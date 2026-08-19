Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy
ENTRAR A LA EDICIÓN

Ascienden a 312 los muertos por el terremoto en Colombia

Andres Moreno / Xinhua News / Europa Press / Conta

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

(EUROPA PRESS) –

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha informado este miércoles de la muerte de 312 personas como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y oeste de Colombia hace poco más de una semana.

En su último balance, la UNGRD ha cifrado en 290 los desaparecidos, una cifra notablemente inferior de los 426 de los que informó el día anterior. Asimismo, ha informado de 4.611 heridos y de 358 personas rescatadas.

Más de 134.000 viviendas se han visto afectadas y otras 4.600 han quedado destruidas por este temblor, cuyo epicentro se sitúa en San José del Palmar, en Chocó, una de las regiones más depauperadas de Colombia, donde la precariedad de infraestructuras y vías terrestres dificulta la entrega de ayuda humanitaria.

Si bien los daños se han sentido principalmente en el ya citado Chocó, el ‘eje cafetero’ y Valle del Cauca, donde su capital, Cali, ha sido una de las ciudades más golpeadas, el seísmo se ha dejado sentir en 470 municipios de una quincena de departamentos, afectando a más de 294.200 personas.

La UNGRD ha detallado que el terremoto ha dañado 335 centros de salud, más de 3.400 escuelas y 4.000 centros comunitarios, así como 430 vías, un centenar de acueductos, 50 puentes, o cinco aeropuertos, entre otras infraestructuras.

Por su parte, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se ha hecho eco en sus redes sociales de algunas de las medidas que la banca ha puesto en marcha para aliviar la situación de las familias y las empresas afectadas, con periodos de condonación de intereses o suspensión de cobros de hasta doce meses.

Anuncios

Estas iniciativas representan cantidades que rondan los 306 millones de euros, según ha señalado el presidente colombiano, que se suman a las donaciones que han venido realizando otras instituciones del sector privado, y que beneficiarían a los afectados de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Victoria de Racing Club lo lleva a Cuartos de Final
2 horas hace
Atlético de Madrid celebró una victoria 2-0 sobre Málaga en el arranque del torneo
5 horas hace
Spotify permite explicar sus playlists
7 horas hace
Victoria de Racing Club lo lleva a Cuartos de Final
2 horas hace
Atlético de Madrid celebró una victoria 2-0 sobre Málaga en el arranque del torneo
5 horas hace
Anuncios
797858_2
MC Torque clasificó a Cuartos de Final al vencer 2-1 a Tigre
797846_2
Con un empate 0-0 entre Santa Fe y River Plate, se define el duelo en el partido de vuelta
Anuncios
793865_2
Palmeiras venció 1-0 a Cerro Porteño y quedó en Cuartos de Final
797856_2
Atlético Mineiro clasificó a Cuartos de Final a pesar de empatar 2-2 ante RB Bragantino
SALDA DEUDA 1
San Fernando concretará proyectos pendientes en villas Bellavista y Los Lingues y mejorará plaza de Villa Millahue
Efecto colateral en el caso Sartor
Anuncios
2 simulacro
Simulacro de aluvión en Malloa permitió evaluar rutas de evacuación y coordinación de organismos de emergencia
Olimpo Rugby Social OHiggins 1
Rugby de O’Higgins da un nuevo paso: alumnos que se transformaron en jugadores comienzan ahora su camino como entrenadores
iluminacion estadio san vicente
Inauguran nuevo sistema de iluminación y extienden horario en la pista atlética del Estadio Municipal de San Vicente
jacqueline diaz
Rancagüina ganó Campeonato Nacional Máster
797148_0
Huachipato vs Deportes Limache: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del campeonato chileno
IMG_9632.JPG (1)
47 cámaras municipales volverán a operar para reforzar la seguridad en el centro de Rancagua
Anuncios