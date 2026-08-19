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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Efectuarán Campeonato Regional de Ciclismo de Ruta por Fiestas Patrias

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El domingo se dará inicio al Campeonato Regional de Ciclismo de Fiestas Patrias, competencia que involucrara seis fechas.

La cita, que se realizará semana a semana, recorrerá rutas de Requínoa, Machalí, Coltauco, Palmilla, San Fernando y Marchigüe.

Este evento tendrá ciclistas desde los 11 años en categorías infantil y hasta más de 60 años en categoría Master D.

La realización del torneo se gestionó a través de distintos clubes de la región y el patrocinio con municipios. En ese sentido, desde la organización manifestaron que esperan acoger a ciclistas de la región Metropolitana, O’Higgins y el Maule.

La primera etapa tendrá como escenario la Ruta del Ácido, iniciando en el sector 7 puentes (Gultro). El evento contará con dos giros completos donde se espera a más de 200 participantes. Cabe consignar que, el campeonato, finalizará el 27 de septiembre en Marchigüe.

Desde este domingo y hasta el 27 de septiembre se llevará a cabo esta competencia ciclística.

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