia y Vasco da Gama de la Copa Sudamericana:
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Posesión:
Olimpia (51%)
VS
Vasco da Gama (49%)
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Tiros al arco:
Olimpia (6)
VS
Vasco da Gama (1)
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Fouls cometidos:
Olimpia (4)
VS
Vasco da Gama (5)
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Pases Correctos:
Olimpia (139)
VS
Vasco da Gama (165)
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Pases Incorrectos:
Olimpia (54)
VS
Vasco da Gama (41)
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Recuperaciones:
Olimpia (8)
VS
Vasco da Gama (0)
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Tarjetas Amarillas:
Olimpia (0)
VS
Vasco da Gama (1)
Tras un empate en la ida, Olimpia y Vasco definen su pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará en el estadio Defensores del Chaco desde las 18:00 horas.
El partido en el estadio Defensores del Chaco fue dirigido por el árbitro Esteban Ostojich.
Formación de Olimpia hoy
Pablo Sánchez presentó una alineación 4-5-1 con Gastón Olveira en la portería; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Esteban Matus en la línea defensiva; Richard Sánchez, Eduardo Delmas, Fernando Cardozo, Juan Fernando Alfaro y Romeo Benítez en el mediocampo; y Braian Romero en la delantera.
Formación de Vasco da Gama hoy
Por su parte, el entrenador Pedro dos Santos Martins Silva ha decidido parar un esquema 4-3-3, con el arquero Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan, Cuiabano como defensores; Ramon Rique, Cauan Barros y Thiago Mendes como centrocampistas; y Adson, David y Andres Gómez como delanteros.
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