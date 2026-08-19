Panoramas: ¿Qué hacer en la región este fin de semana?

El fin de semana del 22 y 23 de agosto tendrá temperaturas más cálidas que en días anteriores. Aunque no es seguro que sean días soleados, el aumento de las mismas da paso a que los panoramas para todos los miembros de la familia se desarrollen con total normalidad.

Rancagua: Pamela Leiva – “Comer, rezar we!@r”

El nuevo show de stand up de la comediante Pamela Leiva aterrizará en el Teatro Regional Lucho Gatica el viernes 21 de agosto a las 20:00 horas.

La velada estará marcada por humor, historias reales y mucha picardía en una presentación que concentra distintas experiencias de vida de Leiva.

Las entradas se encuentran a la venta en www.ticketpro.cl

Rancagua: “El Yake, crecer es imaginarse”

El Centro Cultural y Teatro Baquedano presentará “El Yake, crecer es imaginarse” el sábado 22 de agosto a las 18:00 horas, con entrada liberada.

La obra infantil y familiar sigue a Yake, quien empieza a descubrir el mundo que lo rodea y emprende un viaje de exploración y autodescubrimiento en un universo entre lo onírico, sugestivo, extraño y estético.

La puesta en escena cuenta con la participación de Carla Lattus, Natalie Herrera, Monserrat Calderón y José Ibañez.

Rancagua: “Una noche bohemia”

El Centro Cultural Oriente, ubicado en Avenida Juan Martínez de Rozas 01040, ofrecerá a la capital regional “Una noche bohemia” el sábado 22 de agosto desde las 20:00 horas.

La velada estará llena de música, cueca, tradición y expresión artística, reuniendo a artistas y agrupaciones como María Ester Zamora, Los Morales, el Taller de Cueca Urbana, Pablo Castro (doble de Carlos Gardel) y Pame Ríos, entre otros.

La entrada será liberada y el evento es dirigido a todo público.

Rancagua: “Baila con humor”

A pedido del público, vuelve el stand up de Felipe Izquierdo el jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de agosto a Teatro Casa del Arte.

Su paso por el programa “Fiebre de Baile” le ha valido material para seguir haciendo reír a su público, quienes aclamaron su estancia en la ciudad de Rancagua.

Para adquirir las entradas hay que contactarse con los números telefónicos +56 9 6370 1088 o 72 2242604.

Machalí: Día de la Niñez

La infancia se sigue celebrando en la comuna de Machalí con el festejo del Día de la Niñez a realizarse el domingo 23 de agosto en el Estadio Guillermo Chacón.

Desde las 11:00 horas, los niños y niñas serán recibidos con juegos inflables y mecánicos, música, animación, dinámicas, concursos y sorpresas.

Graneros: Tardes culturales en tu sede

El viernes 21 y el sábado 22 de agosto, la Municipalidad de Graneros invita la comunidad a las “Tardes culturales en tu sede”, un espacio pensado para compartir, aprender y disfrutar en distintos puntos de la comuna.

En los encuentros se desarrollará la actividad “Adopta un libro”, muestras fotográficas, lentes de realidad virtual, cuenta cuentos, venta de alimentos y otras.

La instancia se llevará a cabo el día viernes en la sede Rafael Carvallo, mientras que el sábado se realizará en la sede Villa Fiat.

Mostazal: Celebrando la Juventud 2026

El sábado 22 de agosto, desde las 14:00 horas, el Parque La Terraza celebrará a la juventud mostazalina con presentaciones imperdibles.

Con entrada liberada, los jóvenes podrán disfrutar de artistas como Dj Apolo, Fabián Bosh, Hijos del Rock, Pailita y muchos más, así como de las batallas de rap de San Pancho Battles.

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San Fernando: Peña folclórica

La Red de Folcloristas de San Fernando invita a toda la comunidad a disfrutar de una nueva Peña Folclórica, jornada para encontrarse en torno a la música, tradiciones y cultura.

La actividad iniciará a las 15:00 horas del sábado 22 de agosto, en la ExRamada Oficial, al costado de la Medialuna. La entrada es gratuita.

Lucky Brown & Loyaltty

Lucky Brown y Loyaltty, artistas urbanos chilenos, van a hacer su debut en Gran Arena Monticello el sábado 22 de agosto a las 21:00 horas.

Con una presentación en conjunto, ambos exponentes llegarán con una producción de alto nivel y distintas sorpresas para sus fanáticos.

Las entradas, que van desde los $24.150 hasta los $59.800, pueden adquirirse en https://www.ticketmaster.cl/event/lucky-brown-gran-arena-monticello