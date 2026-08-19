Efectuarán Campeonato Regional de Ciclismo de Ruta por Fiestas Patrias

El domingo se dará inicio al Campeonato Regional de Ciclismo de Fiestas Patrias, competencia que involucrara seis fechas.

La cita, que se realizará semana a semana, recorrerá rutas de Requínoa, Machalí, Coltauco, Palmilla, San Fernando y Marchigüe.

Este evento tendrá ciclistas desde los 11 años en categorías infantil y hasta más de 60 años en categoría Master D.

La realización del torneo se gestionó a través de distintos clubes de la región y el patrocinio con municipios. En ese sentido, desde la organización manifestaron que esperan acoger a ciclistas de la región Metropolitana, O’Higgins y el Maule.

La primera etapa tendrá como escenario la Ruta del Ácido, iniciando en el sector 7 puentes (Gultro). El evento contará con dos giros completos donde se espera a más de 200 participantes. Cabe consignar que, el campeonato, finalizará el 27 de septiembre en Marchigüe.