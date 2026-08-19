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“Show de Motores” debuta en Monticello con lo mejor de la cultura motor

El domingo 30, desde el mediodía, los asistentes disfrutarán de una completa exhibición de automóviles deportivos, clásicos, modificados y motocicletas. Entradas a la venta por Ticketmaster.

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Luego del éxito de su primera versión, “Show de Motores” realizará una segunda edición el próximo domingo 30 de agosto en Monticello, comuna de Mostazal, desde las 12:00 horas, consolidando una propuesta que combina automovilismo, motociclismo, música en vivo, gastronomía y experiencias para toda la familia en un solo lugar.

La nueva edición marcará un importante crecimiento para el evento, trasladándose a uno de los principales centros de entretención del país y ofreciendo una producción de mayor escala, con una puesta en escena renovada y una programación pensada para reunir a fanáticos del mundo motor y del espectáculo. Es que en esta ocasión participarán clubes automovilísticos, comunidades de motociclistas, empresas del rubro motor y diversas marcas que compartirán con miles de asistentes durante una jornada especialmente diseñada para disfrutar en familia.

Durante la jornada los asistentes disfrutarán de una completa exhibición de automóviles deportivos, clásicos, modificados y motocicletas, además de espectáculos de Taxi Drift, exhibiciones de pilotos, cultura biker, activaciones de marcas, tiendas especializadas, gastronomía, cervecerías artesanales y viñas, transformando el recinto en un verdadero punto de encuentro para los apasionados por los motores. La música también tendrá un rol protagónico, con presentaciones en vivo que acompañarán la experiencia durante todo el día, reforzando el sello que ha caracterizado al evento desde su origen: unir la pasión por los motores con la cultura, el entretenimiento y el rock.

La primera edición de Show de Motores logró reunir a más de 260 vehículos en exhibición, cerca de un millar de expositores y equipos vinculados al mundo motor, además de alcanzar más de 1,5 millones de visualizaciones en redes sociales, consolidándose rápidamente como uno de los eventos emergentes más relevantes de la escena automotriz nacional. Y esta nueva versión busca dar un nuevo paso en esa evolución, aprovechando la infraestructura de Monticello para ofrecer una experiencia más completa tanto para el público como para las marcas participantes.

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